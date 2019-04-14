Ложь – источник болезней

Я иногда перечитываю некоторые, понравившиеся мне, статьи, которых, к сожалению слишком мало. Это те, которые дают какую-то пользу для человека, кроме интереса. Такой статьей, тему которой я решил продолжить, явилась статья Дмитрия Шаменкова «Самый короткий путь к улучшению здоровья». Речь в ней идет о том, как нечестность влияет на наше здоровье. Общепринятая нечестность или ложь – это обман другого человека. Другими словами, ложь – это расхождение слова с делом. Чаще всего это выражается в невыполнении обещаний. Но самая опасная ложь – политическая, через средства массовой информации. Это уже оружие холодной войны, когда больными оказываются целые народы.



Я сегодня поведу речь о внутренней нечестности, а лучше сказать о рассогласованности психики, которая не в меньшей, если не в большей, степени, в силу ее неосознанности, вредит здоровью. Это, прежде всего, расхождение мыслей со словами, но не только.



Искажение может происходить не преднамеренно, а по причине неуверенности, которая, в свою очередь, проявляется от внутреннего диалога, между истиной прорывающегося голоса души и, наведенными социумом, вирусами сознания, ложными программами ума, которые человек привык выдавать за свои.



Человек чувствует, что теряет самого себя и в нем поселяется беспокойство – источник, сначала психических, а затем и физических болезней.

Опасны ли психические болезни?

Не будем говорить о крайностях, когда такая болезнь приводит к суициду, тем более, к таким трагедиям, когда самоубийца – пилот потянул за собой на тот свет сотни человек. Это считается случайным исключением.



Но это следствие определенных причин, которые, в силу отсутствия причинного мышления, не отслеживаются. Они замечаются лишь, когда проявляются массово, скажем в болезнях, да и то не всегда, как в случае с аллергией. Я не вижу, чтобы кто-то связал ее с развитием химической промышленности в 60-х годах, которая обещала заменить собою не только дерево, но даже металл. Ни того, ни другого не произошло.



Лес вырубают в том же количестве, если не больше, зато из-за удобрений и стиральных порошков, рыбы стало меньше, а больных людей – больше. Правда, альгиновая, дешевая икра появилась, недалеко и до искусственной рыбы. Крабовые палочки – первая ласточка. А там недалеко и до биороботов, воспроизводящих самих себя и вытесняющих человеческих аборигенов.

Наш ум – это совершенствующийся инструмент.

Неужели такое может случиться? Может, если оставить все как есть. Вот информация для размышления: в Нидерландах, проведенный референдум, большинством голосов, поддержал однополые браки и это уже не правительственный «сдвиг по фазе», а целого народа.



Это уже эпидемия безнравственности, которая может заразить все человечество. От одной болезни – фашизма, Европу спасли, хотя и ценой десятков миллионов жизней.



Но это была явная опасность для человечества. А эта болезнь, как рак, начинается без видимых симптомов, без явного вреда и боли, но тем и опасна, что со временем становится неизлечимой, когда станет «критической массой» негативного сознания.

Я привел только видимые болезни несовершенного ума, но неизвестно, что еще нас может ожидать, если он будет оставаться хозяином. Это все равно, что позволить ребенку играть со спичками, острыми предметами или, не дай бог, с оружием. Нужно с детского сада прививать детям космические законы, в том числе закон иерархии.



Когда мне не простой человек, а редактор задает такой вопрос: «А для какого возраста рассчитана ваша книга “Новая педагогика»?, то мне становится понятно, на каком уровне находится среднестатистический ум.



Поэтому, очень трудно объяснить, что я пишу не для детей, а для взрослых, даже не имеющих детей, т.е. для образования, сначала, собственного ребенка – ума. И когда меня спрашивают: «С какого возраста можно начинать воспитание ребенка?», я отвечаю: «До рождения».

Дети ведь обучаются не на словах, а на поступках взрослых и эмпатийно. И когда они чувствуют лживость, т.е. расхождение между мыслями, словами и делами взрослых, они слишком рано переходят на самостоятельность своего незрелого ума. И, став взрослыми, по своему уму, они остаются детьми, не занимаясь самосовершенствованием своего сознания.

