Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2019

Украинские террористы тяжело ранили мирную жительницу в Александровке

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Клип на песню «Не измени своей земле», которую написали донецкие авторы

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Порошенко объявил перемирие, но не прекращение огня в Донбассе

10 апреля в Минске прошла очередная встреча Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которая, как и предыдущие, не принесла результатов. Представители Республик планировали на этой встрече договориться о начале «пасхального» перемирия, однако не получилось, и было решено договариваться в режиме видеоконференции.

Каково же было удивление и жителей, и руководства Республик Донбасса, когда Пётр Порошенко объявил, что очередное перемирие начнётся 18 апреля.

«В процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу», – заявил он, выступая на совместном брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Заявление Порошенко о перемирии вызывает недоумение и является пиар-ходом», – прокомментировал слова Порошенко глава ДНР Денис Пушилин.

С ним согласен и глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Берлинское заявление Порошенко о «пасхальном перемирии», которое якобы наступит 18 апреля – это очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи. Ведь именно из-за неконструктивной позиции украинской стороны мы пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нём. Учитывая тот факт, что украинские переговорщики чётко выполняют команды Киева, слова Порошенко вызывают недоумение. Напоминаю, что для достижения договорённостей по перемирию на 18 апреля только назначены видеоконференции рабочей группы по безопасности и затем – Трёхсторонней контактной группы», – отметил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что перемирие и его сроки должны обязательно обсуждаться с представителями Республик.

«И Луганск, и Донецк всегда выступали за настоящий, долговременный мир, а не его имитацию. Для этого мы уже почти год пытаемся согласовать с Украиной конкретные меры контроля за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения. Но Киев эту работу затягивает, прибегая к ежедневным провокациям, ни на минуту не прекращая обстрелы, в результате которых гибнут наши люди», – заявил Пасечник.

Ну а пока Пётр Порошенко в Германии делает уверенные заявления о скором перемирии, ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса.

Как говорят военные НМ ДНР, «обстановка на линии разграничения стабильно напряжённая». Впрочем, такая обстановка уже давно стала привычной: опять дважды за день обстреляна Васильевская насосная станция, снова в Горловке разрушен дом украинским снарядом. Всё как всегда.

Хотя весна вносит свои коррективы – в социальных сетях появляются такие предупреждения: «Внимание! Идёт грозовой фронт! Будьте осторожны – во время грозы вероятность обстрелов со стороны ВСУ повышается!»

А Пётр Алексеевич в это время за тысячу километров от Донбасса готов накануне второго тура пообещать всё что угодно. Однако, прекращения огня президент Украины не объявил. Как не сказал и того, что перемирие начнётся с момента его объявления. А, значит, он дал отмашку силам киевского режима обстреливать Донбасс до 18 апреля. Да и войну Порошенко прекращать не собирается.

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Горячая точка: важная миссия Армии ДНР под Мариуполем (ВИДЕО)

Бойцы Вооружённых сил ДНР, обороняющие Республику на Мариупольском направлении, рассказали об оперативной обстановке в этом регионе. Армейцы сообщили, что бандформирования киевских нацбатов и ВСУ регулярно производят хаотичные обстрелы, из-за которых нередко страдают мирные жители. Несмотря на регулярные обстрелы украинских карателей, в прифронтовых населённых пунктах на юге Донецкой Народной Республики продолжает проживать немалое количество гражданского населения. Именно поэтому, в пятницу, 12 апреля, силы Народной милиции ДНР, совместно с международной волонтёрской группой «Москва-Донбасс» провели в посёлке Ленинское в Новоазовском районе Республики гуманитарную акцию по раздаче продуктовых наборов, одежды и бытовой химии. Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милиции ДНР. Читайте также: ВАЖНО: МВД ДНР информирует о порядке получения паспортов

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Экстренное заявление Армии ДНР: ВСУ развязали террор (ВИДЕО)

Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов выступил с экстренным заявлением в связи с развязанным украинскими карателями террором. Текст срочного заявления передан «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР. «В ходе проведенных следственными органами Республики действий установлены обстоятельства ранения жительницы н. п. Александровка при обстреле с позиций украинских вооруженных формирований, осуществленном сегодня утром. По уточненным данным, женщина 1966 года рождения получила пулевое ранение в результате прицельного снайперского огня с позиций 24-й механизированной бригады. Украинские боевики все чаще стали применять тактику устрашения мирных жителей, под прикрытием миномётов и СПГ точечно и прицельно работают украинские снайперы, подготовленные иностранными профессионалами. В этот весенний период, когда жители убирают свои приусадебные участки, снайперский огонь целенаправленно ведется по окраинам населенных пунктов, что лишний раз подтверждает преступный характер действий противника. Сегодня утром украинский снайпер в прицел отчетливо видел, в кого он стреляет, и цинично выбрал в качестве мишени беззащитную женщину. По всей видимости, именно эти “успехи” украинских снайперов в уничтожении мирного населения Донбасса отметил сегодня министр обороны Украины С. Полторак в своем выступлении перед вернувшимися из зоны боевых действий боевиками 58-й бригады». Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: На Донбассе убит украинский морпех-контрактник (ФОТО)

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