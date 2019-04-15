ЛОЖЬ: Русская традиция – пьянство Древние славяне не знали не только водки, но и вина.
ПРАВДА: Исторический факт:
«Древние славяне не знали не только водки, но и вина. Они пили мёд, производство которого по масштабам не может сравниться с производством вина из винограда. Недаром «по усам текло, а в рот не попало». Сброжённый мёд из-за дороговизны был мало доступен и поэтому присутствовал на столах исключительно у князей и бояр. Крепость его сравнима с пивом (пиво. Кстати, тоже бывало, и тоже очень дорогое: тратить ячмень, выращенный в условиях рискованного земледелия, на алкоголь – огромная роскошь). Поэтому даже богатые имели мёд и пиво по праздникам.
У нас нет праздников, связанных с вином и питиём, нет богов вина и виноделия, каковых полно в странах Европы. В сказках и былинах нет специфических сцен, связанных с пьянством.
Поэтому когда вся Европа пила вино в пресловутые Средние века, Русь была трезвой. Ситуация стали изменяться только к 15 веку, когда арабское изобретение – водка (алхоголь – слово арабское) через купцов стало проникать в Западную Русь – Великое Княжество Литовское. Вот что написал о том времени историк Михайло Литвин: «Москвитяне воздерживаются от пьянства, то города их славятся ремесленниками… Сейчас в городах литовских самые многочисленные заводы – это броварни и винницы. … День у литовцев начинается питиём водки, ещё лёжа на кровати кричат: «Вина, вина!» и затем пьют этот яд мужчины, женщины и юноши на улицах, на площадях, даже на дорогах; омрачённые напитком, они не способны ни к какому занятию и могут только спать».
Именно в это время Лютер говорил, что Германия зачумлена пьянством, а в Лондоне пастор Уильям Кент разводил руками по поводу своих прихожан: смертельно пьяны! Россия в это время переживала религиозный подъём: человека отлучали от причастия только за однократное употребление вина более чем на пол года – это было тягчайшим наказанием для верующих того времени. Кроме того, уже со времён Василия Тёмного и Ивана III была введена государственная монополия на спиртные напитки. Они продавались только иностранцам. Русским «за исключением нескольких дней в году пить было просто запрещено», - отмечал современник С. Герберштейн. Производить спиртные напитки было также запрещено.
В 15 веке при Иване Грозном был открыт первый «царёв кабак».
Он был всего 1 на город. Сколько сейчас точек продаж алкоголя на город?
Также, в те времена в России действовала многослойная система, противостоящая пьянству:
1. Суровая погода. Не способствующая производству алкоголя и делающая его дорогим.
2. Строгий государственный контроль.
3. Активное осуждение пьянства со стороны Церкви. 200 дней в году были постами, в которые строго запрещалось потреблять алкоголь.
4. Осуждение со стороны крестьянской общины. Налог (оброк ) взимался со всего хозяйства (существовала круговая порука), а не с отдельного человека. Поэтому, если кто-то начинал пить и соответственно плохо работал – на него начинала воздействовать вся крестьянская община. Если человек продолжал пьянствовать – его просто изгоняли. Пить могли только беглые, откупные, казаки, помещики, горожане – а это было не более 7% населения. Кабаки же были только в городах, распространение которых было пресечено при Алексее Михайловиче.
Пётр I – самый большой поклонник выпивки, насаждал пьянство. А Олеарий, посетивший Москву в те времена, писал: «Иноземцы более московитов занимались выпивками». В «цивилизованной» Англии в это время, по свидетельству Бартона, «непьющий не считался джентельменом». Можно долго вспоминать безобразные попойки Петра I, но даже он, осознав вред алкоголя, издал указ о том, чтобы пьяницам вешали вериги на шею.
Екатерина Великая пополняла казну за счёт кабаков, однако понадобилось почти 100 лет, чтобы только к середине 19 века потребление алкоголя составило 4-5 литров на человека в год (сравните с нынешними 12 – официально и 18 – неофициально). При этом пьянство процветало за счёт города. Энгельгард писал «Я удивлён был той трезвостью, которую увидел в наших деревнях». Из населения деревни конца 19 века, согласно опросу того времени, 90% женщин и половина мужчин никогда в жизни не пробовали алкоголь!
И это вы называете «вечно пьяной Россией»?
Даже 4-5 литров воспринимали как невиданную проблему. В 1858 года в 32 губерниях прошёл целый антиалкогольный бунт (выражающийся в разгроме кабаков), что вынудило правительство Александра III закрыть кабаки. Результат не замедлил себя ждать: употребление алкоголя упало в 2 раза.
И всё равно в России началась опять мощная антиалкогольная кампания. Народ обратился к Николаю II и потребовал ввести «сухой закон» в связи с началом Первой мировой войны. И Николай откликнулся на призыв народа. Ллойд Джордж сказал тогда о «сухом законе» русских: «Это самый величественный акт национального героизма, который я знаю». Число «новых» алкоголиков сократилось в 70 раз, потребление алкоголя упало до 0,2 литров на человека, преступность – втрое, нищенство – вчетверо, вклады в сберкассах выросли в 4 раза. Благодаря такому «сухому закону» в стране пили меньше, чем до его введения аж до 1963 года!