Так кто же в доме хозяин?

Все знают, что когда в доме нет хозяина, то в нем бардак. То же самое и в стране. Все эти парламентские республики, демократии – нежизнеспособны. Это не только история, но и современная жизнь доказывает.



Слово «демократия», как власть народа, тешит незрелые умы иллюзией выборов власти. А как вы думаете, для чего перед выборами «делается» опрос по выявлению рейтинга кандидатов? Может он и не делается вовсе? Может вся эта закулисная кухня «стряпается» для того, чтобы использовать человеческую психологию: «Я, как все!»



Она и на сознательном уровне проявляется. Кого не спросишь: «За кого проголосовал?», отвечают: «Я, как все!». Но откуда он узнал, как все проголосовали? Естественно, из предвыборного рейтинга. Иначе, как можно объяснить, почему, народ Украины, настроенный против олигархов, опять выбрал одного из них?

Я привожу этот пример для того, чтобы сделать вывод: нужно не только вырабатывать у себя самостоятельность мышления, но и, распознавая глубинную истину, прислушиваться к более мудрым людям, накопившим богатый житейский опыт, а не опираться на подсовываемую предвыборную агитацию.



Чтобы больше укрепить этот вывод, обратимся к эволюции ума, а точнее, мозга – инструмента ума.

Как развивался наш мозг?

Всем известно, что все наши органы, на каком-то этапе взросления, прекращают свое дальнейшее развитие и даже начинают терять свои функциональные возможности, кроме мозга. Мозг, наоборот, все больше развивается. А если им еще заниматься специально, то его способности увеличиваются в разы.

Корейский ученый Ильчи Ли называет три этапа эволюции мозга: рептильный (инстинктивный), животный (реактивный) и человеческий (аналитический).



Змеи не испытывают гнева, а животные не рассуждают, это присуще только человеку, утверждает он. Эти три этапа прослеживаются при развитии каждого человека от рождения. Маленькие дети живут только инстинктами, потом у них появляются эмоции и только с накоплением опыта, начинают анализировать и рассуждать.



Такое ускоренное развитие, по сравнению многолетней эволюцией, возможно лишь благодаря, окружающему его, социуму. Изолируй его и он останется рептилией, если вообще выживет, в лучшем случае, станет животным, как Маугли. Делаем очередной вывод: умственные способности, усиливающие выживаемость, зависят от среды обитания, т.е. от общения.

Общение развивает способности, а общительность – важнейшая способность.

Общительность (коммуникабельность) – это способность правильно передавать и воспринимать информацию. Правильно, потому что в общении существуют правила, несоблюдение которых приводит, в лучшем случае, к непониманию, в худшем – к спору.



А спор только в ученом мире приводит к истине. В быту, он ведет к язве желудка, а то и к физическим травмам. Непонимание ведет к уменьшению способностей, а, следовательно, к ослаблению выживаемости.

Основные правила общения следующие. Во-первых, говорить нужно на понятном языке, небольшими порциями информации и на интересную обоим тему. Дающий информацию должен дождаться ответа, или хотя бы кивка, чтобы убедиться, что его понимают.



Это правило диалога касается обеих сторон, чтобы не говорить одновременно. В противном случае диалог будет, как в той пословице: «Один про Фому, другой про Ерему». Вроде бы в этом ничего нового, но посмотрите, чему учит нас наш главный учитель – телевидение, особенно на политических дебатах.

Нарушение правил общения приводит к непониманию, а значит, является завуалированной ложью. Особенно это видно, когда родители обрывают ребенка словами: «Не задавай глупых вопросов». Скрытая правда – это та же ложь.



Подобное искажение общения приводит к «застреванию» в неврозе, называемом «жаждой ответов», которую он будет пытаться удовлетворить из других, возможно тоже ложных, источников. Если он и там не находит ответа, то попадает в другую, еще более опасную «ловушку» непонимания, вызывающую какой-либо вид страха, чаще всего, неуверенность в себе, уменьшающую его жизнеспособность, выливающуюся, в дальнейшем, в болезни.

