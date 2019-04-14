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Т-80. Летающий танк

13:26. 14 апреля 2019 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

Гонки на снежной трассе, стрельба из пушки ракетами и осколочными снарядами, а также замораживание в снегу при температуре -10 градусов. «Военная приемка» продолжает рассказ о танке Т-80.

Во второй серии фильма будет продемонстрирован модернизированный вариант боевой машины Т-80БВМ. Журналисты программы устроят ей экстремальные испытания. Танк завалят снегом и оставят на ночь на морозе, чтобы узнать, запустится ли двигатель с первого раза. Кроме того, «Военная приемка» проверит на скорость и маневренность. Причем, на скользкой заснеженной трассе! И наконец, выстрелит из пушки Т-80БВМ по автобусу, набитому бочками с топливом.

Также, зрители телеканала «Звезда» узнают, чем отличается модернизированный вариант боевой машины от обычного, по какой причине Т-80 на Западе назвали «Танком Ла-Манша» и почему лучше не гнаться за танком на автомобиле по скользкой заснеженной трассе.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aAjyLz7ooAI

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