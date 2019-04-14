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Саудовский интерес в Судане

12:42. 14 апреля 2019 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:


Следите за руками.

1. В Судане начинаются массовые протесты против Аль-Башира.
2. Саудовская Аравия выражает солидарность с требованиями протестующих связанных с недовольством правлением Аль-Башира.
3. В Судане происходит военный переворот. Аль-Башир арестован, к власти приходит министр обороны генерал бин Ауф.
4. Саудовская Аравия заявляет, что военные должны учитывать требования протестующих и ошибки Аль-Башира, которые привели к недовольства.
5. В Судане происходит новая смена власти – бин Ауф уходист в отставку и страну возглавил генерал аль-Бурхан командовавший суданскими наемниками в Йеменской войне на стороне Саудовской Аравии.
6. Саудовская Аравия выражает полную поддержку переходному совету, который возглавил Аль-Бурхан и считает, что протестующие должны поддержать новое правительство и работать все вместе на благо страны.

Profit.

Как не трудно догадаться, Саудовская Аравия совсем не против военного переворота и сохранения власти военных, но есть вопросы к персоналиям.
Де-факто, сейчас страну возглавляет человек тесно вовлеченный в деятельность Саудовской коалиции. Поэтому нет ничего удивительного, что еще вчера нерукопожатный переходный совет получает поддержку от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.
Всегда приятно поддерживать смену власти в благоприятном ключе.
А так да, "народный протест против кровавой тирании", ха-ха. А если вам показалось, что было внешнее вмешательство, то это вам просто показалось.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4918795.html

Метки: Африка, саудовская аравия, судан, юмор

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