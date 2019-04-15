Стариков уверен, что США перекинет боевиков ИГ ближе к РФ ..

Писатель Николай Стариков поделился мнением о ситуации в САР. Он полагает, что нынешнее место дислокации боевиков является лишь их сборным пунктом.

В последнее время ситуация в Сирийской Арабской Республике не даёт поводов для оптимизма. Несмотря на побег части беженцев из ужасающего своими условиями лагеря «Эр-Рукбан», боевики вновь напомнили о себе на прошлой неделе. Так, 7 апреля, в городе Масьяф на западе провинции Хама террористы применили гранатомёты в жилых районах. Отдельные ракеты они направили в Национальный госпиталь и детскую секцию, в результате чего погибли четверо человек, ещё 14 получили травмы разной степени тяжести.

Как рассказал Федеральному Агентству Новостей известный общественный деятель Николай Стариков, для многих находящихся в Сирии боевиков страна является лишь местом сбора. С его точки зрения, использовавшие существенные ресурсы для создания ИГ1 американцы, теперь намереваются сохранить ячейку экстремистов и перенести её в другую точку планеты. Стариков подчеркнул, что об этом свидетельствует факт недопущения в «Эр-Рукбан» гуманитарного груза, а также наблюдателей со стороны.

Эксперт предположил, что акцентируя внимание на ситуации в лагере для беженцев, Штаты начнут перебрасывать боевиков в Афганистан. Он уверен, что конфликт бывших членов ИГ и запрещённого в РФ «Талибана»1 может быть перенесён на территорию иных среднеазиатских стран. Именно такой поворот событий будет представлять потенциальную опасность для России, заключил Стариков.

[1] Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда…

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102770