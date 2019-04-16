Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 апреля 2019

Выявлены новые факты поддержки Соединенными Штатами Америки террористических группировок, действующих на территории Сирии. Боевики готовят широкомасштабные диверсии в Дамаске.

Так, в районе высоты Телль-Макхуль в провинции Дамаск сирийские военные в ходе разведывательно-поисковых действий обнаружили свежий схрон боевиков, подходы к которому были заминированы минами-ловушками.

Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник.

В обнаруженном схроне, помимо стрелкового оружия и боеприпасов, оказались два комплекта для дистанционного разминирования противопехотных минных полей «APOBS MK-7 Mod 2». Каждый из них содержит около 100 килограммов взрывчатого вещества.

Данные системы состоят на вооружении сухопутных войск США. Контейнеры для их перевозки изготовлены компанией «Гарретт Контэйнер Системз Эксидэнт», штат Мэриленд.

На Ближний Восток эти комплекты были поставлены Пентагоном в 2016 году в рамках «программы по поддержке союзных сил». Их получили на вооружение формирования так называемой «Новой сирийской армии» в зоне Эт-Танф, конкретно группировка «Усуд Шаркия» («Восточные львы»).

Тайник, по заключению сирийских военных, был сделан не более двух месяцев назад. Северо-западнее места обнаружения схрона находятся позиции сирийских правительственных сил, ряд экономических объектов и аэродром.

Очевидно, что речь идет о подготовке спонсируемыми США боевиками широкомасштабных диверсий непосредственно в самом Дамаске или его пригородах с использованием начиненных огромным количеством взрывчатого вещества американских средств разминирования.

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* запрещенная в РФ террористическая организация