Кто делает рак? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)
Пламен Пасков: Кто делает рак? Онкологические заболевания возникают из-за неконтролируемого научно-технического прогресса.
Содержание: 0:00:00 - как развиваются клетки организма
0:02:13 - отличие раковой клетки от здоровой
0:06:06 - вирусы и рак
0:17:23 - как работает генная инженерия
0:21:17 - генно-промышленный сатанизм
0:28:04 - неподсудная наука
0:29:00 - научно-законное безумие
0:39:18 - опыты на народных массах
0:41:16 - рак - следствие ГМО
0:45:16 - причины коровьего бешенства
0:48:33 - ускорение и удешевление генных технологий
0:52:28 - как спастись от генных технологий
0:53:54 - увеличение городского населения
0:55:25 - безчеловечная система
0:59:39 - кибернетические горожане будущего
1:01:56 - генная аристократия
1:08:14 - тепловая обработка пищи Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору -