Не верь всему что читаешь
02:17. 15 апреля 2019 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Политический актуал 1943 года выпуска, в котором грамотный читатель легко найдет отсылки на известные события.
Оригинал на английском https://www.youtube.com/watch?v=Vnp4kj5lLOU
За прошедшие десятилетия представленная схема ничуть не устарела. По сути – демонстрация схемы манипуляции массовым сознанием для самых маленьких, хотя с учетом недавних событий, аллюзии в этой истории достаточно печальные.
Спасибо читателю за напоминание о классике.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4920586.html
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Этот ролик для Даши, Печатная буква, из Индии.