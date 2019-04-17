Безмятежность этого парня очень впечатляет

Китайская полиция задержала мотоциклиста, который ездил с правами, нарисованными от руки. Мужчину по фамилии Тан остановила полиция. Он был полность спокоен, когда полиция попросила у него водительские права. Получив документы копы увидели нарисованную от руки бумажку, которая напоминала сцену из фильма "Мистер Бин на отдыхе" (смотри заглавное фото).

Мистер Тан был совершенно спокоен и даже надеялся, что его отпустят. Когда его спросили, зачем он подделывает документы, Тан ответил: ему просто лень получать права, поэтому он решил, что лучше уж такие, чем совсем никаких.

Объяснив ситуацию, Тан попытался забрать "документы" и уехать. Не вышло.

Источник: https://mport.ua/lajfstajl/hero/972037-muzhchina-neskolko-let-ezdil-s-voditelskimi-pravami-kotorye-sam-narisoval