Кто-то спросит откуда эта статистика? Кто считал? В деревнях гнали неучтённый самогон.
Вот тут нужно подумать головой: в сталинском СССР действовала жёсткая монополия, все цифры производства и продажи – алкоголя, сахара, зерна проходили через ГОСПЛАН. А за всякую неучтёнку – репрессии, мало кто осмеливался «гнать» и «продавать». Поэтому цифры верные, и они подтверждают, что сталинский СССР был одной из самых трезвых стран мира! Советсский человек пил в 3 раза меньше, чем англичанин, в 7 раз меньше, чем американец и в 10 раз меньше, чем француз. Поэтому темпы роста ВВП были такие, что до сих пор не превзойдены ни одной страной мира.
Только в 1965 году мы докатились до 4-5 литров. И за последующие 20 лет количество выпиваемого алкоголя выросло в 2 раза. Параллельно снижались темпы роста ВВП и производительности труда.
Ну а далее, в период мрачных реформ 1990-х потребление и безконтрольное производство пойла только росло.
Давайте зафиксируем факты:
Россия на протяжении всей своей истории была САМОЙ НЕПЬЮЩЕЙ СТРАНОЙ ЕВРОПЫ и одной из самых непьющих стран МИРА вплоть до последних 10-15 лет. Критический рубеж в 8 литров, отделяющий пьющие страны от малопьющих, мы преодолели только 25-30 лет назад.
Трезвость – национальная русская традиция!
Источник: http://russiantourism.ru/secrets/secrets_17568.html
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По показателю трезвого образа жизни Россию далеко превосходили аборигены севера, пока не узнали от непьющей Россию огненную воду и наполовину ни вымерли от этого фактора цивилизации. Огненная вода наших миссионэров была сравнима по эффективности с огненным зельем пищалей и пушек. Повезло лишь тем народам, с которых брать было особо нечего и соответственно не было смысла приучать к европейскому образу жизни.
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Исключение лишь подтверждает правило. Северная Русь так же не знала алкоголя, возможно поэтому поморы жили побогаче чем жители остальной Руси, да и не только поморы, Зауралье, Сибирь этой отравой особо не баловались. А с аборигенами севера несколько сложнее, у них отсутствует фермент ответственный за расщепление этилового спирта, поэтому и спились поголовно, не было у них в отличии от русских похмельного синдрома.
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“ЛОЖЬ: Русская традиция – пьянство…” Не ложь, а наглое враньё… Ложь – поверхностная информация, истина ло, то что лежит на поверхности на ложе. Т.е. не полная истина.
Вино – это перебродивший виноградный сок. Виноградное вино не может быть крепче 11-12%. Если 13% – это уже дистиллят алкоголя – нейро и гепатотоксический яд, как и автомобильный антифриз. Химическая структура которых почти одинакова. Т.е. христианский церковный кагор, которым причащают даже детей – это яд, на который детей подсаживают с детства… Сами крепкие спиртные напитки завезли на Русь христианские монахи…
Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи.
Евангелие от Луки
***
вино – это благословение (Второзаконие 7:13, 11:14), а его отсутствие – это проклятие (28:39, 51).
***
Когда Израиль заглядывал в будущее, Бог обещал винные ручьи с горных вершин (Амос 9:14, Иоиль 2:19, 24).
***
Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;
пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит
больше о своем страдании.
(Притчи 31:6-8)
***
Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. (Бытие 19:32-36)
Т.о алкогольная зависимость Лота подтолкнула его дочерей на совершение тяжкого греха, а он сам остаток своей жизни провел в пещере…
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Проста Ноя и Хама забыл упомянуть!
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“Ситуация стали изменяться только к 15 веку, когда арабское изобретение – водка (алхоголь – слово арабское) через купцов стало проникать”
ну хоть в этот раз не еврейская водка, а арабская, уже прогресс
https://www.youtube.com/watch?v=eGjYVG80V-k
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Установленный факт пока только такой: у славянских гоев генетическая защита от алкоголя отсутствует напрочь. Что прямо доказывает, что славяне когда-то в начале истории не пили ВООБЩЕ, никакой медовухи, никакого пива. Это еврейские фантазии, окно Овертона, через которое потом протолкнули идею о “пьющей России”. Кстати, “алкоголь” это чистый иврит, с которого жыды стрелки перевели на арабов, как своих заклятых врагов… И алкоголь это чисто жыдовское оружие, которым выкосили почти весь мир гоев, точно также. как выкосили индейцев. (литовцы запивались, Германия бухала, Англия пьянствовала, вся Европа запивалась и т.д.)
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По поводу отсутствия защиты от алкоголя у славян; вы, гражданин 3,14здеть изволите!