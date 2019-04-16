Учебники жизни, актуальные до сих пор. Михаил Делягин

Концептуал СМИ Какие книги стоит читать?

Доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения и объясняет, почему именно они стали вневременной классикой.



Книги, которые учат думать:

Советские учебники

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