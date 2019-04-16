На что идет бюджет КНДР
15:42. 16 апреля 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
НА ЧТО ИДЁТ БЮДЖЕТ КНДР
Прежде всего на что стоит обратить внимание нашим читателям, интересующихся не только культурой КНДР но и экономическим укладом данной страны, так это на речь депутата Ги Гван Хо (https://vk.com/wall-144745573_9107).
А интересная она тем, что руководство КНДР впервые так подробно раскрыло данные по бюджету. Хоть и не предоставили конкретики в цифрах, но есть данные по структуре распределения бюджета, что также немаловажно для оценки ситуации в стране и тем более для поддержания дискуссий вокруг уток из разряда «в Северной Корее половина бюджета уходит на армию».
Из доклада Ги Гван Хо следует, что в прошлом 2018 г. 47,6% от общей суммы бюджета было выделено на развитие народного хозяйства:
- на электроэнергетическую промышленность;
- на материально-техническую базу металлургической промышленности;
- на материально-техническую базу химической промышленности;
- на увеличение добычи угля;
- на увеличение производства зерна;
- на поднятие качественного уровня производства подвижного состава разного назначения;
- на поднятие качественного уровня производства продуктов легкой промышленности.
36.4% от общей суммы бюджета было выделено на всестороннее развитие социалистической культуры:
- Образование;
- Здравоохранение (Включение здравоохранения в социалистическую культуру ярко демонстрирует неразрывную связь социальной защищенности граждан с социалистической культурой быта.);
- Спорт;
- Искусство.
И ТОЛЬКО 15,8% – на укрепление государственной ОБОРОННОЙ МОЩИ, куда входит и развитие оборонной промышленности.
И это несмотря на высокие темпы в развитии ракетно-ядерной программы. Интересен и тот факт, что по сравнению с прошлым годом цифры ни сколько не изменились, и на этот год запланированы все те же 15,8%.
Что касается планов на этот год, то правительство КНДР планирует увеличить инвестирование вышеперечисленных отраслей. С подробностями изменений можно ознакомиться по ссылке на речь депутата.
Можно обнаружить некоторую интересную линию планомерного и оперативного развития все большей самодостаточности Республики от внешнего мира. Связано это прежде всего с непредсказуемой политикой США, которые в случае любого обострения отношений вводят через ООН все более жесткие санкции. На данный момент потепление с США разумно использовать для оперативного развития продовольственной и энергетической безопасности на случай нового витка обострения, который может начаться в скором времени.
В рамках обеспечения продовольственной безопасности руководство КНДР делает упор на обеспечение сельского хозяйства отечественными фосфорными удобрениями, развитие сети оросительных каналов и выращивание картофеля, который по своей сути может стать вторым хлебом после риса. Развитие картофелеводства напрямую связано с развитием уезда Самчжиен, где есть все необходимые условия для выращивания данной культуры. Самчжиен всегда славился крупным картофелем, который употребляют как в запеченном виде, так и в виде блюд из картофельной муки (не путать с крахмалом). Картофельная мука в отличии от картошки не портится, может продолжительно храниться на складах. Из картофельной муки можно приготовить множество блюд, включая драники и лапшу.
Что касается колоссальных инвестиций в развитие самого уезда, то здесь стоит отметить, что данное место выбрано не случайно. Во-первых, это самый удаленный от "цивилизации" район, успешное развитие которого должно стать образцом преобразования всей страны. Во-вторых, уезд Самчжиен прилегает к священной для корейцев горе Пэкту, откуда по северокорейской историографии велась партизанская борьба Великого вождя Ким Ир Сена.
В рамках обеспечения энергетической безопасности страны были сделаны инвестиции в строительство Оранчхонской и Танчхонской ГЭС. Про АЭС пока ни слова, упоминалось лишь в новогодней речи Маршала.
Надо отметить, что в докладе помимо развития туристических зон, которые в данном случае нас не так интересуют, несколько раз упоминается программа лесовосстановления. И здесь кроется интересный факт, что по-мимо экологического и ландшафтного аспекта существует и некоторое вложение в обеспечение безопасности хозяйственной инфраструктуры страны от оползней, ибо проблема оползней в некоторых случаях на прямую зависит от наличия лесонасаждений. И в рамках 2-го этапа данной программы ведется строительство современных лесопитомников.
По всему можно сказать, что руководство КНДР последовательно выполняет курс на развитие экономики страны в рамках установленного политического курса с опорой на собственные силы, который позволяет лавировать в агрессивном для страны окружении санкционного и военного давления.
Несколько дней спустя на 4-ом пленуме ЦК ТПК 7-го созыва Маршал Ким Чен Ын отметил следующее: когда строительство экономической державы стало основной политической задачей, главный дух пленума заключается в том, чтобы вся партия, вся страна и весь народ, крепко придерживаясь духа опоры на собственные силы как драгоценного меча, отважно вели генеральное наступление и генеральный смертный бой. И тем самым открыли период большого подъема строительства социализма. — Именно это имелось ввиду как ответный удар КНДР на санкционную политику США в свете недавних громких новостей.
Лебедев В. А.
https://vk.com/@dprk_solidarity_group-na-chto-idet-budzhet-kndr – цинк
Вполне очевидно, что если бы не враждебное внешнее окружение, КНДР могла бы часть средств, которые тратятся на армию, ВПК и ракетно-ядерную программу, тратить на развитие народного хозяйства и повышение достатка граждан.
Но в текущих условиях, когда в международных отношениях правит закон джунглей, а договора и международное право никому и ничего гарантировать не могут, то существенные расходы на оборону представляются неизбежными – только будучи готовой к отражению иностранной агрессии и нанесению противнику неприемлемого ущерба, КНДР может гарантировать свой суверенитет и право самой определять свою судьбу. Пхеньян резонно пытается найти золотую середину между необходимым и желаемым, что судя по экономическому подъему последних лет ему удается – с одной стороны КНДР стала ядерной державой, с другой стороны даже в западной прессе отмечают экономические успехи, которых добился Ким Чен Ын благодаря развитию отношений с Китаем.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4924782.html