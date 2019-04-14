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Телеграмм-каналы о ситуации в Белоруссии.

22:31. 14 апреля 2019 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:

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НЕЗЫГАРЬ

В субботу на закрытом общении экспертов в рамках Ассамблеи СВОП Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в Беларуси как весьма сложную.

Посол Бабич выполняет прямые указания Президента.

Запад двигает Макея. Референдум и отставка Лукашенко не за горами.

 

БУЛЬБА ПРЕСТОЛОВ

О русском языке

Чиновники Минкульта, АП РБ и Мингорисполкома уже провели первые совещания из-за призыва Мединского вернуть русский язык на улицы Минска.

Пассивность России в предыдущие годы приучила белорусскую вертикаль не бояться ультиматумов русских, поэтому решено было отделаться малой кровью.

К сожалению, Мединский в своём призыве сделал акцент на спортивных мероприятиях. Предварительное решение — добавить русский язык на вывески нескольких спортивных объектов (и, возможно, на пресловутый вокзал) и распространить это через подконтрольные российские СМИ.

Между тем, русский язык начисто отсутствует в городской навигации Беларуси и даже убран с карт Google при работе с белорусских IP благодаря обращениям белорусских чиновников.

Статья 17 Закона о наименовании географических объектов гласит:

«1. В Республике Беларусь наименования географическим объектам присваиваются на белорусском языке, с которого способом транслитерации передаются на русский язык.»

Это, хоть и является дискриминацией и противоречит Конституции, оставляет возможность для установки русскоязычных табличек.

Но существуют (https://t.me/bulba_of_thrones/70) подзаконные акты и стандарты (https://t.me/bulba_of_thrones/23) вроде СТБ 1300-2014, которые постановляют, что русского языка в городской навигации быть не должно.

Эти законы и указания никто не собирается менять: только недавно была завершена замена всех городских табличек с адресами на содержащие только белорусский язык и польскую латинку — делать всё заново будет дорого и противоречит белорусизации.

Более того, русский язык будет продолжать исчезать с улиц после плановых мероприятий. Так происходит с рекламой — русскоязычная спокойно висит на срок действия контракта или аренды, но после истечения Мингорисполком и Минторговли ставят условие: мова или не продляем.

Все профильные министерства имеют указание Лукашенко — постепенно повышать долю белорусского языка любой ценой.

 

Ещё о белорусизации

На Большом разговоре Лукашенко прохладно отреагировал на идею создать белорусскоязычный университет (при этом данный вопрос был согласован заранее и выбран не случайно). Некоторые эксперты увидели в этом признак, что белорусизация замедляется или, по меньшей мере, не будет набирать темп. Это является ошибочным выводом.

Ключевыми принципами белорусизации являются недобровольность, постепенность, возможность масштабирования и размывание русскоязычной среды.

У крупных белорусских СМИ всегда были версии на белорусском языке, которыми стабильно пользовалось менее 0.1% аудитории. Контент создаётся на русском языке, но издержки на поддержание второй версии являются несущественными из-за высокой степени взаимопонятности белорусского и русского (проблема «язык или диалект»), с которой хорошо справляется Google Translate и минимальная редакция.

После старта дерусификации в 2014 оказалось, что белорусскоязычные версии сайтов не выполняют задачу вытеснения русского языка и фиксируют низкую востребованность белорусского. Включение белорусской версии по умолчанию отвечало бы только принципу недобровольности, что означало отток аудитории, массовые переключения обратно на русский и возросшее внимание российских и международных экспертов.

Задействовав все принципы, редакции сайтов (под внушением от администрации Лукашенко) начали разбавлять русскоязычные версии материалами на белорусском. Доля последних повышается постепенно (5-10-15-20%-...).

Схожие процессы происходят на белорусских телеканалах.

Таким образом граждане не имеют достаточного стимула для ухода от привычных СМИ, но сталкивается с постепенно сужающейся русскоязычной средой, что по замыслу должно подтолкнуть к получению информации на белорусском, но пока приводит к миграции аполитичной аудитории на российские ресурсы.

