Стали известны подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта (ВИДЕО)
Крупнейший в мире на данный момент самолёт Stratolaunch Systems развил максимальную скорость в 304 километра в час во время своего первого полета и поднялся на высоту более чем в пять километров. В общей сложности полет длился два с половиной часа без дозаправки.
Подробности полёта сообщаются в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
В ходе испытательного вылета пилоты оценивали летные качества воздушного судна, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.
«Русская Весна» ранее демонстрировала первые кадры полета.
Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747.
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Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Источник: https://rusvesna.su/news/1555219560
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Бывшая советская разработка самолета-носителя для воздушного старта в космос. Продана в США во времена разгула “демократии”.