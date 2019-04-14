Главная » Мировоззрение, Новые технологии

За свободный интернет. Игорь Ашманов

19:45. 14 апреля 2019 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

Битва в киберпространстве

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов об устойчивости российского интернета. Почему корневые сервера находятся в руках американцев? Как нам реагировать на заявления США о том, что Россия – их враг в кибепространстве? Как сделать маршрутизацию в нашем интернете независимой от управления извне? Должен ли интернет быть открытым?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================


Игорь Ашманов

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/za-svobodnyy-internet-igor-ashmanov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ИT-эксперт Игорь Ашманов: «Между странами идёт кибервойна»
..., очень легко управлять. Это почему? Игорь Ашманов: Новое поколение избирателей — те, кто... его выдумал анонимный японец в свободное от работы время. На самом... решили защищать своего ребёнка? — Запрещать Интернет бесполезно. Родителям надо мониторить соцсети...
И.С. Ашманов: Миссия русских ─ останавливать тех, кто стремится к мировому господству
Российский интернет — самый свободный в мире,...» — считает IT-мультимиллионер Игорь Ашманов.Когда эксперты заподозрили, что ... говорят: сопротивляющийся – против свободных рынков, против демократии, против...твиты, Интернет пока что один из самых свободных в ...
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017
...сетей, директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов выразил недоумение претензиями ...Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко признался, что... работать сверх нормы Замглавы Свободного профсоюза железнодорожников Украины Валерий ...
Отечественная операционная система появится в 2025–2030 годах
...предложениях к Программе развития интернета, которые члены наблюдательного ...рынка.Глава компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов уверен, что к...подведомственных бюджетных учреждениях базового свободного программного обеспечения». Главным ответственным...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
... информационном вирусе, о котором писал Игорь Ашманов: Ну, во-первых, понятие «...общества как на процесс высвобождения свободного времени для образования и ...лексически сформулированная информация об управлении, интернет, возможность объединения/кооперации и ...
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
... неотменённого рабства? Разве мы свободны? Крепостное право и архипелаг ...выборов». 91. Хомак Давид – интернет-активист. «Нас готовили в космонавты...принимали участие: Александр Проханов, Игорь Ашманов, Анатолий Вассерман, Игорь Коротченко, Виталий Милонов, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>