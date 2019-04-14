Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 апреля 2019

На этой неделе противоракетный комплекс Patriot снова отличился. Ракета ЗРК сил ПВО Саудовской Аравии сбила собственный ударный беспилотник CH-4B в йеменской провинции Хадрамаут.

Любопытно, что саудовские источники сразу же победно заявили, что сбитый «Патриотом» БПЛА якобы принадлежал йеменским повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах», которые несколько лет ведут успешную войну против захватчиков из Саудовской коалиции, вторгшейся в Йемен.

Как ранее сообщала «Русская Весна», американцев шокировали правдой о позоре хвалёных ЗРК: «Ракеты Patriot: сделаны в США, не работают нигде».

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