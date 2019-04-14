Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 апреля 2019
- 19:36 Под Триполи сбит МиГ-21 ЛНА.
- 06:00 «Абсолютное оружие»: Американский Patriot снова отличился, сбив собственный ударный БПЛА (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:59 Наступление на Триполи. 13.04.2019.
Под Триполи сбит МиГ-21 ЛНА
В районе Триполи огнем с земли сбит МиГ-21 ЛНА.
Пилот успел выпрыгнуть с парашютом.
Машина была поражена из ПЗРК "Стрела-2".
Это уже второй самолет сбитый с начала войны.
Несколько ранее войска ЛНА сбили L-39, хотя правительственные войска отрицают эту потерю.
PS. Плюс сегодняшнее видео из международного аэропорта Триполи подтверждающее контроль ЛНА https://twitter.com/Oded121351/status/1117434228122312710
И еще.
Видео из Каср-бин-Гашира – штурмовик из Мисураты пытаясь обстрелять позиции ЛНА попал по лагерю суданских рабочих (погибло 4 человека).
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«Абсолютное оружие»: Американский Patriot снова отличился, сбив собственный ударный БПЛА (ФОТО, ВИДЕО)
На этой неделе противоракетный комплекс Patriot снова отличился. Ракета ЗРК сил ПВО Саудовской Аравии сбила собственный ударный беспилотник CH-4B в йеменской провинции Хадрамаут.
Любопытно, что саудовские источники сразу же победно заявили, что сбитый «Патриотом» БПЛА якобы принадлежал йеменским повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах», которые несколько лет ведут успешную войну против захватчиков из Саудовской коалиции, вторгшейся в Йемен.
Как ранее сообщала «Русская Весна», американцев шокировали правдой о позоре хвалёных ЗРК: «Ракеты Patriot: сделаны в США, не работают нигде».
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Наступление на Триполи. 13.04.2019
Коротко по наступлению ЛНА на Триполи.
1. К исходу 13 апреля можно констатировать, что войскам Сараджа удалось несколько затормозить наступление ЛНА, связав часть наступающей с юга на Триполи группировки в боях у Азизии и Свани. К вечеру 13 апреля было объявлено, что Азизия была вновь отбита у ЛНА. ЛНА оспаривает заявления о полной потере Азизии. Стоит отметить, что если основные силы Сарджа будут связаны в боях у Азизии, а ЛНА возьмет Свани, они окажутся в оперативном мешке с перерезанными линиями снабжения.
С обеих сторон применялась артиллерия, ЛНА также использовала РСЗО. Открытый фланг позволяет напрягать коммуникации частей действующих к северу от Каср-бин-Гашира и у Айн-Зары.
Район Азизи, где сегодня шли наиболее интенсивные бои с применением всей доступной номенклатуры вооружений.
Это давление позволило правительственным войскам организовать оборону в районе Айн-Зара и лагеря Ярмук, где продолжаются основные бои против сил Хафтара наступающих непосредственно на Триполи. Темп наступления в последние 3 дня замедлился, хотя ЛНА и продолжает добиваться тактических успехов, снова заняв лагерь Ярмук и выйдя к Свани, откуда несколько дней назад началось контрнаступление правительственных войск. Но добиваясь тактических успехов, ЛНА теряет темп операции, так как внешнеполитическая конъюнктура может измениться и временное окно возможностей, связанное с поддержкой со стороны Франции и монархий Персидского залива может захлопнуться. По сути, правительство в Триполи в первую очередь пытается выиграть время, в расчете на то, что внешнее давление вынудит Хафтара остановиться. Поэтому такие затяжки времени объективно не выгодны ЛНА.
За сегодня к югу от Триполи авиация ЛНА нанесла 8 авиаударов по правительственным войскам. Международный аэропорт Триполи находится под контролем ЛНА.
Обращает на себя внимание существенное кол-во пленных с обеих сторон – устойчивость некоторых частей достаточно низкая, поэтому при внезапных нападениях, солдаты и той и другой стороны зачастую сдаются без особого сопротивления. Особенно это касается частей сформированных из бывших "ополченцев".
2. С другой стороны, нельзя исключать варианта, что командование ЛНА сознательно вытягивает основные силы правительственных войск в сельские районы к югу от Триполи, где их можно перемолоть в ходе встречного сражения, дабы избежать изматывающего штурма городских кварталов впоследствии, как это произошло при штурме Дерны, где Совет моджахедов Дерны не стал упорствовать с боями на подступах к городу и оттянул основные силы в город, что привело к многомесячным боям в жилых кварталах. Такой сценарий также не может устраивать Хафтара – одно дело выступать в роли освободителя Триполи от банд демократов и совсем другое проламывать оборону в жилых кварталов с использованием бронетехники и артиллерии. Поэтому пока идут бои в пригородах и сельской местности, паралельно ведутся переговоры с бандами демократов в Триполи, дабы перекупить их на свою сторону и избежать уличных боев.
В этой связи, слабая активность у прибрежной дороги на востоке от города, может выглядеть и как сознательно оставленная дверь, куда предлагают бежать Сараджу и компании, если дела действительно будут плохи. Так ли это – будет понятно по итогам контрнаступления войск Сараджа из района Свани. С учетом наличия в ЛНА иностранных военных советников, нельзя исключать, что план взятия города не столь прямолинеен, как это кажется на первый взгляд.
