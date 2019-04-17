1918-1919. Иностранная военная интервенция на севере России. Часть 3
09:23. 17 апреля 2019 Просмотров - 267 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1918-1919. Иностранная военная интервенция на севере России. Часть 1
1918-1919. Иностранная военная интервенция на севере России. Часть 2
Архангельск. Девочка
Архангельск. Мальчик
Архангельск. Дети позируют фотографу
Архангельск. Дети Исакагорки получают обед от миссии Американского Красного Креста
Архангельск. Кухня Миссии Американского Красного Креста
Архангельск. Госпиталь Красного Креста
Архангельск. Корабль Британского Красного Креста вмерзший в лед
Архангельск. Награждение генерал-майора Фредерика Пуля медалью
Архангельск. Генерал-майор Фредерик Пуль на торжественной церемонии
Архангельск. Генерал-майор Фредерик Пуль
Архангельск. Лагерь Мичиган
Архангельск. Лагерь Мичиган
Архангельск. Зимний запас топлива для американской штаб-квартиры
Архангельск. Городская улица
Архангельск. Извозчик у гостиницы на Троицкой
Архангельск. Гражданские лица
Архангельск. Лесопилка
Архангельск. Лесопилка
Архангельск. Закончена погрузка досок на повозку
Архангельск. Заключенные концлагеря на острове Мудьюг
Вот и пойми, что же хотел сказать автор… Хотя, это и не важно. Ясно только одно: история – это полное фуфло. Хоть без документов, хоть с документами. Стадо всегда будет знать только то, что надо хозяевам. Но это может быть и правда…