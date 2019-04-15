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1972-1984. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу

09:13. 15 апреля 2019 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:


1972. Суджа. Участники фольклорного фестиваля позируют для фотографии


1972. Суджа. Первый секретарь горкома партии выступает с речью перед участниками и гостями фестиваля


1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале


1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале


1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале


1972. Суджа. Одетая в традиционную русскую одежду, эта молодая женщина представляет Россию на фольклорном фестивале


1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты


1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты


1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники старшего поколения исполняют народный танец


1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты


1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора предлагают гостям фестиваля хлеб и соль


1972. Открытый карьер Курской магнитной аномалии (КМА)


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом посетители выбирают книги на лотках


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом детский почётный караул


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом детский почётный караул


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом жених с невестой возложили букет цветов к мемориалу


1976. Новороссийск. В музее под открытым небом жених с невестой возложили букет цветов к мемориалу


1976. Новороссийск. Жених с невестой в музее под открытым небом


1976. Новороссийск. В непосредственной близости от порта работают карьер и цементный завод. 15 июня


1976. Новороссийск. В непосредственной близости от порта работают карьер и цементный завод. 15 июня


1976. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на Кавказе


1976. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на Кавказе


1976. Туристы, живущие в доме отдыха недалеко от поселка Домбай, делают свои первые попытки в области скалолазания


1976. Краснодар. Бабушка ведет маленькую девочку за руку через парк. 16 июня


1976. Река Кубань в северных предгорьях Кавказа


1976. Ростов-на-Дону. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист», явно не радуют глаз иностранцев, чиновники городского совета прикрыли их гигантским изображением генерального секретаря


1976. Специальная астрофизическая обсерватория РАН на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска


1976. Специальная астрофизическая обсерватория РАН на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска


1976. Руставский металлургический завод


1980. Москва. В одном из жилых районов маленькая девочка обнимает свою младшую сестру


1980. Москва. Дети наслаждаются первым весенним солнцем


1984. Москва. Три девушки отдыхают у Фонтана Дружбы народов, расположенного на территории ВДНХ

Источник: https://humus.livejournal.com/6565864.html

Метки: история, Краснодар, Москва, новороссийск, Россия, Ростов на Дону, суджа, фото

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