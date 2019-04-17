Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Арктические идеи в СССР. Смелые и беспощадные

19:09. 17 апреля 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Военное обозрение @ Тимур Шерзад

Не секрет, что сегодняшняя Россия активно занимается «арктической» темой. Усиливается военное присутствие, эксплуатируется и расширяется атомный ледокольный флот. В ООН ведутся переговоры о расширении границ континентального шельфа РФ. В случае успеха это может обернуться тем, что наша страна увеличится более чем на миллион километров. Но это все скучные прагматические действия. Другое дело – фантазия людей первой половины XX века, подогреваемая оптимизмом и верой в роль науки и техники в будущем человечества.

Транспортная торпеда в ледяной толще

Одним из краеугольных камней освоения Арктики была и будет сухопутная коммуникация вдоль северного побережья России. Этому сильно мешает холодный климат, но оптимистичные умы межвоенного времени родили, как им казалось, вполне рабочее предложение.

В 1938 году в журнале «Техника — молодежи» появился очерк, авторами которого были инженеры Теплицын и Хиценко. Они знали, что при строительстве Транссиба участки, на которых присутствовала (пусть и не особо глубоко) вечная мерзлота, носили коварный характер. Когда её слой повреждался, результатом температурной разницы была сильная усадка. Поэтому авторы проекта предлагали не трогать вечную мерзлоту, а просто проложить прямо по ней ледяные коридоры, покрытые снаружи слоем теплоизоляции – чтобы не вздумали растаять.

Ледяная трасса Теплицына и Хиценко

Но самое интересное было внутри. Перемещаться по этим туннелям предполагалось с помощью своеобразных вагонов в форме гигантских торпед. Паровая турбина мощностью в 5 тысяч «лошадок» при помощи пропеллера разгоняла бы их до фантастической скорости в 500 километров в час. А лед представлял бы идеальную поверхность для скольжения. Для пересечения рек Теплицын и Хиценко предлагали проложить «сталеледяные» мосты по образу и подобию железобетона, только со льдом.

Но даже такая смелая идея была далеко не самой безумной.

Ядерная война с Ледовитым океаном 

Как известно, приносить деньги освоение Арктики может даже за рамками добычи полезных ископаемых. Одна из потенциальных «золотых жил» – Севморпуть. Проходящий через Северный Ледовитый океан, он труден и тернист. Виной всему – арктические льды. Но если бы их не было…

Во-первых, наша страна получила бы отличные порты: быть может, не из статуса «незамерзающих», но замерзающих позднее. Во-вторых, мы бы получили много денег, организовав привлекательный транзитный путь, который был бы в 1,6 раза короче, чем морская трасса через Индийский океан даже с использованием Суэцкого канала. Да и доставка грузов с одного конца страны на другой вышла бы дешевле – ведь морской транспорт всегда выгоднее наземного.

Нет, конечно, доставлять грузы можно и при наличии льдов, но для этого надо или ждать 2 года (пока растает то, что вы не успели проскочить), или использовать ледоколы, которые потребляют ресурсы и стоят денег.

Поэтому способы если не нивелировать, то хотя бы ослабить влияние льдов на морские перевозки в России искались давно. Одной из самых прямолинейных (при этом даже и не самой сумасшедшей) была мысль члена Географического общества Алексея Пекарского. 10 июня 1946 года он написал записку Сталину, где предлагал решить проблему льда кардинально – разбомбив его атомным оружием. Не весь, конечно, а проделав «коридор» для судов. Кстати, Пекарский предлагал проложить такую трассу не только на восток, но и на север, в Соединенные Штаты.

Это ледокол «Адмирал Макаров», построенный в 1940 году. Но он не понадобится, если разнести северные льды атомными бомбами

Сталин идею, судя по всему, оценил, и отправил эту записку в Арктический институт. Там ничего против использования ядерного оружия в мирных целях не имели. «…испытание действия атомной бомбы на льды полярных морей, несомненно, очень желательно, и здесь можно ожидать весьма значительного эффекта», – гласил официальный ответ академика Визе. Но следом же обозначалась главная проблема – на 1946 год СССР не имел атомной бомбы.

Спустя несколько лет её удалось создать. Но полным ходом шла холодная война, и требовалось производить ядерное оружие для достижения паритета. А когда его стало достаточно, человечество уже живо интересовалось проблемами радиации. Поэтому льды Северного Ледовитого океана избежали сомнительной чести познакомиться с массированной атомной бомбардировкой.

Ледяная регата

Самую чудную идею предложил, пожалуй, обычный житель Латвийской ССР Евгений Пасторс. В 1966 году он направил в Госплан воистину шизофренический проект. Суть была проста: колоть лед на огромные куски, прицепить их к мощным кораблям, и просто вывезти его в теплые южные моря. Всего за полгода (со скоростью 5 см/сек) он хотел расчистить прямоугольник 200×3000 километров, чего бы хватило для нормальной навигации торговых судов без привлечения ледоколов.

Но самым безумным было даже не это. Пасторс предлагал установить на отколотых льдинах грандиозные брезентовые паруса – в общей сложности не меньше миллиона квадратных километров. Все это, согласно его плану, экономило бы массу времени и денег. Кстати, объем последних автор определил всего в 50 миллионов рублей.

