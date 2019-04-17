Американские санкции основаны на “грязной лжи”, заявил Дерипаска

В апреле 2018 года Соединенные Штаты внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Американские активы попавших в перечень блокируются, а ведение бизнеса с ними запрещается. Однако 27 января ведомство вывело из-под санкций En+ и контролируемые ею “Русал” и “Евросибэнерго”, после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров.