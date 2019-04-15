Запустился «необратимый процесс» падения влияния США в мире

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что сегодня запустился «необратимый процесс» падения влияния Соединенных Штатов во всем мире. Об этом свидетельствует много факторов. В частности, тот факт, что Турция и Египет не боятся санкций США в связи с покупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400, говорит о желании Анкары и Каира уйти в сторону от политики американских партнеров. При этом стоит учесть, что Турция имеет вторую по численности в НАТО армию. Известно, что страны альянса закупают именно американское вооружение, однако даже это не может повлиять на решение страны относительно С-400.

В интервью интернет-изданию Nation News Хатылев отметил, что в настоящее время наблюдается «глобальное явление», когда многие союзники и партнеры США «поднимают головы» и открыто выражают недовольство не только американским вооружением, но и взглядом Вашингтона на вещи. Турция, Египет и ряд других стран видят преимущества С-400 перед американским комплексом Patriot, так как российский ЗРК более современный, качественный и доступный. Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не вели боевых действий с сильным противником на своей территории. Вместо этого они предпочитают «воевать там, где нет войск, и везде вносить хаос, сумятицу и с этого иметь деньги»....