Учебники жизни, актуальные до сих пор. Михаил Делягин
18:08. 16 апреля 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Какие книги стоит читать?
Доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения и объясняет, почему именно они стали вневременной классикой.
Книги, которые учат думать:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/uchebniki-zhizni-aktualnye-do-sih-por-mihail-delyagin