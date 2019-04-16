Галопом по Европам #5 (Пожар, Будущее рунета, Сталин)

В этом выпуске:

- Пожар в Соборе Парижской Богоматери;

- Госдума приняла закон о суверенном интернете;

- В Польше продолжаются забастовки учителей;

- В Англии банкротится крупная сеть универмагов Debenhams;

- Забастовка на Курской АЭС;

- Торговая война между США и Китаем;

- Замедление промышленного производства в России в 3,5 раза.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yV4V-jNMMt8