Запустился «необратимый процесс» падения влияния США в мире
09:42. 15 апреля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Эксперт в военной области Сергей Хатылев на примере покупки российских С-400 Турцией и Египтом объяснил, что все больше государств демонстрируют недовольство американским подходом к ведению политики, пытаясь уйти в сторону от того, что предлагают США....
Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что сегодня запустился «необратимый процесс» падения влияния Соединенных Штатов во всем мире. Об этом свидетельствует много факторов. В частности, тот факт, что Турция и Египет не боятся санкций США в связи с покупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400, говорит о желании Анкары и Каира уйти в сторону от политики американских партнеров. При этом стоит учесть, что Турция имеет вторую по численности в НАТО армию. Известно, что страны альянса закупают именно американское вооружение, однако даже это не может повлиять на решение страны относительно С-400.
В интервью интернет-изданию Nation News Хатылев отметил, что в настоящее время наблюдается «глобальное явление», когда многие союзники и партнеры США «поднимают головы» и открыто выражают недовольство не только американским вооружением, но и взглядом Вашингтона на вещи. Турция, Египет и ряд других стран видят преимущества С-400 перед американским комплексом Patriot, так как российский ЗРК более современный, качественный и доступный. Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не вели боевых действий с сильным противником на своей территории. Вместо этого они предпочитают «воевать там, где нет войск, и везде вносить хаос, сумятицу и с этого иметь деньги»....
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал реакцию США на решение Анкары приобрести средства противовоздушной обороны у России, заявив, что подход Вашингтона «не соответствует духу союзников»....
Источник: https://politpuzzle.ru/135513-zapustilsya-neobratimyj-protsess-padeniya-vliyaniya-ssha-v-mire/?utm_referrer=httpszen.yandex.com