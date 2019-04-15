Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 апреля 2019

Результаты удара по Масиафу 13.04.2019

Результаты израильского удара в Масиафе 13 апреля 2019 года.В ходе удара ранения получили 4 сирийских военных.Также обстреливались цели в провинции Хомс, но как заявляют сирийцы, там все ракеты сбили. Спутниковых фотографий по Хомсу не публикуют.

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ИГИЛ в Ливии напоминает о себе

Пока под Триполи продолжается сражение между войсками Хафтара и Сараджа, активизировался ливийский вилаят ИГИЛ, который выпустил "пресс-релиз" по итогам нападения на населенный пункт к югу от Сирта.Убито и ранено более трех десятков человек – как местных ополченцев, так и гражданских (включая "губернатора" города по линии ЛНА), сожжено несколько домов.Очевидно, что вилаят ИГИЛ в Ливии пытается напомнить о своем существовании и позиционировать себя как одну из важных действующих сил в Ливии, рассчитывая, что хаос идущей гражданской войны позволит увеличить численность группировки подорвать контроль Сараджа и Хафтара над неприоритетными областями Ливии. Но пока выглядит достаточно блекло, на фоне предшествующих достижений, когда ИГИЛ контролировал Сирт и прилегающие территории. Сейчас же приходится довольствоваться терактами и налетами.

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Охотники за ИГИЛ

Охотники за ИГИЛ

Небольшой обзор формирования "Охотники за ИГИЛ". В основном, это достаточно известная информация, но есть и ряд интересных деталей.Во время сирийской гражданской войны возникло несколько подразделений, которые получают определенную российскую поддержку. Одним из таких подразделений являются Охотники за ИГИЛ (Саиду Даеш), о которых существует не так уж много конкретной информации. Здесь я предоставлю краткий обзор Охотников за ИГИЛ, частично опираясь на свидетельство людей, которых я знаю в этом формировании.Охотники за ИГИЛ были создано около двух лет назад (то есть в начале 2017 года), когда сирийское правительство и его союзники начали свое крупнейшее наступление через восточные пустыни к провинции Дейр-аз-Зор. Как следует из названия, группа была создана с целью борьбы с ИГИЛ и Халифатом. Важно отметить, что Охотники за ИГИЛ не связаны с штатной структурой соединений V-го штурмового корпуса, созданной при поддержке и надзоре российских военных. Вместо этого Охотники за ИГИЛ являются самостоятельным независимым формированием существующим вне этих рамок. Кроме того, следует отметить, что Охотники за ИГИЛ по своей природе являются добровольческими силами, и служба в формировании не равносильна регулярной военной службе в сирийских вооруженных силах.Новобранцы для Охотников за ИГИЛ прибывают из множества областей, включая прибрежный регион, северную сельскую местность Хамы (например, город Suqaylabiyah) и юго-восточную сельскую местность Хамы (например, Salmiya). Тем не менее, набор в Охотники за ИГИЛ имеет определенные критерии и туда не берут всех подряд. Вместо этого, отбор происходит на основе целой серии суровых учебных курсов, которые требуют, чтобы боец ​​был знаком со всеми боевыми специальностями.Охотники за ИГИЛ сражались в следующих регионах:- Пальмира- Дейр-аз-Зор- Шаер (регион газового месторождения в пустыне Хомс)- Акербат (сельская местность в Хаме)- Джазаль (нефтяной регион в пустыне Хомс)- Гута (регион Дамаск)- Пустынные районыЧлены Охотников на ИГИЛ.Надхим Михаил Шахада, полевой командир Охотников на ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Обратите внимание на нашивку с российским флагом.Приблизительно, у Охотников за ИГИЛ было около 30 мучеников в боях против сирийских боевиков воевавших с правительством Асада. Некоторые из этих мучеников были убиты в результате американских авиаударов в феврале 2018 года в результате инцидента в Дейр-эз-Зоре (имеется ввиду прошлогодняя история под Хушамом), связанного с конфликтом с сирийским правительством и его союзниками. Русские также были убиты в этом инциденте, но человек, которого я знаю в Охотниках за ИГИЛ, отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу.В настоящее время Охотники за ИГИЛ выполняют задания, но и здесь никакой дополнительной информации относительно характера этих заданий получить не удалось. http://www.aymennjawad.org/2019/04/the-isis-hunters – цинкPS. Возможно кому-то, кто занимается Сирией будет интересно. Автор обзора собрал крупный архив оригинальных документов Халифата периода его наибольшего могущества, в частности списки боевиков и данные о внутренней структуре.В частности он публиковал большой массив личных данных боевиков ИГИЛ действовавших на территории Южной Сирии https://islamicstatearchives.com/2019/04/10/jaysh-khalid-bin-al-waleed-military-database-july-august-2017/ (вероятно, не все из данных персонажей были убиты или попали в плен и вполне могут как находится на территории Сирии или Ирака, так и вернуться в родные страны, включая республики бывшего СССР и Россию). Автор хочет продолжать работу, но нуждается в средствах на оцифровку и выкладывание в открытых доступ оригинальных документов ИГИЛ (как и любая гос.структура, Халифат очень быстро забюрократилизировался и по мере укрепления власти на захваченных территориях документооборот существенно вырос). Деятельность безусловно важная, как с точки зрения актуальной контртеррористической борьбы, так с и точки зрения истории, так как подобные документы дают представление о том, что из себя представляло первое террористическое квази-государство и как оно функционировало в недолгий период своего существования.По хорошему, этому проекту нужна гос.поддержка, но может кого-то и в сети заинтересует. Контакты автора тут http://www.aymennjawad.org/2019/04/announcement-the-islamic-state-archives PS2. И еще.Погибший в феврале вместе с российскими офицерами в провинции Дейр-эз-Зор сирийский бригадный генерал будет завтра похоронен в Кусейре.Бригадный генерал Мунтер аль-Ассас.

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