Саудовский интерес в Судане

Следите за руками.1. В Судане начинаются массовые протесты против Аль-Башира.2. Саудовская Аравия выражает солидарность с требованиями протестующих связанных с недовольством правлением Аль-Башира.3. В Судане происходит военный переворот. Аль-Башир арестован, к власти приходит министр обороны генерал бин Ауф.4. Саудовская Аравия заявляет, что военные должны учитывать требования протестующих и ошибки Аль-Башира, которые привели к недовольства.5. В Судане происходит новая смена власти – бин Ауф уходист в отставку и страну возглавил генерал аль-Бурхан командовавший суданскими наемниками в Йеменской войне на стороне Саудовской Аравии.6. Саудовская Аравия выражает полную поддержку переходному совету, который возглавил Аль-Бурхан и считает, что протестующие должны поддержать новое правительство и работать все вместе на благо страны.Profit.Как не трудно догадаться, Саудовская Аравия совсем не против военного переворота и сохранения власти военных, но есть вопросы к персоналиям.Де-факто, сейчас страну возглавляет человек тесно вовлеченный в деятельность Саудовской коалиции. Поэтому нет ничего удивительного, что еще вчера нерукопожатный переходный совет получает поддержку от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.Всегда приятно поддерживать смену власти в благоприятном ключе.А так да, "народный протест против кровавой тирании", ха-ха. А если вам показалось, что было внешнее вмешательство, то это вам просто показалось.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4918795.html