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Дома – деревянные, люди – без понтов.

16:08. 15 апреля 2019 Просмотров - 445 3 коммент. Опубликовал:

А здорово, вместо отфотошопленных стерв, исподлобья с  вызовом смотрящих на вас с глянцевых страниц или щетинистых мачо неопределённой ориентации, посмотреть на простые человеческие лица ровесников наших отцов и дедов!

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Источник: https://cont.ws/@polk07/1294730

Метки: Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1729 1529
    mary 15 апреля 2019 в 16:30

    Ужасно люблю такие черно-белые фотографии и людей на них-милые ,простые ,чисто дети.И обратите внимание: они маленькие по росту,сегодня люди повыше.Эти дома из бревен ,так у нас не строили ,у нас мазанные или кирпичем обложенные дома.И платья у всех были одинаковые с фонариками и у богатых из крепдешина,обязательно натуральное все.А потом придет кримплен и болоневые плащи,а сегодня крепдешин снова для богатых.В выходные прочитала ,что умерла художница из Воронежа-Успенская,я нашла ее картины и получила удовольствие ,она рисовала деревню много ,русскую,пейзажы,лица ,бесподобно.

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    4
  • 200 180
    Sergey64 15 апреля 2019 в 17:41

    Поройтесь в ваших чуланах или на чердаках, найдите старые негативные фотопленки. Отсканируйте за 200 рублей, смотрите и испытывайте катарсис !

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  • 160 76
    Онуфрий 15 апреля 2019 в 18:26

    Весело живём (с) Петросян

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