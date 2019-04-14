За свободный интернет. Игорь Ашманов

Концептуал СМИ Битва в киберпространстве

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов об устойчивости российского интернета. Почему корневые сервера находятся в руках американцев? Как нам реагировать на заявления США о том, что Россия – их враг в кибепространстве? Как сделать маршрутизацию в нашем интернете независимой от управления извне? Должен ли интернет быть открытым?



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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