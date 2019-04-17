Галопом по Европам #6 (VPN, Реновация, Дерипаска)

В этом выпуске:

- Роскомнадзор будет следить за VPN-сервисами и прокси-серверами;

- Нынешний коллапс мировой торговли сопоставим с ситуацией начала 2000-х;

- Темпы экономического роста Китая;

- Создание американской базы на польской территории;

- Выборы в США;

- Заявления Медведева на тему бедности;

- Выполнение майских указов президента по повышению зарплат;

- Национализация группы ГАЗ.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mgRbyA5V3ms