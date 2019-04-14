Стали известны подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта (ВИДЕО)

Крупнейший в мире на данный момент самолёт Stratolaunch Systems развил максимальную скорость в 304 километра в час во время своего первого полета и поднялся на высоту более чем в пять километров. В общей сложности полет длился два с половиной часа без дозаправки.

Подробности полёта сообщаются в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

В ходе испытательного вылета пилоты оценивали летные качества воздушного судна, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.

«Русская Весна» ранее демонстрировала первые кадры полета.

Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747.

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