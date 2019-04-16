Москва в 1930

М.Калинин и И.Сталин гуляют по территории Кремля. 3 апреляПродажа Баталинской минеральной воды на улицах городаЛюди у витрины универмагаРекламный стенд, в котором говорится о ходе выполнения пятилетнего планаСистема вентиляции в московской прачечнойСобор Василия Блаженного на Красной площадиПервый светофор установлен на углу Петровки и Кузнецкого Моста и управляется милиционеромЛегкие танки Т-18 демонстрируются во время военного парада на Красной площадиВысокопоставленные советские чиновники на первомайском параде рассматривают легкие танкиПарад на Красной площади по случаю 1 маяСоветские руководители наблюдают за военным парадом в честь годовщины Октябрьской революцииВалентина Федоровна Стояновская в летной школе для женщин-пилотовВид на Кремль через Москву-рекуЖенщина, возглавляющая Институт исследований мозга в МосквеМясницкаяКанадско-британский издатель и политик Уильям Максвелл Айткен, 1-ый барон Бивербрук в МосквеМосковский ипподромДети спят в детском садуСтроительство первой станции метро в МосквеСпортивный праздник на Красной площади, Футбольный матч между первым и вторым составами команды «Спартак»Митинг комсомольцев в МосквеЦентральное почтовое отделениеВот первый автомобиль Ford, который был собран на заводе. На сегодняшний день запчасти для автомобиля полностью импортируются, но в скором времени руководство завода обещает полое импортозамещениеАктеры Государственного еврейского театра в Москве. Спектакль на идише «На исповедальной цепи» по пьесе писателя Исаака Лейба Переца

Источник: https://humus.livejournal.com/6566457.html