Дома – деревянные, люди – без понтов.

А здорово, вместо отфотошопленных стерв, исподлобья с вызовом смотрящих на вас с глянцевых страниц или щетинистых мачо неопределённой ориентации, посмотреть на простые человеческие лица ровесников наших отцов и дедов!

Источник: https://cont.ws/@polk07/1294730