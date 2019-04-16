Кто делает рак? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)

Пламен Пасков: Кто делает рак? Онкологические заболевания возникают из-за неконтролируемого научно-технического прогресса.

Содержание: 0:00:00 - как развиваются клетки организма

0:02:13 - отличие раковой клетки от здоровой

0:06:06 - вирусы и рак

0:17:23 - как работает генная инженерия

0:21:17 - генно-промышленный сатанизм

0:28:04 - неподсудная наука

0:29:00 - научно-законное безумие

0:39:18 - опыты на народных массах

0:41:16 - рак - следствие ГМО

0:45:16 - причины коровьего бешенства

0:48:33 - ускорение и удешевление генных технологий

0:52:28 - как спастись от генных технологий

0:53:54 - увеличение городского населения

0:55:25 - безчеловечная система

0:59:39 - кибернетические горожане будущего

1:01:56 - генная аристократия

1:08:14 - тепловая обработка пищи Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору -

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ADTnIj0vH0k