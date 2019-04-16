Нотр-Дам де-Пари после пожара
13:01. 16 апреля 2019 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Последствия вчерашнего пожара внутри Нотр-дам де-Пари
Оценку ущерба представят в ближайшие дни.
По факту пожара будет проведено расследование, тем более что в соц.сетях циркулируют слухи о возможном поджоге.
Во французских СМИ активно обсуждают вопрос проверки надзорных органов отвечавших за проведение ремонта собора и действий пожарных и спасательных служб во время пожара.
Собор естественно будут восстанавливать, привлекая как бюджетные средства, так и частных спонсоров.
Ряд стран, включая Россию, предложили Франции направить специалистов по реставрации для восстановления собора.
PS. Для тех, кто волновался по поводу "Шарли Ебдо".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4924392.html
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