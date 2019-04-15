Решил запостить эту хрень по одной простой причине:

Мало кто понимает разницу между людьми, которые реально занимаются утилизацией мусора и "мусорными операторами"- в основном бандитскими структурами.

Есть люди, которые занимаются переработкой мусора.

Также есть люди, которые занимаются транспортировкой мусора.

Есть люди(ЖКХ и всякие ТСЖ) которые наш с вами мусор пытаются с минимальными издержками сбагрить мусорным заводам(свалкам).

Но тут появляются "мусорные операторы"- бандиты во всяких смылах слова.

Нововведения в законодательсве лишают(а если быть точнее) потихонечку выдавливают паразитов их из цепочки. Их прыбыль падает, а в дальнейшем и вообще обнуляется.

Паразит в шоке!!!! А жить то на что!!!

Истерика однако!!

С уважением ,

СКАМАРОХ.

Представитель Минприроды рассказал газете, что есть проблема низкой собираемости, но не стал это комментировать. В черновике сказано, что по стране в среднем собирают 50,3% платежей, а остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).