По аналогии создание белорусскоязычного университета не соответствует задачам режима. Поступление туда является добровольным (исключая тех, кому надо поступить хоть куда-то), специфика привлечёт уже политизированный контингент (таких площадок и так хватает), один университет не затронет много людей (а белорусизировать нужно en masse), для неангажированных студентов контраст с русскоязычной средой является чрезмерным.

Критериям белорусизации отвечает другой план действий: директивный перевод предметов в уже существующих ВУЗах на белорусский язык обучения.

Это затрагивает студентов без шанса отказаться, изменения таргетируют аполитичную русскоязычную молодежь, опыт легко масштабируется на всю страну, процесс осуществляется постепенно (по одному предмету в год, по мере перевода учебников и переподготовки преподавателей).

План уже одобрен и касается также и школ. Планируется административный перевод учебной документации (журналы, дневники, учебные планы) учреждений общего базового и высшего образования на белорусский язык.

Высокую взаимопонятность белорусского и русского языков планируется преодолеть переводом белорусского на латинский алфавит.

В средне- и долгосрочной перспективе дерусификация приведёт к критической деградации образования в стране, что не является проблемой для белорусского государства.

****

Администрация Лукашенко блефует, надеясь, что Путин позвонит Лукашенко, пойдет на уступки «по санкционке», а в ответ уже Лукашенко «пойдет на уступки» и «позволит» России за российский счет отремонтировать трубу (=двойной гешефт). Такая игра в дурачка, которая вполне успешно проходила в 1990-х и 2000-х.

 

Если Россия пойдет на принцип, то скорее всего Лукашенко отступится, а точнее его заставят отступиться его внутренние олигархи. Без нефтянки - Беларусь - это Венесуэла-в-Европе. В результате нефтяного кризиса Беларусь действительно лишат перетаможки ($700 млн. в 2018), чтобы компенсировать российские расходы на перенаправление нефти в порты. Перетаможка — серьезный раздражитель как минимум для МинФина РФ. А кризис - обоснование.

 

АП РФ не будет миндальничать с Беларусью в нынешней обстановке. Лукашенко откровенно зажрался. При этом устойчивость режима видимо достаточно низкая - (а) Запад создал свои институты, которые подминают под себя Администрацию Лукашенко, а (б) Лукашенко институты фактически разорил завязав все на персоналии - он действительно «управляет» страной чуть ли не вручную. Далее быстрый гипотеза-набросок, что-то вроде:

 

Любой здравомыслящий чиновник хочет стабильности. Именно с этим скорее всего связан такой подъем «западенчества» в Беларуси. Чиновники чувствуют перемены, Лукашенко как персоналия больше не чувствуется «скалой» и они ищут твердую землю в политическом болоте, которое становится все более вязким. А единственные устойчивые институты созданы Западом. Пророссийских институтов не существует уже давно.

Тут и ультиматум Медведева логичен и желание быстро прекратить финансирование Беларуси - если Лукашенко не сменится, то система просто переметнется - из чувства самосохранения. При таких условиях откровенно прозападный Макей - единственное, что удерживает систему от расползания прямо сейчас, как бы удивительно это не звучало (=Западу не нужны резкие потрясения в Беларуси в условиях сильной геополитической напряженности).

Соответственно, России приходится исходить в своих решениях по Беларуси из того, что Лукашенко уже нет, а есть прозападное (уже не колеблющееся) правительство, и действовать соответственно: находить нарушения в соглашениях, резать льготы и доходы людей системы — скачкообразно усиливать давление, чтобы показать потенциальное будущее «перебежчикам на запад».

 

Если гипотеза правильна, то экономическое напряжение скачкообразно будет подниматься и перед выборами 2019-20 вопрос об ориентации встанет ребром. Так как в Беларуси нет самостоятельных устойчивых институтов, то Беларуси скорее всего предложат стать доминионом.

 

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Один комментарий»

  • 5113 2623
    XAPOH 14 апреля 2019 в 22:48 Ссылка
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    Нахожусь в Минске! Приближение бури не наблюдаю!

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