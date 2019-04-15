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Увековечим память первого Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко

17:48. 15 апреля 2019 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:
Источник: ДНР-Онлайн
В Донецкой Народной Республике объявляется общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса первому Главе ДНР Александру Захарченко.

Герой Донецкой Народной Республики, первый Глава Государства Александр Владимирович Захарченко посвятил свою жизнь родной земле — Донбассу. Он стоял у самых истоков нашей страны, возглавил Республику в самые сложные для нее дни, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Народ Донбасса никогда не забудет подвиг героя! Память об Александре Владимировиче Захарченко должна остаться в веках, и она останется!

Голосование будет проходить с 13 по 30 апреля. Всех неравнодушных граждан приглашаем оставить свои комментарии и предложения по представленным проектам (просьба присылать на почту 1glavadnr@mail.ru).
Конкурс проводится при поддержке Захарченко Натальи Владимировны (вдовы Захарченко А.В.) и Главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича.

Для выбора варианта и голосования перейдите по ссылке:

ГОЛОСОВАНИЕ
 
 

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102775

Метки: чит.клуб

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