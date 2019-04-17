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Американские санкции основаны на “грязной лжи”, заявил Дерипаска

08:16. 17 апреля 2019 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на “грязной лжи”, передает РИА Новости.

“Конгресс желает больше крови, но конгресс не имеет представления о том, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигала вендетта, месть”, — рассказал предприниматель в интервью газете Financial Times.

По его мнению, Вашингтон заблуждается, если думает, что, навредив частному российскому бизнесу, можно решить какие-либо проблемы.
В апреле 2018 года Соединенные Штаты внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Американские активы попавших в перечень блокируются, а ведение бизнеса с ними запрещается. Однако 27 января ведомство вывело из-под санкций En+ и контролируемые ею “Русал” и “Евросибэнерго”, после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров.
В середине марта бизнесмен подал иск к американскому Министерству финансов с требованием заблокировать санкции против него. Он подчеркнул, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков указаны министр финансов Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/44008-amerikanskie-sankcii-osnovany-na-gryaznoy-lzhi-zayavil-deripaska.html

Метки: в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21490 10524
    Ursus 17 апреля 2019 в 10:59

    вот например цитата “я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас”.

    Чьи это слова? Радоваться нужно санкциям, а не ныть здесь.

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