Вывод: родителям, если они хотят, чтобы их ребенок успешно развивался и не болел, нужно быть очень внимательным к его вопросам. И вообще, больше общаться с ним, соблюдая правила, не только слушать, но и слышать, не только отвечать, но и расспрашивать его, побуждая к размышлению.

Что ищем, то и находим.

Если охотник промышляет соболем, то он не отвлекается на белок. Ум устроен так, что он видит только то, на что нацелено его внимание, другими словами, то, что хочет видеть. Особенно это надо хорошо понимать тем, кто занимается развитием способностей, т.е. родителям и преподавателям, которые, сплошь и рядом, обращают внимание не на способности, а, наоборот, на отсутствие способностей.



И это касается не только воспитания, но и образования. Ведь преподаватель занят, исключительно, поиском ошибок, и не того, что знает ученик, а того, чего он не знает. А значит, стимулирует не уверенность, успех и способности, а, наоборот, их отсутствие.

И это тоже всем известно из школьной программы по биологии, по теме образования (подкрепления) условных рефлексов. К сожалению, прием «пряника», в полной мере, взяли на вооружение только дрессировщики. Они подкрепляют способности не только вниманием, но и чем-либо желанным.



Родители, которые остаются на угрозах и наказаниях, сами того не ведая, закрепляют своим вниманием, те недостатки, с которыми борются, и вот почему. Для детей, особенно обделенных родительским вниманием, даже «кнут» становится подарком, в то время как игнорирование их, лишение общения, является наказанием.



Поэтому, убеждаясь, что их хорошие поступки не привлекают внимания, привыкают к плохим. Вывод для мудрых родителей: переакцентируйте свое внимание на хорошие поступки и стимулируйте их поощрениями, хотя бы словесными.

Человек настолько жив, насколько он свободен.

Это утверждение также трудно доказать, без понимания свободы, как, к примеру, объяснить невесомость. Наверное, легче понять несвободу, т.е. ограничение, которое, в свою очередь, ведет к ограниченности ума и его способности к пониманию.



А любое непонимание таит в себе угрозу, причину возникновения одной из форм страха. Отсюда опять же можно сделать вывод: воспитание на страхе – ограничивает способности, а стало быть, жизнеспособность.

Однажды был проведен эксперимент с двумя ягнятами, одного из которых поместили в клетку рядом с волком. И хотя ягнят одинаково кормили, соседствующий с волком, через месяц умер от истощения. Так повлиял на него стресс от постоянного страха.



Вывод: физика зависит от психики, а психика – от ложности понимания. Если бы на месте ягненка, оказался человек, осознающий свою безопасность, гарантированную прочностью клетки, то он, возможно, тоже бы умер, но позже, и по другой причине: от обездвиженности.

Но мог бы еще продлить свою жизнь физическими упражнениями. А если бы тренировал не только тело, но и ум, то, в своих размышлениях пришел бы к открытию, что не только «в здоровом теле – здоровый дух», но и здоровый ум делает здоровым тело.

К примеру, был проведен эксперимент с тремя группами баскетболистов. Одна тренировалась, как обычно, другая – отдыхала, а третья занималась аутогенной (мысленной) тренировкой. Через месяц состоялась проверка результатов попаданий мячом в корзину. Средний результат совсем не тренировавшейся группы, естественно, оказался очень низким. А вот у группы, занимавшейся аутотренингом, на удивление, был ниже основной, всего на два мяча из двадцати.

К сожалению, наше общество, «благодаря» существующей системе образования, нацеленной на результат, а не процесс, не стимулирует учеников на дальнейшее самообразование. А все, что не задействуется – атрофируется.



Кроме этой, к системе еще много других претензий. Главные из них – это акцентирование на количестве, а не качестве, на форме, а не содержании, на материи, а не сознании, на внешнем, а не внутреннем и, наконец, на следствии, а не причине. Отсутствие причинного мышления наносит наибольший урон нашему обществу.



Я намеренно не разжевываю последние выводы, чтобы дать читателю возможность самому поразмышлять (до следующей моей статьи на эту тему), почему, приведенные мной антитезы, важнее, практикуемых в социуме.

Евгений Солнечный



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