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Офицер-афганец назвал Лунгина «духовным инвалидом»

17:47. 15 апреля 2019 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал:
Источник: NewsBalt

Фильм Павла Лунгина «Братство», посвящённый выводу советских войск из Афганистана, оскорбляет настоящее боевое братство воинов-интернационалистов. Такое мнение высказал бывший военный комиссар Курганской области генерал-майор Владимир Усманов, с 1981 по 1983 годы служивший в Афганистане, командуя мотострелковым батальоном (в 1982 году награждён орденом Красной Звезды).

«Мой ответ Лунгину, оскорбившему меня и моих боевых товарищей, — написал офицер-афганец на своей странице в «Фейсбуке». — Кто ты такой и кто тебе дал право глумится над памятью погибших воинов? Кто ты такой, чтобы упрекать солдат и офицеров, презренная штафирка, гнилой интеллигентишка, гулявший в кабаках, пока мы там сходили с ума от жажды и облизывали по утрам камни, пока солнце их не иссушило, несли в горах по несколько десятков километров убитых и раненых, задыхаясь от недостатка кислорода под палящим солнцем, изнемогая от физического напряжения.

Что ты, духовный инвалид, знаешь о напряжении боя в окружении, когда уже почти не осталось боеприпасов и помощи ждать не от кого? Держал ли ты умирающего друга на руках в бессилии от невозможности ему помочь? Писал ли ты письма родителям погибшим с чувством вины, что сам остался живым? Будь проклят ублюдок».

«НьюсБалт» уточняет, что премьера фильма была намечена на 9 мая, однако после возмущения общественности министр культуры России Владимир Мединский заявил, что показ киноленты будет перенесен — и этим, считает глава Минкульта, «мы снимем общественное напряжение». По мнению министра, никаких законных оснований для запрета «Братства» не существует.

Стоит отметить, что накануне писатель-документалист Николай Стариков, находясь с рабочей поездкой в Калининграде, так прокомментировал фильм «Братство»:

«Наш товарищ, который смотрел этот фильм, сказал: «Солдаты показаны мародёрами, глупыми, вороватыми и т.д. ». И вся эта история ничего общего с реальными событиями в Афганистане не имеет. И был там этот Павел Лунгин, ему сказать нечего, он выходит к возмущенным офицерам, как школьник, и говорит: «Я так вижу, такой взгляд». Вот так, за государственные деньги  у него «свой взгляд».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102763

Метки: чит.клуб

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