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Мем о дружбе

07:59. 15 апреля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной (который уже по счету) виток напряженности в отношениях с Белоруссией заставляет задуматься о том, возможно ли вообще оставить эти кризисы в прошлом. То есть, о природе этих кризисов. Ведь дело же не только в торговых ограничениях или прекращении экспорта нашей нефти по трубопроводу «Дружба». Проблема серьезнее. 

Недавно Александр Лукашенко довольно резко прошелся по России. «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок, — рассказал своему правительству Батька. — Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». 

Теперь он собирается поставить на ремонт трубопровод «Дружба», через которую прокачивается нефть на европейские НПЗ. И, таким образом, уменьшить нашу валютную выручку. Угроза серьезная. Дружба врозь — та самая, что успела стать мемом.

Я, собственно, не о риторике и не о торговых войнах. Дипломатом, подбирающим выражения, Лукашенко никогда не был и, конечно, никогда не будет. 

У России есть чисто экономические способы влияния на своего строптивого соседа. Например, после похожего кризиса 15-летней давности мы построили БТС-2 — вторую очередь Балтийской трубопроводной системы, которая перенаправила нашу нефть в Усть-Лугу. И, как видите, на несколько лет новая нефтемагистраль решила проблему. 

Но сегодня она опять встала в полный рост. Белорусский президент прекрасно знает, что мощности трубопроводов, которые идут по нашей территории, не хватит, чтобы заместить весь объем нефти, что идет через земли союзного государства. Не хватает около десяти миллионов тонн в год. 

Поэтому мы, скорее всего, сейчас пойдем на уступки. Но, естественно, будем строить дополнительные трубопроводы, чтобы увеличить объемы прокачки в Новороссийск и Усть-Лугу, а также нарастим мощности портовых терминалов. То есть, рано или поздно выход будет найден, а у Лукашенко опять исчезнет инструмент для шантажа. 

Между прочим, в Минске всегда считалось, что «Северный поток -2» направлен прежде всего против Белоруссии, а потом уже Украины. Каждый осколок большого русского айсберга мнит себя самым важным. 

Это и есть главная ошибка как Киева, так и Минска — там очень живуч миф о собственной незаменимости. Кроме того, в обеих столицах не учитывают и даже пытаются принизить роль России как глобальной державы, перед которой, хотим мы того или нет, стоят глобальные же задачи. И на их решение нужны огромные деньги. 

По сути, роль Украины и Белоруссии, раз уж они не желают воссоединения Русского мира, всегда будет второстепенной. Это страны «на подхвате». Не случайно ведь наш экономический кризис, начавшийся в 2014 году, привел к полному обрушению украинской экономики, и Запад, как ни старался, не смог удержать ее от падения в пропасть. Разумеется, Белоруссию тоже коснулись наши трудности. 

Воссоединение с Россией улучшило бы благосостояние Украины и Белоруссии. Правда, в отдаленной перспективе — Кремлю важнее сначала обеспечить безопасность всему православному братству, а не тратить деньги на восстановление экономик отколовшихся территорий. Но эта отдаленная перспектива все равно ближе, чем интеграция с Европой, в чем нас убеждает новейшая история Украины. У такого проекта вообще нет никаких перспектив.

Готова ли Белоруссия (в данном случае об Украине говорить бессмысленно) разделить нашу ответственность за судьбу всего Русского мира? То есть, признать, что нам всегда нужно будет требоваться очень много денег — на оборону, на разработки новейшего оружия, на участие в урегулирование международных проблем, на борьбу с терроризмом и на все остальное, что отличает сверхдержаву от государства-сателлита. 

Явно нет. Кругозора хватает только на огурцы с морковкой. При этом Александр Лукашенко не ощущает себя помощником Владимира Путина — он ощущает себя равным ему. 

Это, конечно, его право. Но если через Белоруссию проникает продукция, против которой мы ввели контрсанкции, то этот поток рано или поздно будет остановлен. Ибо мешает сверхдержаве вести игру со своими глобальными конкурентами. 

Батька не желает воспринимать наши проблемы. И что делать — перевоспитывать его? Это бесполезно, выше картофельной грядки он все равно не поднимется. Значит, придется считаться с его капризами, идти навстречу всем его хотелкам. 

И строить обходной нефтепровод. Ответственность-то за сохранение нашего общего Русского мира лежит не на Минске, не на Киеве, а на Москве. Как говорится, положение обязывает. 

Источник: http://voicesevas.ru/news/43973-mem-o-druzhbe.html

Метки: новости / аналитика

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