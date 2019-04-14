Лиха беда начало – о здоровой общественной инициативе

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К сожалению, современные субботники народ воспринимает как: повинность, необходимое зло, отвратительную работу коммунальщиков, а также как очередную отмывку и распил бабла местными чинушами!
Поэтому народ, после всех этих пережитков коммунистического прошлого, продолжает cpaть на зло либepacтaм и дepьмoкратaм!