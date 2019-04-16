Александр Дюков о преступлениях немецких нацистов
Книга “За что сражались советские люди”: https://www.piter.com/collection/all/…
Хронометраж:
0:49 – О нацистской оккупационной истребительной политике в школьных учебниках
3:56 – Уничтожение военнопленных было заранее спланировано
8:54 – Обеспечение оккупации
13:57 – Указ о военном судопроизводстве
17:24 – Неприятность для нацистов
20:39 – Борьба с партизанским движением
27:47 – Нюрнбергский трибунал
33:35 – Вещи, которые выпали за пределы Нюрнбергского приговора
42:55 – Шуцманшафт батальоны
46:48 – В Советском Союзе также, как ни странно, проблемы были
50:12 – Израильские спецслужбы искали нацистских преступников
55:05 – Попытки обелить нацистских преступников
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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