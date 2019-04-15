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«мусорные операторы»

21:11. 15 апреля 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

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Решил запостить  эту хрень по одной простой причине:

Мало кто понимает разницу между людьми, которые реально занимаются утилизацией мусора и "мусорными операторами"- в основном бандитскими структурами.

Есть люди, которые занимаются переработкой мусора.

Также есть люди, которые занимаются  транспортировкой мусора.

Есть люди(ЖКХ и всякие ТСЖ) которые наш с вами мусор пытаются с минимальными издержками сбагрить мусорным заводам(свалкам).

Но тут появляются "мусорные операторы"- бандиты во всяких смылах слова.

Нововведения в законодательсве лишают(а если быть точнее) потихонечку выдавливают паразитов  их из цепочки. Их прыбыль падает, а в дальнейшем и вообще обнуляется.

Паразит в шоке!!!! А жить то на что!!!

Истерика однако!!

 С уважением ,

 СКАМАРОХ.

 

 

Представитель Минприроды рассказал газете, что есть проблема низкой собираемости, но не стал это комментировать. В черновике сказано, что по стране в среднем собирают 50,3% платежей, а остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Кроме того, не каждый регион успел разработать схему по сбору, утилизации мусора и выбору оператора. В документе отмечается, что Москва,Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года.

 

 

 

 

 

 

 

Также в документе говорится, что к ошибкам в собираемости приводит отсутствие доступа операторов к актуальной базе жильцов. В Тверской области платежки выставлены дважды половине жителей — 641 тыс. человек, а в Калининградской — умершим. Чиновник Калининградской области объясняет это пробными пустыми платежками для уточнения базы.

 

Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год. Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов отличаются почти в 27 раз. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что жители 36 городов платят за вывоз мусора дважды — по платежкам ЖКХ и мусорных операторов.

Источник: https://news.mail.ru/society/36973565/?frommail=1

Метки: власть, общество

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32146 16222
    Степаныч 15 апреля 2019 в 22:52

    Какую скушную статью Скамарох выложил.)Ни тебе митингов лохов,ни тебе обвинений в адрес главного нефтяного магната,ни истерии что власть ничего не делает,а просто обычные факты,в рамках которых можно спокойно дискутировать,не привлекая лозунги-..”доколе” и “мы фсе умрем”.)))Ну и понятно что мухам здесь порыться негде,хотя вроде мусорная тема.)))

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