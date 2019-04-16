Александр Дюков о преступлениях немецких нацистов

Книга “За что сражались советские люди”: https://www.piter.com/collection/all/…



Хронометраж:

0:49 – О нацистской оккупационной истребительной политике в школьных учебниках

3:56 – Уничтожение военнопленных было заранее спланировано

8:54 – Обеспечение оккупации

13:57 – Указ о военном судопроизводстве

17:24 – Неприятность для нацистов

20:39 – Борьба с партизанским движением

27:47 – Нюрнбергский трибунал

33:35 – Вещи, которые выпали за пределы Нюрнбергского приговора

42:55 – Шуцманшафт батальоны

46:48 – В Советском Союзе также, как ни странно, проблемы были

50:12 – Израильские спецслужбы искали нацистских преступников

55:05 – Попытки обелить нацистских преступников



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3GoPmN2sCaw