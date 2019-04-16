Откуда приходят знания? Алексей Орлов и Михаил Ять

Источник знаний где



Алексей Орлов и Михаил Ять



С определённой периодичностью под видеороликами с нашим участием, где мы делимся с людьми разной информацией, появляются вопросы из цикла:



Откуда вы всё знаете?

Расскажите об источнике вашей информации?

Где он находится?

Как с ним связаться?

А ну ка, выдайте побыстрее: “явки, пароли и шифры” … для скорейшего нашего просветления…

Чтобы ответить на эти вопросы по возможности наиболее простым и понятным языком, мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TEzsCF2wA30