За свободный интернет. Игорь Ашманов
Битва в киберпространстве
Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов об устойчивости российского интернета. Почему корневые сервера находятся в руках американцев? Как нам реагировать на заявления США о том, что Россия – их враг в кибепространстве? Как сделать маршрутизацию в нашем интернете независимой от управления извне? Должен ли интернет быть открытым?
Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/za-svobodnyy-internet-igor-ashmanov