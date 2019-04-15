Дома – деревянные, люди – без понтов.
16:08. 15 апреля 2019 Просмотров - 445 3 коммент. Опубликовал: Sergeev
А здорово, вместо отфотошопленных стерв, исподлобья с вызовом смотрящих на вас с глянцевых страниц или щетинистых мачо неопределённой ориентации, посмотреть на простые человеческие лица ровесников наших отцов и дедов!
Источник: https://cont.ws/@polk07/1294730
Ужасно люблю такие черно-белые фотографии и людей на них-милые ,простые ,чисто дети.И обратите внимание: они маленькие по росту,сегодня люди повыше.Эти дома из бревен ,так у нас не строили ,у нас мазанные или кирпичем обложенные дома.И платья у всех были одинаковые с фонариками и у богатых из крепдешина,обязательно натуральное все.А потом придет кримплен и болоневые плащи,а сегодня крепдешин снова для богатых.В выходные прочитала ,что умерла художница из Воронежа-Успенская,я нашла ее картины и получила удовольствие ,она рисовала деревню много ,русскую,пейзажы,лица ,бесподобно.
Поройтесь в ваших чуланах или на чердаках, найдите старые негативные фотопленки. Отсканируйте за 200 рублей, смотрите и испытывайте катарсис !
Весело живём (с) Петросян