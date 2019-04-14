Очередной скандал в российской медицине: в сети появилось видео, где врач детской больницы якобы намекает отцу ребенка на взятку

Неофициальные вознаграждения от пациентов или их родственников не редкость. Зачастую брать «подарки» врачи вынуждены из-за низкой зарплаты

а видео, сделанном скрытой камерой, изображение все время дергается — никаких прямых доказательств вымогательства нет. Человек в белом халате объясняет мужчине, что операция может быть сделана разными способами, — при этом медик очень раздражен.

— Вам без разницы, кто, как и каким способом будет оперировать? — А как я могу повлиять? — Ну, или разрез будет и рубец, или три прокола. Это одно. Или будет оперировать опытный врач, завотделением, или интерн. Вот разница. Вот и все. Я понял, вам без разницы.

Тем не менее ролик разошелся по сети с пояснением: врач намекает на взятку. В департаменте здравоохранения Белгородской области нам сказали, что проверка не выявила факта коррупции. А предоставление платных услуг в больнице разрешено — по утвержденному прейскуранту. Иными словами, врач просто обрисовывал отцу ребенка перспективы: разрез, шрам и неопытный интерн — бесплатно; незаметные проколы и умелый хирург — за деньги.

Однако из этого следует, что шансы получить качественную медпомощь по ОМС невелики, а Минздрав фактически рекомендует узаконенную форму вымогательства в виде навязывания клиентам платных услуг, говорит сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Андрей Коновалсопредседатель профсоюза медработников «Действие»

Подобная практика создает конфликт интересов: зачем оказывать помощь в полном объеме бесплатно, если за то же самое можно взять деньги? В некоторых медучреждениях врачей даже штрафуют, если не выполнил план по платным услугам, рассказал Андрей Коновал. Медиков можно понять. Если в коммерческих медцентрах зарплаты более или менее достойные, то в региональных больницах и поликлиниках — до смешного низкие.Читайте также:Нездоровый смех. Сотрудники башкирского роддома удивились своим зарплатам

В марте Business FM рассказывала о скандале в башкирском роддоме: его директор озвучила размер зарплат сотрудников, что вызвало у них смех и даже аплодисменты, — так далеки были эти цифры от реальности. О том, как формируется зарплата хирурга-рентгенолога в Ростовской области, рассказала дочь врача Эльвира.

Эльвираростовчанка

А как же майские указы президента? Зарплата врача должна составлять 200% от средней по региону; фельдшеров и медсестер — 100%. По данным РБК, в каждой третьей госбольнице страны медики зарабатывают меньше среднего показателя, а в сотне медучреждений зарплаты за прошлый год снизились. Если же доход доктора соответствует установленной норме, то зачастую потому, что он работает на две ставки, сверхурочно или берет на себя больше обязанностей.

При этом в отчетах Минздрава цифры оптимистичные: рост зарплат в 2018 году на 39% — до 75 тысяч рублей в среднем по стране. Видимо, эта средняя температура по больнице учитывает и министерские зарплаты.

Увы, но- это есть не, что иное, как бытовая коррупция, которую мы с вами, к моему глубочайшему сожалению развели. И самое страшное, что она превратилась в систему, а система- есть система со всеми вытекающими последствиями.

Я по роду своей профессии очень часто встречаюсь с такими случаями. В нашей сфере весьма распространены профессиональные заболевании. Вот только само установление последнего ещё не чего не значит. Самое главное в этом, сколько ты заплатишь? Плохо, что платят и не, кто не возражает. Возмущаются потом, в курилках и за бутылкой, но всё равно платят. Кто эту систему сломает, и сломает ли, неизвестно…

Источник: https://www.bfm.ru/news/411722?utm_referrer=httpszen.yandex.com