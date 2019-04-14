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Лиха беда начало – о здоровой общественной инициативе

14:17. 14 апреля 2019 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:
А вот рекламные щиты можно было и не отмывать. Грязь на грязи не видна


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4414446.html

Метки: народ, общество

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Один комментарий»

  • 5095 2605
    XAPOH 14 апреля 2019 в 14:52 Ссылка
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    К сожалению, современные субботники народ воспринимает как: повинность, необходимое зло, отвратительную работу коммунальщиков, а также как очередную отмывку и распил бабла местными чинушами!
    Поэтому народ, после всех этих пережитков коммунистического прошлого, продолжает cpaть на зло либepacтaм и дepьмoкратaм!

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