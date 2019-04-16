О гравюрах начала восемнадцатого века

Вот такую статью под названием "Фотограф Пиранези" прочел сегодня на сайте "Тартария".

21 век дал человечеству за свои неполных два десятка лет столько, сколько наверное не дал весь 20 век. Это айфоны, скоростные поезда, алгоритмы цифровой идентификации лиц по фото из социальных сетей и многое другое. Но, как говорится, всё новое есть хорошо забытое старое. И эта старость совсем не измеряется тысячелетиями.

В качестве культурного наследия от прошлых веков человечеству достались труды художников-катастрофистов. Отличались они тем, что на всех произведениях были запечатлены руины различных непонятных сооружений, причём эти руины местами были огромного масштаба. Что это было, гротеск художника или всё же зарисовки с натуры? Подобных развалин такого размера в Европе уже не найти. Если они и были, то вполне возможно, что их разобрали люди или их окончательно добили многочисленные войны 19-20 века. А может быть, их просто засыпал недавний загадочный катаклизм, который все официальные исторические источники предпочитают скрывать. Но это тема для отдельного рассказа.

Одним из ярких представителей художников-катастрофистов является Джованни Баттиста Пиранези. По его трудам написано такое великое множество статей, что перебирать их сейчас нет смысла. Но не он один трудился на этом поприще. Множество художников, подаривших миру картины и гравюры, остались малоизвестными. Их труды в больших количествах имеются в цифровых архивах по всему миру. И на них почти не обращают внимание, разве что для неутомимых исследователей истории они до сих пор представляют интерес. И конечно, многих такие творения удивят.

Действительно, с чего бы в Европе взяться таким пирамидам? Но мы не будем отвечать на этот вопрос, а взглянем на это несколько под другим углом.

Многие интересующиеся этой темой читатели наверняка обратили внимание, что такая вот например гравюра очень смахивает на то, что сделана она из фотографии, но очень качественным способом. Это не 20 век, когда как будто только научились печатать фотографии в газетах растровым способом. Неужели в 19 веке это вовсю применялось? Очевидно, да. На тот факт, что гравюра происходит не от руки гравёра, говорит много признаков. Это например правильность солнечных теней, очень точно изображённые мелкие детали (например, птицы в небе на расстоянии нескольких сотен метров), да и много чего другого, что видно сразу профессиональным художникам.

Но раз мы начали с достоинств 21 века, давайте вспомним ещё одно, что для всех уже стало привычным, а именно Фотошоп (хоть он и появился в 20 веке, но распространение его пошло гораздо позже). Представлять его не надо, даже при обилии более простых программ для редакции фото им продолжают пользоваться все профессиональные фотографы. С помощью этой программы можно превратить обычное фото в любое стилизованное, в том числе под старину. И очень много фото сейчас превращают в подобного рода гравюры. Смотрится стильно и многим нравится. А что?

Интересно, а кто-нибудь пытался сделать обратное, а именно подобные гравюры катастрофистов перевести в обычное фото, из которых их и делали? Алгоритм такого преобразования фото совсем не сложный. Раз, два, ...

упс.. ничего себе картинка. Не идеально, конечно, но и некоторые оригинальные фото 19 века выглядят не лучше. Судя по тому, как получились облака, лично у меня не вызывает никакого сомнения, что эта гравюра получилась из фото. А кому и зачем это было надо? Вопрос риторический. Но не Пиранези, это уж точно. Даже сейчас, при наличии суперреалистичных фотографий, живопись никуда не девается. Это искусство как никак. И тогда, и сейчас оно было. Или вот такое:

Обычная картинка в стиле Пиранези, каких очень много. А если преобразовать?

И здесь, скорее всего, соратники Пиранези бегали с фотоаппаратом на пленэре, и сняли такую картинку при ярком солнечном свете. Уж больно реалистично это получилось на гравюре. Так что, все эти руины снимали в 19 веке или до 19 века фотодело вовсю практиковалось, но это надо было скрыть? Вопрос риторический. Но фотографии из таких с позволения сказать гравюр получаются очень интересные.

Интересно, что за город сфотографировали и где он сейчас? Впрочем, фотоаппарат, которым его фотографировали, не менее интересен. Люди, которые стоят на фото, больше похожи на карикатурных персонажей, но это те самые люди, наверное из 17 века. Такими они и были. А на некоторых фото отчётливо видно даже дым и потоки солнечного света.

Такое вот у нас хорошо забытое старое.

Источник: tart-aria.info http://www.tart-aria.info/fotograf-piranezi/