“Стройка века”: На Крымском мосту со стороны Керчи начали укладывать рельсы

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Сам ЖД мост собран полностью. Фантастика.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=R93i5ks2tsk
А остальные пусть рассуждают кто из них какой, но говорят проще :
Где прошелся украинец, там еврею делать нечего,
Где прошелся еврей, там растут только польские поганки.
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Рельсы-рельсы
Шпалы-шпалы
Ехал поезд запоздалый
Доллар 70 рублей
Поздравляю!
Э-ге-гей!