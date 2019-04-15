Увековечим память первого Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко

Герой Донецкой Народной Республики, первый Глава Государства Александр Владимирович Захарченко посвятил свою жизнь родной земле — Донбассу. Он стоял у самых истоков нашей страны, возглавил Республику в самые сложные для нее дни, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Народ Донбасса никогда не забудет подвиг героя! Память об Александре Владимировиче Захарченко должна остаться в веках, и она останется!

Голосование будет проходить с 13 по 30 апреля. Всех неравнодушных граждан приглашаем оставить свои комментарии и предложения по представленным проектам (просьба присылать на почту 1glavadnr@mail.ru).

Конкурс проводится при поддержке Захарченко Натальи Владимировны (вдовы Захарченко А.В.) и Главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича.

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