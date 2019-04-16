Нотр-Дам де-Пари после пожара

Последствия вчерашнего пожара внутри Нотр-дам де-ПариОценку ущерба представят в ближайшие дни.По факту пожара будет проведено расследование, тем более что в соц.сетях циркулируют слухи о возможном поджоге.Во французских СМИ активно обсуждают вопрос проверки надзорных органов отвечавших за проведение ремонта собора и действий пожарных и спасательных служб во время пожара.Собор естественно будут восстанавливать, привлекая как бюджетные средства, так и частных спонсоров.Ряд стран, включая Россию, предложили Франции направить специалистов по реставрации для восстановления собора.PS. Для тех, кто волновался по поводу "Шарли Ебдо".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4924392.html