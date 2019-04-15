1972-1984. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу



1972. Суджа. Участники фольклорного фестиваля позируют для фотографии





1972. Суджа. Первый секретарь горкома партии выступает с речью перед участниками и гостями фестиваля



1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале



1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале



1972. Суджа. Одетая в традиционную грузинскую одежду, эта молодая женщина представляет Грузию на фольклорном фестивале



1972. Суджа. Одетая в традиционную русскую одежду, эта молодая женщина представляет Россию на фольклорном фестивале



1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты



1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты



1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники старшего поколения исполняют народный танец



1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора готовы исполнить русские народные песни в сопровождении скрипки, аккордеона и флейты



1972. Суджа. Одетые в традиционную русскую одежду участники народного хора предлагают гостям фестиваля хлеб и соль



1972. Открытый карьер Курской магнитной аномалии (КМА)



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом посетители выбирают книги на лотках



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом детский почётный караул



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом детский почётный караул



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом жених с невестой возложили букет цветов к мемориалу



1976. Новороссийск. В музее под открытым небом жених с невестой возложили букет цветов к мемориалу



1976. Новороссийск. Жених с невестой в музее под открытым небом



1976. Новороссийск. В непосредственной близости от порта работают карьер и цементный завод. 15 июня



1976. Новороссийск. В непосредственной близости от порта работают карьер и цементный завод. 15 июня



1976. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на Кавказе



1976. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на Кавказе



1976. Туристы, живущие в доме отдыха недалеко от поселка Домбай, делают свои первые попытки в области скалолазания



1976. Краснодар. Бабушка ведет маленькую девочку за руку через парк. 16 июня



1976. Река Кубань в северных предгорьях Кавказа



1976. Ростов-на-Дону. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист», явно не радуют глаз иностранцев, чиновники городского совета прикрыли их гигантским изображением генерального секретаря



1976. Специальная астрофизическая обсерватория РАН на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска



1976. Специальная астрофизическая обсерватория РАН на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска



1976. Руставский металлургический завод



1980. Москва. В одном из жилых районов маленькая девочка обнимает свою младшую сестру



1980. Москва. Дети наслаждаются первым весенним солнцем



1984. Москва. Три девушки отдыхают у Фонтана Дружбы народов, расположенного на территории ВДНХ



Источник: https://humus.livejournal.com/6565864.html