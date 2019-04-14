Золотой век по-зауральски

Продолжая цикл интервью с учеными-историками Курганского государственного университета, мы предлагаем вам познакомиться с жизнью нашего региона в XIX веке – времени декабристов и расцвета великой русской литературы. Южное Зауралье находилось на окраине огромной Российской империи, жизнь здесь текла медленнее, чем в столице, и быт был консервативным и старомодным. Но пушкинский век стал периодом роста наших городов, а ссыльные декабристы приобщили Курган к культурным новинкам. О повседневной жизни Кургана – на ту пору уездного центра – рассказала заместитель декана исторического факультета КГУ Татьяна Козельчук.

Кто-то с горочки спустился

– Более восприимчивыми к новым культурным веяниям оказались привилегированные слои населения. Ещё в 1800 году немецкий драматург Август Коцебу, бывший в Кургане на поселении, отметил, что в рационе курганского бомонда есть привозные вина, десерты и чай. Вечерами представители местного высшего общества играли в карты на европейский манер и обсуждали культурные события столицы. Но настоящий подъем пришел в 1830-е годы благодаря ссыльным – декабристам и полякам. Курганцы познакомились с классической музыкой, этикетом и модой, свежими литературными изданиями, да и само общение с просвещёнными ссыльными расширяло культурный кругозор.

Однако основная часть зауральского населения – крестьяне – не рассталась с традиционной русской культурой. Их повседневная жизнь состояла из тяжелого труда, скрашенного играми и праздниками – церковными и семейными. Причем церковные праздники играли важную роль в организации быта – они определяли моменты отдыха и рацион питания. Зауральцы широко отмечали Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Покров день, соблюдали Великий пост, гуляли на крестинах и свадьбах, зимой катались с горки, летом играли в лапту, а молодёжь регулярно собиралась на посиделки и вечёрки.

Не по Сеньке шапка

«Встречают по одежке» – мы и сейчас нередко вспоминаем эту народную мудрость и даже руководствуемся ей. Но, все-таки, определить по костюму, чем занимается человек, теперь не так-то просто, ведь даже первое лицо страны может надеть джинсы и свитер. А в то время именно одежда была маркером социального статуса, и выражение «не по Сеньке шапка» воспринималось буквально и всерьез. Ряса священника, форменный мундир чиновника, сарафан крестьянской девушки, казачьи «парочки» (юбка и кофта), шуба или сюртук купца с головой выдавали социальный статус своих владельцев.

– Кстати, современники единодушно отмечали зажиточность курганского населения по сравнению с жителями центральных губерний. Например, встретить у нас крестьянина-оборванца было практически невозможно: шуба, тёплый кафтан, сапоги и пимы были в то время у каждого. А владение таким гардеробом о многом говорит, если учесть, что в послереволюционные годы людям, особенно детям, не в чем было выйти зимой на улицу, и даже школы вынуждены были закрываться до теплой поры. Щи да каша?

– Не было проблем и с продуктами питания – вполне обильным, хотя и простым столом мог похвастать почти любой. Зауральцы в большом количестве употребляли в пищу рыбу, разнообразные каши, щи, похлёбки и пили квас. На праздники пекли пироги, стряпали пельмени, готовили жаркое. Любили оладьи, блины, пряники, караваи, кисели. Только со второй половины XIX века привычным продуктом для зауральцев стал картофель, появились чай, сахар и конфеты.

Однако такое благополучие царило не всегда. Страшным бедствием для населения, зависевшего от урожаев, был голод. В конце 1880-х годов на поля местных крестьян пришла кобылка (саранча) и уничтожила большую часть посевов хлеба. Если первое время можно было спастись оставшимися в запасе излишками, то за несколько неурожайных лет ресурсы крестьянских хозяйств истощились, и голод принял грандиозные масштабы.

– В память об этом трагическом событии купцы Балакшины установили на станции Логовушка гранитную пирамиду с венчающим её крестом. На памятнике были выбиты слова: «Помяни время глада во время сытости, нищету и убожество в день богатства».

Антихристова печать

– Кроме голода более или менее благополучную повседневную жизнь местного обывателя могла расстроить болезнь или эпидемия. Как для богатого купца, так и для бедного подмастерья были одинаково опасны эпидемии тифа, холеры, дизентерии, периодические вспышки которых регистрируют хроники того времени. Предотвращать и бороться с ними были довольно трудно, учитывая отсталые медицинские воззрения большей части населения. Лечились в то время домашними средствами, например, баней. При необходимости обращались к знахарям – народным лекарям, которые использовали заговоры, молитвы, травы. К врачам и фельдшерам зауральские крестьяне долгое время относились с подозрением, отказывались ставить вакцину от оспы, считая прививку «антихристовой печатью». Повсеместно встречались отказы иметь в селе акушерку. Особенно с большим опасением к официальной медицине относились старообрядцы.

Фотокарточка на память

По словам Татьяны Козельчук, образ жизни населения Южного Зауралья наиболее интенсивно стал меняться в последней трети XIX века, после отмены крепостного права и последовавших за ним реформ в разных областях жизни. В Кургане появились телефоны – правда, только в правительственных учреждениях, открылись фотографические заведения, телеграфные станции, новые магазины и, наконец, была построена Транссибирская железнодорожная магистраль.

– Эти новшества неизбежно меняли жизненный мир людей, формировали новые привычки, прививали новые вкусы. Например, современники отмечали огромный интерес к фотографии, причём у всех категорий населения, будь то богатый купец или мелкий служащий, рабочий или священнослужитель, взрослый человек или ребёнок. Первый фотосалон в Кургане открылся в 1868 году, вскоре появились и другие. Самым известным и преуспевающим фотографом Кургана конца XIX – начала XX века стал Алексей Кочешев.

Неотъемлемой частью жизни курганцев стала общественная деятельность. Люди проявляли социальную активность, стремились сделать окружающее пространство лучше и мир добрее. В Зауралье широко действовали Курганское уездное Общество Красного Креста для оказания помощи нуждающимся по случаю неурожая, Общество попечения о начальном образовании и другие.

– Одной из самых активных организаций был Дамский комитет или Дамское попечительное о бедных общество, открытое в Кургане в 1891 году, – говорит Татьяна Валентиновна.

Помимо прочего, делает она вывод, это свидетельствует об изменении социальной роли женщин. Накануне ХХ столетия жизнь на территории нашего региона била ключом.

Марина Перова.

Источник: http://nm45.ru/news/istoriya-zauralya/zolotoy-vek-po-zauralski