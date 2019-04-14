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Внутренняя структура полигональной кладки в Перу

22:02. 14 апреля 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:
Мои статьи про отличия приемов изготовления блоков полигональных кладок, а так же про версию с описанием технологии литья (вернее формовки такой кладки) из геобетона – вызвали бурную дискуссию:
Древняя технология литья каменных блоков в Южной Америке
Разные технологии изготовления блоков полигональной кладки
Бетонная технология полигональной кладки в Перу. Новые доказательства

Было много комментариев, авторы которых не смотря на приведенные в статьях факты и объяснения утверждали, что блоки притирали один к другому.
Лучший способ проверить это – повторить такую кладку именно таким приемом с получением именно такого качества сопряжения блоков. Но никто за все время не сделал даже попытку это повторить. Ну, как же, на притирку строители тратили десятки лет, а у современного человека столько времени нет. Только вот почему скептики считают, что у древних время не ценилось? И что призрачный результат через многие годы ждать не стал бы ни один заказчик, как и сейчас.


Уцелевший сегмент полигональной кладки. Остальное – бутовый камень на растворе. Мы видим, что на боковых гранях (которые были внутренние) есть каемки. Они смогли бы уцелеть при процессе притирания камней? Врят ли.

В этой статье предлагаю изучить фотографии, которые показывают внутренние грани разрушенных участков полигональной кладки в Перу. Фотографии выложил Евгений Берзин в группе Путешествия и артефакты. Перу, Боливия, Мексика, Ближний Восток в facebook.


Каемки на гранях крупным планом


Мое мнение, что если это достигалось притиранием, то такой каемки не могло остаться. А образована она из-за того, что вышестоящий блок вдавил в нижний, т.к. вся кладка была сформована из пластичного материала, геобетона.


Я обвел эти места с видимой каемкой

Сами блоки при наборе прочности еще расширялись, получились как бочонки и при расширении давили соседними гранями друг на друга. Даже если остался незаполненный породой небольшой объем, то он заполнялся при расширении. Именно по-этому мы видим такую картину фантастического соприкосновения блоков полигональной кладки.


При движении камня вперед-назад в процессе притирки, он повторял бы контур нижележащего блока и эта каемка, даже если она была изначально – стерлась.

Предлагаю по-размыслить: вообще реально притереть камень к соседними в нескольких плоскостях? Даже при поверхностном размышлении о процессе, становится понятным, что нижняя грань под весом камня будет истираться быстрее чем боковые. А если боковая грань наклонная или криволинейна, то сопряжения по ним с одновременным соприкосновением ко всем граням – не получится. Истирание граней должно быть равномерным.

То, что этот блок – отливка с последующим увеличением объема камня, говорит эта фотография:


Вспомните фотографии тровантов, растущих камней. Там тоже идет такое же шелушение породы как скорлупы. В этом блоке произошло следующее: поверхностный слой очень быстро затвердел (реакция с СО2 воздуха), а внутренние массы, увеличиваясь, поломали эту «скорлупу».


Раздутые блоки. Такую форму обработкой и притиркой камней не объяснить.

Следующие фотографии – из этого места:






Как можно объяснить притиркой такие внутренние грани блоков? Это именно вдавленности в пластичную породу.


Еще открытый блок с ранее внутренними гранями. Так же вдавленности в его массе.


На этой фотографии видно, что верхний блок стоял сразу на нижних двух и оставил в них след. Никаким притиранием такой след не объяснить.


Священная долина инков. А этот внутренний угол в камне слева как притереть?


На этих блоках «скорлупа» тоже по-понемногу отваливалась в процессе расширения блока.

Думаю, что эти примеры ясно показывают, что притирка блоков в полигональной кладке такого уровня – невозможна. Это построить возможно только путем формовки геобетона. Что это за геобетон и откуда он взялся (вопросы новых новых читателей) – я писал в предыдущих статьях.

Источники:
[Spoiler (click to open)]https://my.mail.ru/bk/sibved/photo/1249
https://www.facebook.com/groups/1823201454583514/
https://rblogger.ru/2014/06/16/ollantaytambo
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Источник: https://sibved.livejournal.com/296015.html

Метки: гпб, древние строения, история, пластичный камень, строительство, технологии

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