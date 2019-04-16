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Откуда приходят знания? Алексей Орлов и Михаил Ять

10:03. 16 апреля 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Источник знаний где

Алексей Орлов и Михаил Ять

С определённой периодичностью под видеороликами с нашим участием, где мы делимся с людьми разной информацией, появляются вопросы из цикла:

Откуда вы всё знаете?
Расскажите об источнике вашей информации?
Где он находится?
Как с ним связаться?
А ну ка, выдайте побыстрее: “явки, пароли и шифры” … для скорейшего нашего просветления…
Чтобы ответить на эти вопросы по возможности наиболее простым и понятным языком, мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TEzsCF2wA30

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