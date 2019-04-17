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Галопом по Европам #6 (VPN, Реновация, Дерипаска)

19:37. 17 апреля 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Роскомнадзор будет следить за VPN-сервисами и прокси-серверами;
- Нынешний коллапс мировой торговли сопоставим с ситуацией начала 2000-х;
- Темпы экономического роста Китая;
- Создание американской базы на польской территории;
- Выборы в США;
- Заявления Медведева на тему бедности;
- Выполнение майских указов президента по повышению зарплат;
- Национализация группы ГАЗ.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mgRbyA5V3ms

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