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Москва в 1930

09:49. 16 апреля 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:



М.Калинин и И.Сталин гуляют по территории Кремля. 3 апреля


Продажа Баталинской минеральной воды на улицах города


Люди у витрины универмага


Рекламный стенд, в котором говорится о ходе выполнения пятилетнего плана


Система вентиляции в московской прачечной


Собор Василия Блаженного на Красной площади


Первый светофор установлен на углу Петровки и Кузнецкого Моста и управляется милиционером


Легкие танки Т-18 демонстрируются во время военного парада на Красной площади


Высокопоставленные советские чиновники на первомайском параде рассматривают легкие танки


Парад на Красной площади по случаю 1 мая


Советские руководители наблюдают за военным парадом в честь годовщины Октябрьской революции


Валентина Федоровна Стояновская в летной школе для женщин-пилотов


Вид на Кремль через Москву-реку


Женщина, возглавляющая Институт исследований мозга в Москве


Мясницкая


Канадско-британский издатель и политик Уильям Максвелл Айткен, 1-ый барон Бивербрук в Москве


Московский ипподром


Дети спят в детском саду


Строительство первой станции метро в Москве


Спортивный праздник на Красной площади, Футбольный матч между первым и вторым составами команды «Спартак»


Митинг комсомольцев в Москве


Центральное почтовое отделение


Вот первый автомобиль Ford, который был собран на заводе. На сегодняшний день запчасти для автомобиля полностью импортируются, но в скором времени руководство завода обещает полое импортозамещение


Актеры Государственного еврейского театра в Москве. Спектакль на идише «На исповедальной цепи» по пьесе писателя Исаака Лейба Переца

Источник: https://humus.livejournal.com/6566457.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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