3. Дорога на Завию по-прежнему закрыта. Фронт здесь достаточно стабилен. ЛНА удовлетворилась блокированием прибрежной дороги, а у войск Сараджа недостаточно сил для ее разблокирования – основные силы брошены на юг в интересах контрнаступления из района Свани.
Дорога Триполи-Мисурата по-прежнему свободна и по ней осуществляется сообщение между городами. Впрочем, основные силы из Мисураты уже по ней переброшены и постепенно втягиваются в бой. Движение из района Тархуны к Кастельверде на данный момент блокировано. Вместе с тем по Таджуре уже наносились авиаудары – уничтожен большой склад боеприпасов.
В районе Сирта серьезных боевых действий пока нет. Стоит отметить рейд тачанок из Сирта на юг, где они перехватили колонну снабжения ЛНА шедшую в Гарьян. Захвачено 12 автомобилей с припасами, тачанок и грузовиков. Водители и охрана попали в плен.
Также 12 числа в районе Сирта легкий штурмовик из Мисураты наносил удары по тачанкам ЛНА к юго-западу от города.
4. В числе пленных солдат ЛНА обнаружились иностранные наемники (египтяне), которые утверждают, что среди наемников наличествуют также саудиты и французы, которые помогают войскам Хафтара. Правительство Сараджа обвиняет ОАЭ, Саудовскую Аравию и Францию в прямой или косвенной поддержке Хафтара и наступления на Триполи. Заявляется, что монархии Персидского залива оплатили идущую наступательную операцию. Правительство Италии также обвиняет Францию в происходящих событиях и заявляет, что работает над тем, чтобы остановить войну и не допустить "той же ошибки", которая произошла в 2011 году, когда свергли Каддафи. Пропаганда заявляет, что в бомбежках ЛНА участвуют иностранные пилоты.
Также сообщается https://www.fort-russ.com/2019/04/confirmed-haftar-in-moscow-for-meeting-with-russian-ministry-of-defense-officials/, что 11 апреля Хафтар без особого шума посещал Россию для консультаций. Просил ли он политической поддержки или снова заехал за поставками старого оружия, не уточняется.
5. Из Триполи бежало уже более 12 тыс. человек. В сегодняшних боях повреждены 2 машины скорой помощи – с начала боев уже 8. Количество раненых в госпиталях и больницах Триполи возрастает по мере интенсификации боевых действий.
В городе также прошли организованные правительством Сараджа митинги против "новой диктатуры", с посылом, что "мы избавились от диктатора Каддафи – не позволим править Ливией диктатору Хафтару".
Командование ЛНА продолжает заявлять, что после военной победы в Триполи будет восстановлен порядок, а все "ополченцы" (читай. банды демократов) будут разоружены. Благосостояние ливийцев обещают поднять за счет экспорта нефти – согласно заявлению штаба ЛНА, на середину апреля ЛНА контролирует 95% ливийской нефти.
6. Стороны продолжают обвинять друг друга в том, что на их стороне сражаются боевики "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Командование ЛНА заявляет, что ввиду того, что джихад в Сирии потерял актуальность, а в Ливии разгорается новая война – боевики из Сирии и Ирака начали перебираться в Ливию, пополняя ряды местной "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Пропаганда джихадистов, вкупе с волнениями в Алжире, позиционирует происходящее в Северной Африке как еще одну возможность для попытки создания исламского государства на принципах шариата. Вряд ли у них что-то выгорит, но проблемы вполне могут создать – как для Сараджа, так и для Хафтара. В Триполи сегодня задержали приезжего боевика ИГИЛ, который на допросе заявил, что пришел на эту землю, чтобы бороться против неверных. Планировал совершить в городе несколько терактов.
Бои к югу от Триполи.
Уничтоженный авиаударом склад боеприпасов в Таджуре (у побережья к востоку от Триполи)
Боевики из Мисураты используют РСЗО в боях у Айн-Зары.
Ми-35 ЛНА наносит удар
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Захваченный район лагеря Ярмук.
Съемки пехоты ЛНА у моста в районе Свани.
После боя в районе Азизии. Съемки ЛНА.
Пехота ЛНА в лагере 12-й артиллерийской бригады.
Район Айн-Зара.
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Уничтоженная авиаударом ЛНА школа Аль-Кудос в районе Айн-Зара.
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Авиация правительственных войск по ошибке разбомбила жилой дом к югу от Каср-бин-Гашира.
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Один из "ливийских" пилотов бомбивших позиции ЛНА.
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73-я бригада ЛНА идет на Триполи.
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Митинг в Триполи.
Забавный казус – протестуют против французской интервенции под тем флагом, который появился у Ливии благодаря французской интервенции.
PS. По просьбам трудящихся на тему сокращений:
ЛНА или LNA – Ливийская Национальная Армия (войска Хафтара)
GNA – Правительственная Национальная Армия (войска Сараджа, правительственные войска, войска ПНС, силы обороны Триполи)
ПНС – Переходный Национальный Совет (орган возникший в ходе агрессии НАТО против Ливии и приведенный к власти на иностранных штыках).
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