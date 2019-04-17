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Безмятежность этого парня очень впечатляет

19:20. 17 апреля 2019 Просмотров - 350 Один комментарий Опубликовал:

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Китайская полиция задержала мотоциклиста, который ездил с правами, нарисованными от руки. Мужчину по фамилии Тан остановила полиция. Он был полность спокоен, когда полиция попросила у него водительские права. Получив документы копы увидели нарисованную от руки бумажку, которая напоминала сцену из фильма "Мистер Бин на отдыхе" (смотри заглавное фото).

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Мистер Тан был совершенно спокоен и даже надеялся, что его отпустят. Когда его спросили, зачем он подделывает документы, Тан ответил: ему просто лень получать права, поэтому он решил, что лучше уж такие, чем совсем никаких.

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Объяснив ситуацию, Тан попытался забрать "документы" и уехать. Не вышло.

Источник: https://mport.ua/lajfstajl/hero/972037-muzhchina-neskolko-let-ezdil-s-voditelskimi-pravami-kotorye-sam-narisoval

Метки: человек

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 219 121
    Игорь 17 апреля 2019 в 19:28

    Тан продвинутый гоншик, а в Африке славные ребята делают мотоциклетные шлемы из корки тыквы. Если совместить два ноу хау будет круто.

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