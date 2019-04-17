Арктические идеи в СССР. Смелые и беспощадные

Не секрет, что сегодняшняя Россия активно занимается «арктической» темой. Усиливается военное присутствие, эксплуатируется и расширяется атомный ледокольный флот. В ООН ведутся переговоры о расширении границ континентального шельфа РФ. В случае успеха это может обернуться тем, что наша страна увеличится более чем на миллион километров. Но это все скучные прагматические действия. Другое дело – фантазия людей первой половины XX века, подогреваемая оптимизмом и верой в роль науки и техники в будущем человечества.

Транспортная торпеда в ледяной толще

Одним из краеугольных камней освоения Арктики была и будет сухопутная коммуникация вдоль северного побережья России. Этому сильно мешает холодный климат, но оптимистичные умы межвоенного времени родили, как им казалось, вполне рабочее предложение.

В 1938 году в журнале «Техника — молодежи» появился очерк, авторами которого были инженеры Теплицын и Хиценко. Они знали, что при строительстве Транссиба участки, на которых присутствовала (пусть и не особо глубоко) вечная мерзлота, носили коварный характер. Когда её слой повреждался, результатом температурной разницы была сильная усадка. Поэтому авторы проекта предлагали не трогать вечную мерзлоту, а просто проложить прямо по ней ледяные коридоры, покрытые снаружи слоем теплоизоляции – чтобы не вздумали растаять.

Но самое интересное было внутри. Перемещаться по этим туннелям предполагалось с помощью своеобразных вагонов в форме гигантских торпед. Паровая турбина мощностью в 5 тысяч «лошадок» при помощи пропеллера разгоняла бы их до фантастической скорости в 500 километров в час. А лед представлял бы идеальную поверхность для скольжения. Для пересечения рек Теплицын и Хиценко предлагали проложить «сталеледяные» мосты по образу и подобию железобетона, только со льдом.

Но даже такая смелая идея была далеко не самой безумной.

Ядерная война с Ледовитым океаном

Как известно, приносить деньги освоение Арктики может даже за рамками добычи полезных ископаемых. Одна из потенциальных «золотых жил» – Севморпуть. Проходящий через Северный Ледовитый океан, он труден и тернист. Виной всему – арктические льды. Но если бы их не было…

Во-первых, наша страна получила бы отличные порты: быть может, не из статуса «незамерзающих», но замерзающих позднее. Во-вторых, мы бы получили много денег, организовав привлекательный транзитный путь, который был бы в 1,6 раза короче, чем морская трасса через Индийский океан даже с использованием Суэцкого канала. Да и доставка грузов с одного конца страны на другой вышла бы дешевле – ведь морской транспорт всегда выгоднее наземного.

Нет, конечно, доставлять грузы можно и при наличии льдов, но для этого надо или ждать 2 года (пока растает то, что вы не успели проскочить), или использовать ледоколы, которые потребляют ресурсы и стоят денег.

Поэтому способы если не нивелировать, то хотя бы ослабить влияние льдов на морские перевозки в России искались давно. Одной из самых прямолинейных (при этом даже и не самой сумасшедшей) была мысль члена Географического общества Алексея Пекарского. 10 июня 1946 года он написал записку Сталину, где предлагал решить проблему льда кардинально – разбомбив его атомным оружием. Не весь, конечно, а проделав «коридор» для судов. Кстати, Пекарский предлагал проложить такую трассу не только на восток, но и на север, в Соединенные Штаты.

Сталин идею, судя по всему, оценил, и отправил эту записку в Арктический институт. Там ничего против использования ядерного оружия в мирных целях не имели. «…испытание действия атомной бомбы на льды полярных морей, несомненно, очень желательно, и здесь можно ожидать весьма значительного эффекта», – гласил официальный ответ академика Визе. Но следом же обозначалась главная проблема – на 1946 год СССР не имел атомной бомбы.

Спустя несколько лет её удалось создать. Но полным ходом шла холодная война, и требовалось производить ядерное оружие для достижения паритета. А когда его стало достаточно, человечество уже живо интересовалось проблемами радиации. Поэтому льды Северного Ледовитого океана избежали сомнительной чести познакомиться с массированной атомной бомбардировкой.

