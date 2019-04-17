Галопом по Европам #6 (VPN, Реновация, Дерипаска)
В этом выпуске:
- Роскомнадзор будет следить за VPN-сервисами и прокси-серверами;
- Нынешний коллапс мировой торговли сопоставим с ситуацией начала 2000-х;
- Темпы экономического роста Китая;
- Создание американской базы на польской территории;
- Выборы в США;
- Заявления Медведева на тему бедности;
- Выполнение майских указов президента по повышению зарплат;
- Национализация группы ГАЗ.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам