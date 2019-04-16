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Учебники жизни, актуальные до сих пор. Михаил Делягин

18:08. 16 апреля 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

Какие книги стоит читать?

Доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения и объясняет, почему именно они стали вневременной классикой.

Книги, которые учат думать:

Советские учебники

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/uchebniki-zhizni-aktualnye-do-sih-por-mihail-delyagin

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