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Александр Дюков о преступлениях немецких нацистов

13:56. 16 апреля 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Книга “За что сражались советские люди”: https://www.piter.com/collection/all/…

Хронометраж:
0:49 – О нацистской оккупационной истребительной политике в школьных учебниках
3:56 – Уничтожение военнопленных было заранее спланировано
8:54 – Обеспечение оккупации
13:57 – Указ о военном судопроизводстве
17:24 – Неприятность для нацистов
20:39 – Борьба с партизанским движением
27:47 – Нюрнбергский трибунал
33:35 – Вещи, которые выпали за пределы Нюрнбергского приговора
42:55 – Шуцманшафт батальоны
46:48 – В Советском Союзе также, как ни странно, проблемы были
50:12 – Израильские спецслужбы искали нацистских преступников
55:05 – Попытки обелить нацистских преступников

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3GoPmN2sCaw

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