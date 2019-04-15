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Не верь всему что читаешь

02:17. 15 апреля 2019 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:


Политический актуал 1943 года выпуска, в котором грамотный читатель легко найдет отсылки на известные события.


Оригинал на английском https://www.youtube.com/watch?v=Vnp4kj5lLOU

За прошедшие десятилетия представленная схема ничуть не устарела. По сути – демонстрация схемы манипуляции массовым сознанием для самых маленьких, хотя с учетом недавних событий, аллюзии в этой истории достаточно печальные.
Спасибо читателю за напоминание о классике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4920586.html

Метки: 1943, Анимация, манипуляция сознанием, пропаганда, психология

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Один комментарий»

  • 6741 2038
    nikolay 15 апреля 2019 в 10:22 Ссылка
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    Этот ролик для Даши, Печатная буква, из Индии.

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