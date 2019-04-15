Мечты о распаде России

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Начинает пан Януш с того же, с чего обычно начинают авторы многих таких подметных статеек — с рассказов о продолжающемся нападении России на Украину (забыв только упомянуть, когда наши войска взяли Киев, когда вышли на западную границу и и в каких лагерях фильтрации держат бандеровцев и нацистов), ну и с "подрывной деятельности против западных государств". Мол, Россию не удалось остановить ни США, ни НАТО, ни ЕС, и только пан бывший директор чего-то там знает, как надо. Москва думает, что Запад слаб и предсказуем, а на самом-то деле слаба именно Москва. И надо лишь чуть-чуть подтолкнуть и она падет — пану Янушу его немецкий товарищ по вере в это (тот, что с характерной челкой и усами) не даст соврать, он тоже так думал. И француз один с Корсики тоже так считал.Россия, считает пан поляк, не смогла модернизировать свою экономику (видимо, по польскому образцу — угробить промышленность и набрать долгов), но зато сильна в дезинформации, с помощью которой изображает себя (!) ведущей мировой силой наравне с США. На самом-то деле ведущей мировой силой является Польша, надо полагать?.. Польские соседи с Украины, в настоящий момент демонстрирующие всему миру, что нет пределов погружению на дно, и всегда в это самое дно могут постучать, про таких говорят: дурень думкой богатеет.В качестве доказательства своей "правоты" пан ссылается на расчеты военного бюджета в долларах по курсу и подушного ВВП тоже по курсу (потому что если взять в том же источнике данные, полученные путем пересчета покупательной способности, то аргументация рухнет, это понятно). Разумеется, рассказываются сказки про жуткую коррупцию, бедность и все такое прочее. Из столь "правдивой" оценки ситуации делается столь же мудрый вывод — Россия движется к распаду, и надо ему помочь.То есть меры по укреплению государственности, последовательно проводимые В.В. Путиным все время его правления, безусловно, неправильные, надо было "дать всем суверенитета, сколько смогут", прямо как в "святые" 90-е, видимо.Также пан "специалист" считает, что в России "стремительно" разрушается инфраструктура, и "жители Сибири и Дальнего Востока России будут еще более отделены от центра, что стимулирует требования об отделении и суверенитете". Пан вообще был в России или изучал ситуацию в ней по статьям на украинских ресурсах вроде "Цензора" и "Обозревателя" и по пасквилям политукраинцев в ЖЖ и прочих блогах, скажем, по "Злому одесситу" и прочим? Или по пабликам в ВК, где друг другу такие же деятели, чаще всего изображающие из себя патриотов России (или СССР) с тряпками разного цвета постят задорные картинки, чаще всего не имеющие отношения к России?Далее следуют советы от холопа заокеанскому пану. Хотя настоящий пан никаких советов от холопов выслушивать бы не стал и велел бы запороть говорливого на конюшне. Вашингтон "должен вернуться к основным принципам, которые сопровождали распад Советского Союза, поддерживая демократизацию, плюрализм, права меньшинств, подлинный федерализм, децентрализацию и региональное самоопределение среди разрозненных регионов России и этнических групп и должен содействовать региональному и этническому самоопределению внутри Российской Федерации".Интересно, как только в России, наоборот, начали сначала тихо, а потом все плотнее "закручивать гайки" и отходить от "настоящей демократии", которой все наелись от пуза в 90-е, так структура наоборот стала более управляемой и условия стали улучшаться. Может, пан Бугайский о какой-то другой России, из другого, параллельного пространства? С другими законами развития общества. Или просто пан вещает то, что хочет видеть, или за что ему платят 30 злотых?То есть он хочет, чтобы страны Запада в открытую стимулировали сепаратизм? А он не понимает, что подобные действия уже сами по себе — "казус белли" и могут привести те самые страны абстрактного Запада тоже к распаду государственности, но вызванному совсем иными причинами и с совсем иными, куда более тяжелыми последствиями?Умственный уровень "исследователя" ставит его на одну доску с мечтателями с соседней с Польшей территории, где тоже то о Кубани мечтают, то о Крыме, то о походе на Москву, и что США придут, победят Россию и поставят их над нами гауляйтерами и полицаями.Он еще пишет про НАТО, которое "должно обеспечить безопасность соседей России в случае ее распада". Как оно это сделало бы в случае распада ядерной сверхдержавы, он не уточняет. Пан не тактик, он специалист по стратегии, как говорится.Можно было бы этого польского стратега просто проигнорировать — таких полно, и писанины такой от них немало, и реальность всего ими написанного ровно такая же, как и их "знания" о нас. Но проблема в том, что такие "исследователи" России, засевшие в разных околоправительственных "фондах" и ничего о нас не знающие, дают советы людям, которые тоже ничего о нас не знают, но которые уже готовят бумаги для людей, которые опять же ничего не знают о России конкретного, но уже обладают властью. И проблема в том, что поднимаемые такими вот писателями вопросы и предлагаемые решения могут иметь фатальные последствия, если люди с властью их послушают.К тому же вымирание "советологии" на Западе (среди которых когда-то были и действительно специалисты по нашей стране) привело к тому, что в США начали привлекать к "изучению" России и "консалтингу" по ней тех, кто, как кажется парням с Потомака, "знает своих соседей хорошо". То есть прибалтийцев, поляков и др. Ценность же аналитики с Запада о России, к сожалению, непрерывно падает, как и умение разведок США и Запада свести массивы реальных данных во что-то, отражающее реальность с минимумом искажений. Западные разведки, в частности, ЦРУ, успешно проспали распад СССР, осенью 1991 г. они писали доклады о будущем обновленного Союза. А Союз взял и распался благодаря трем властолюбивым деятелям (не только им, к сожалению, списать содеянное на "руку Запада" легче, чем признать, что Союз порушили в основном мы сами, и не только эти самые трое, но и многие-многие другие).Они же успешно проспали и восстановление устойчивой государственности. И проспали ракетно-ядерный и технологический "рывок" России, ведь еще в середине 2000-х попадались материалы о том, как будет деградировать ядерный потенциал России до уровня 150-200 боезарядов (суммарно). Немало подобного вышло и из-под пера российских авторов, зачастую потому, что заказчики с Запада хотели увидеть именно это в тексте.А из подобной галиматьи делались выводы на самом верху, и решения по выходу из Договора по ПРО и созданию НПРО США, неработоспособной по итогу, принимались исходя из подобных оценок. Равно как и меры, приведшие к серьезному разладу ядерно-оружейного комплекса самой Америки. Можно еще много таких примеров вспомнить.И не дай бог, советам пана Бугайского кто-то последует — это может вызвать со стороны не желающей распадаться России такую реакцию, что… Проще сказать так: всем мечтающим о распаде нашей державы стоит изучать периоды полураспада радиоактивных элементов высокого уровня активности, "правило семи" и поражающие факторы ядерного оружия.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8665619.html