Ледяная регата

Самую чудную идею предложил, пожалуй, обычный житель Латвийской ССР Евгений Пасторс. В 1966 году он направил в Госплан воистину шизофренический проект. Суть была проста: колоть лед на огромные куски, прицепить их к мощным кораблям, и просто вывезти его в теплые южные моря. Всего за полгода (со скоростью 5 см/сек) он хотел расчистить прямоугольник 200×3000 километров, чего бы хватило для нормальной навигации торговых судов без привлечения ледоколов.

Но самым безумным было даже не это. Пасторс предлагал установить на отколотых льдинах грандиозные брезентовые паруса – в общей сложности не меньше миллиона квадратных километров. Все это, согласно его плану, экономило бы массу времени и денег. Кстати, объем последних автор определил всего в 50 миллионов рублей.

Завершался проект Пасторса словами: «…полученных экономических выгод было бы достаточно, чтобы немедленно ввести в нашей стране коммунистический строй».

Укрощение Берингова пролива

Берингов пролив относительно невелик – всего 86 километров. Идея построить через него тоннель или мост, и соединить Евразию с Северной Америкой родилась ещё в XIX веке. Скорее всего, этот проект рано или поздно будет реализован.

Но пытливость человеческого ума шла, конечно, намного дальше. Например, железнодорожный инженер Воронин в конце 20-х хотел улучшить климат восточного побережья страны. Для этого он предлагал просто засыпать Берингов пролив. Тогда бы холодные воды Арктики не текли на Дальний Восток, и там стало бы значительно теплее. Правда, ему резонно возразили, что тогда они потекут в Европу, а там у Советского Союза гораздо более населенные города, и страна больше потеряет, чем выиграет.

Более изящная идея была предложена в 1970 году – автором был ученый-географ Петр Борисов. Считалось, что, если бы кто-то «изъял» течение с поверхности океана, то его бы тут же заменили воды поглубже, текущие уже по-своему. «Проблемой» Арктики же было то, что теплый Гольфстрим на каком-то этапе оттеснялся холодным течением, отличавшимся другой степенью солености, а, значит, и иной плотностью. И становился тем самым «более глубоким» течением.

Борисов предлагал ликвидировать верхние холодные воды, после чего бы последовало их замещение теплым Гольфстримом. Что тут же привело бы к резкому улучшению климата в Арктике.

Но как аккуратно изъять верхнее течение из Арктики? Борисов предлагал построить плотину через Берингов пролив. Она была бы в 80 раз длиннее Саяно-Шушенской ГЭС, строившейся почти 40 лет – с 1963 по 2000 годы. Но самое интересное предполагалось поставить внутрь. Это были бы работающие на ядерном топливе насосы, откачивающие воду из Чукотского моря в Берингово – 140 тысяч кубических километров. Или минус 20 метров к уровню Чукотского моря в год. Автор проекта подсчитал, что «поднятие» Гольфстрима в Арктику займет не более 6 лет работы такой суперплотины.

Идею, конечно, зарубили, причем не только из-за космической стоимости: поведение глубинных течений было изучено далеко не полностью. И ученые благоразумно боялись разного рода непредвиденных последствий.

Впрочем, в 70-е годы рождались и еще более странные предложения. Так, архитектору Казимиру Луческому, видимо, не давала покоя слава Ле Корбюзье. Поэтому он, взяв за основу идею с плотиной через Берингов пролив, предлагал её улучшить. Например, путем постройки на плотине города – с эскалаторами, автомагистралью, домами и террасами для любования морем. Мысль, в какой-то степени, ещё более странная, нежели сама плотина. Как будто вокруг совершенно нет свободной земли. А еще, во избежание грандиозных пробок в будущем, каждый квадратный сантиметр такой плотины лучше бы использовать под транспортные, а не жилые нужды.

Впрочем, кто знает? Быть может, лет через 50-100 человек, используя, скажем, растущие вычислительные мощности, создаст подробную модель течений, соберет данные, и изучит поведение Арктики настолько хорошо, что и вправду сможет менять климат без особой опаски. И тогда раскинутся пляжи для загорающих на Обской губе.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102822