7 мифов о Красной Армии
18:47. 16 апреля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обзорный сюжет на тему некоторых мифов на тему Красной Армии в Великой Отечественной Войне.
Для интересующихся, каких-то особых откровений нет, скорее выборка уже известного по разоблачению чернушной мифологии о ВОВ.
PS. Плюс еще из накопившегося на историческую тематику.
1. Какие территории Польша получила благодаря Москве – https://nickol1975.livejournal.com/10076342.html
2. Требующий хам. Белогвардейский генерал Балабин живописует причины толкнувшие его к власовщине – https://laertan.livejournal.com/81308.html
3. О безобразиях в Гнездово – https://oper.ru/news/read.php?t=1051621703 О проблемах Гнездовского археологического комплекса. В тексте есть в блоге у Жукова https://vk.com/@uzhukoffa-ugroza-gnezdovskomu-arheologicheskomu-kompleksu
4. Походы фельдмаршала Священной Римской Империи Оттавио Пикколомини в картинах Питера Снайера – https://blog.hgm.at/2019/04/09/die-piccolominiserie-des-pieter-snayers/ (текст на буржуйском, картины шикарные).
5. О "признаниях" генерала КГБ о расстреле поляков – https://www.youtube.com/watch?v=9BM-cy-sQBk 6
6. О концентрационных лагерях для Уйгуров в Китае – https://vk.com/wall-156278021_7187 + о борьбе с уйгурским терроризмом https://dambiev.livejournal.com/1548596.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4925409.html