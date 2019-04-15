А было ли пахотное проклятие? Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Культ земли и его значение для народа

В 1784 году в Париже вышла книга под названием «История естественная, нравственная, гражданская и политическая древней и нынешней России». Ее автор француз Леклерк – врач по профессии, член многих европейских Академий. Более десятилетия этот уникум проживал в России, общаясь не только с петербургским бомондом, но и совершив несколько путешествий по губерниям. Вернувшись на родину, он решил познакомить публику с историей, нравами и бытом далекой страны.

Сразу скажем, что отношение Леклерка к России оказалось нескрываемо брезгливое. Екатерина II в штыки встретила опубликованное произведение, назвала его пасквилем на российскую действительность, поручив подготовить ответ на гнусные измышления неблагодарного француза. За дело взялся известный придворный деятель, генерал-майор Иван Болтин. Сослуживец и протеже могущественного Григория Потемкина страстно увлекался историей, филологией и обладал недюжинными познаниями в этих областях.

В вышедших в 1788 году «Примечаниях» на труд Леклерка, коих набралось аж на два увесистых тома, Болтин буквально вывернул текст наизнанку, едко высмеивая слабые места и откровенные ляпы. Нас же особенно заинтересовали те страницы, где интерпретировались народные суеверия и верования, с которыми воочию довелось столкнуться Леклерку. Конечно, тут он в полный голос трубил о дикости народов, проживавших в России, сыпал уничижительными эпитетами. Однако в этом потоке пренебрежения можно найти весьма любопытное.

Леклерк свидетельствовал, что народ русский крайне негативно относится к пашенному земледелию, чем во многом напоминал ему «канадских дикарей», т.е. североамериканских индейцев. По утверждению французского интеллектуала, для тех и других страшное проклятие в адрес врага заключалось в словах: «чтоб тебе пришлось землю пахать». Болтина факт отвращения нашего населения от распашки полей сильно задел. Он вопрошал: зачем Леклерк говорит подобные глупости? И тут же отвечал: да только затем, чтобы унизить русских, уподобив их индейским дикарям.

Однако этот язвительный укол со стороны пристрастного француза разогревает не только патриотические негодования, но и наводит на серьезные размышления. Приверженность русских к пахотному земледелию сегодня, да уже и во времена Болтина воспринималось как давняя традиция, не вызывающая сомнений. Накопленный же впоследствии этнографический материал определенно указывал, что ранее пахотная обработка земли под монокультуры не являлась ведущим элементом хозяйственной жизни.

Все это насаждалось сверху, исключительно силами правящего класса и церкви, именно под пашенный цикл подстроившей свой календарь, стилизованный под «народный». Тут вспоминаются слова известного екатерининского деятеля и поэта Гавриила Державина: утверждение христианства зависит от распространения пахотного земледелия. Поэтому культ земли, ее обоготворение, характерные для народов как лесной, так и степной полосы, таит в себе гораздо больше вопросов, чем кажется.

Об истоках народного мировоззрения расскажут книги:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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