Завершался проект Пасторса словами: «…полученных экономических выгод было бы достаточно, чтобы немедленно ввести в нашей стране коммунистический строй».

Укрощение Берингова пролива

Берингов пролив относительно невелик – всего 86 километров. Идея построить через него тоннель или мост, и соединить Евразию с Северной Америкой родилась ещё в XIX веке. Скорее всего, этот проект рано или поздно будет реализован.

Но пытливость человеческого ума шла, конечно, намного дальше. Например, железнодорожный инженер Воронин в конце 20-х хотел улучшить климат восточного побережья страны. Для этого он предлагал просто засыпать Берингов пролив. Тогда бы холодные воды Арктики не текли на Дальний Восток, и там стало бы значительно теплее. Правда, ему резонно возразили, что тогда они потекут в Европу, а там у Советского Союза гораздо более населенные города, и страна больше потеряет, чем выиграет.

Более изящная идея была предложена в 1970 году – автором был ученый-географ Петр Борисов. Считалось, что, если бы кто-то «изъял» течение с поверхности океана, то его бы тут же заменили воды поглубже, текущие уже по-своему. «Проблемой» Арктики же было то, что теплый Гольфстрим на каком-то этапе оттеснялся холодным течением, отличавшимся другой степенью солености, а, значит, и иной плотностью. И становился тем самым «более глубоким» течением.

Идея города-плотины была бессмысленной с практической точки зрения, но отражала свойственное эпохе романтическое восприятие науки и техники

Борисов предлагал ликвидировать верхние холодные воды, после чего бы последовало их замещение теплым Гольфстримом. Что тут же привело бы к резкому улучшению климата в Арктике.

Но как аккуратно изъять верхнее течение из Арктики? Борисов предлагал построить плотину через Берингов пролив. Она была бы в 80 раз длиннее Саяно-Шушенской ГЭС, строившейся почти 40 лет – с 1963 по 2000 годы. Но самое интересное предполагалось поставить внутрь. Это были бы работающие на ядерном топливе насосы, откачивающие воду из Чукотского моря в Берингово – 140 тысяч кубических километров. Или минус 20 метров к уровню Чукотского моря в год. Автор проекта подсчитал, что «поднятие» Гольфстрима в Арктику займет не более 6 лет работы такой суперплотины.

Идею, конечно, зарубили, причем не только из-за космической стоимости: поведение глубинных течений было изучено далеко не полностью. И ученые благоразумно боялись разного рода непредвиденных последствий.

Впрочем, в 70-е годы рождались и еще более странные предложения. Так, архитектору Казимиру Луческому, видимо, не давала покоя слава Ле Корбюзье. Поэтому он, взяв за основу идею с плотиной через Берингов пролив, предлагал её улучшить. Например, путем постройки на плотине города – с эскалаторами, автомагистралью, домами и террасами для любования морем. Мысль, в какой-то степени, ещё более странная, нежели сама плотина. Как будто вокруг совершенно нет свободной земли. А еще, во избежание грандиозных пробок в будущем, каждый квадратный сантиметр такой плотины лучше бы использовать под транспортные, а не жилые нужды.

Впрочем, кто знает? Быть может, лет через 50-100 человек, используя, скажем, растущие вычислительные мощности, создаст подробную модель течений, соберет данные, и изучит поведение Арктики настолько хорошо, что и вправду сможет менять климат без особой опаски. И тогда раскинутся пляжи для загорающих на Обской губе.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/102822

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Загадки экспедиции на «Графе Цеппелине»
... военно-морских операциях на арктической территории СССР. Оказалось, что помешать ...талантливым военачальником. Он разработал смелую и оригинальную доктрину действий ...бескрайние просторы, покрытые льдом?Идеи Деница продемонстрировали свою актуальность ...
Михаил Задорнов. Корень Ра
... иных языков бывшего СССР и романовской российской ...своеобразным авторитетным рупором антиисторических идей, культивируемых в отечественной... и означаемого, мы смело можем сказать, что ... Атапаскан – sree и srii' (Арктический пояс Америки) – Солнце. Хоканская ...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... атомные ледоколы. Наш арктический флот был, остаётся и... объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс...сказал, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на ... нападении. После развала СССР появились огромные «дырки»....
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...Наследие предков» опиралось на идеи Ницше. Во первых, ...Тибетом? Другой, не менее смелый проект? Во всяком случае... войне — антарктического флота СССР. Там, в полном составе..." (Туле — столица легендарной арктической страны — колыбели человечества), элитный...
„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать”
...весьма недвусмысленно высказал свою идею о „необходимости скорейшей... условиях северных и арктических морей.„...Над многими ...45) „Стойкий” и „Смелый", которые находились в постройке...„антарктической программы” руководства СССР, которая начала претворяться в...
Сражение за Антарктиду
... недвусмысленно высказал свою идею о «необходимости скорейшей...суровых условиях северных и арктических морей. «...Над многими...45) «Стойкий» и «Смелый», которые находились в постройке...«антарктической программы» руководства СССР, которая начала претворяться в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)