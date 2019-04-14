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“Стройка века”: На Крымском мосту со стороны Керчи начали укладывать рельсы

19:54. 14 апреля 2019 Просмотров - 214 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rOkSD9jeao8

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2 коммент.»

  • 361 257
    чужой 14 апреля 2019 в 20:18 Ссылка
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    Сам ЖД мост собран полностью. Фантастика.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=R93i5ks2tsk
    А остальные пусть рассуждают кто из них какой, но говорят проще :
    Где прошелся украинец, там еврею делать нечего,
    Где прошелся еврей, там растут только польские поганки.

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  • 136 60
    Онуфрий 14 апреля 2019 в 20:43 Ссылка
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    Рельсы-рельсы
    Шпалы-шпалы
    Ехал поезд запоздалый
    Доллар 70 рублей
    Поздравляю!
    Э-ге-гей!

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