«мусорные операторы»
Решил запостить эту хрень по одной простой причине:
Мало кто понимает разницу между людьми, которые реально занимаются утилизацией мусора и "мусорными операторами"- в основном бандитскими структурами.
Есть люди, которые занимаются переработкой мусора.
Также есть люди, которые занимаются транспортировкой мусора.
Есть люди(ЖКХ и всякие ТСЖ) которые наш с вами мусор пытаются с минимальными издержками сбагрить мусорным заводам(свалкам).
Но тут появляются "мусорные операторы"- бандиты во всяких смылах слова.
Нововведения в законодательсве лишают(а если быть точнее) потихонечку выдавливают паразитов их из цепочки. Их прыбыль падает, а в дальнейшем и вообще обнуляется.
Паразит в шоке!!!! А жить то на что!!!
Истерика однако!!
С уважением ,
СКАМАРОХ.
Представитель Минприроды рассказал газете, что есть проблема низкой собираемости, но не стал это комментировать. В черновике сказано, что по стране в среднем собирают 50,3% платежей, а остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).
Также в документе говорится, что к ошибкам в собираемости приводит отсутствие доступа операторов к актуальной базе жильцов. В Тверской области платежки выставлены дважды половине жителей — 641 тыс. человек, а в Калининградской — умершим. Чиновник Калининградской области объясняет это пробными пустыми платежками для уточнения базы.
Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.
По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год. Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов отличаются почти в 27 раз. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что жители 36 городов платят за вывоз мусора дважды — по платежкам ЖКХ и мусорных операторов.
Какую скушную статью Скамарох выложил.)Ни тебе митингов лохов,ни тебе обвинений в адрес главного нефтяного магната,ни истерии что власть ничего не делает,а просто обычные факты,в рамках которых можно спокойно дискутировать,не привлекая лозунги-..”доколе” и “мы фсе умрем”.)))Ну и понятно что мухам здесь порыться негде,хотя вроде мусорная тема.)))