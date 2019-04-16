Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 апреля 2019
- 17:39 Баллистическая ракета “Badr-F”.
- 13:55 Лавров назвал главную причину проблем на Ближнем Востоке и севере Африки.
- 06:00 СРОЧНО: Боевики США готовят страшную атаку на Дамаск (ФОТО).
Баллистическая ракета “Badr-F”
Хуситы выложили несколько видео испытаний, в том числе и в реальных боевых условиях, новой баллистической ракеты малой дальности – "Badr-F".
Ракета прошла специальную модернизацию и в качестве своей основной фишки имеет повышенную точность и убойность, за счет сокращения дальности полета.
Съемки также скорее всего велись с помощью иранских дронов, которые с некоторых пор появляются в Йемене и использовались как для нанесения ударов, так и для корректировки действий артиллерии хуситов.
На этом видео долбят лагерь суданских наемников.
Для Ирана война в Йемене стала одним из испытательных полигонов (помимо Сирии и Ирака), где в реальных боевых условиях Иран руками хуситов обкатывает новейшие ракеты и дроны против своих противников вооруженных преимущественно НАТОвским оружием.
Полученный опыт используется в стратегических программах по развитию ракет малой и средней дальности, а также ударных БПЛА.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Лавров назвал главную причину проблем на Ближнем Востоке и севере Африки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: Боевики США готовят страшную атаку на Дамаск (ФОТО)
Выявлены новые факты поддержки Соединенными Штатами Америки террористических группировок, действующих на территории Сирии. Боевики готовят широкомасштабные диверсии в Дамаске.
Так, в районе высоты Телль-Макхуль в провинции Дамаск сирийские военные в ходе разведывательно-поисковых действий обнаружили свежий схрон боевиков, подходы к которому были заминированы минами-ловушками.
Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник.
В обнаруженном схроне, помимо стрелкового оружия и боеприпасов, оказались два комплекта для дистанционного разминирования противопехотных минных полей «APOBS MK-7 Mod 2». Каждый из них содержит около 100 килограммов взрывчатого вещества.
Данные системы состоят на вооружении сухопутных войск США. Контейнеры для их перевозки изготовлены компанией «Гарретт Контэйнер Системз Эксидэнт», штат Мэриленд.
На Ближний Восток эти комплекты были поставлены Пентагоном в 2016 году в рамках «программы по поддержке союзных сил». Их получили на вооружение формирования так называемой «Новой сирийской армии» в зоне Эт-Танф, конкретно группировка «Усуд Шаркия» («Восточные львы»).
Тайник, по заключению сирийских военных, был сделан не более двух месяцев назад. Северо-западнее места обнаружения схрона находятся позиции сирийских правительственных сил, ряд экономических объектов и аэродром.
Очевидно, что речь идет о подготовке спонсируемыми США боевиками широкомасштабных диверсий непосредственно в самом Дамаске или его пригородах с использованием начиненных огромным количеством взрывчатого вещества американских средств разминирования.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su