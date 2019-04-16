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Нотр-Дам де-Пари после пожара

13:01. 16 апреля 2019 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:


Последствия вчерашнего пожара внутри Нотр-дам де-Пари





















Оценку ущерба представят в ближайшие дни.
По факту пожара будет проведено расследование, тем более что в соц.сетях циркулируют слухи о возможном поджоге.
Во французских СМИ активно обсуждают вопрос проверки надзорных органов отвечавших за проведение ремонта собора и действий пожарных и спасательных служб во время пожара.
Собор естественно будут восстанавливать, привлекая как бюджетные средства, так и частных спонсоров.
Ряд стран, включая Россию, предложили Франции направить специалистов по реставрации для восстановления собора.

PS. Для тех, кто волновался по поводу "Шарли Ебдо".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4924392.html

Метки: катастрофа, Париж, фотографии, Франция

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