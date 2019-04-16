Галопом по Европам #5 (Пожар, Будущее рунета, Сталин)
В этом выпуске:
- Пожар в Соборе Парижской Богоматери;
- Госдума приняла закон о суверенном интернете;
- В Польше продолжаются забастовки учителей;
- В Англии банкротится крупная сеть универмагов Debenhams;
- Забастовка на Курской АЭС;
- Торговая война между США и Китаем;
- Замедление промышленного производства в России в 3,5 раза.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам