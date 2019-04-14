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Что изобрели в «Сколково». Уже не смешно

19:44. 14 апреля 2019 Просмотров - 354 Нет комментариев Опубликовал:

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В одном из прошлых выпусков вы просили нас разобрать деятельность Фонда «Сколково». В России, пожалуй, нет структуры, которая подвергалась бы большим насмешкам со стороны популярных блогеров, а её деятельность часто используют как пример полной несостоятельности российского инновационного творчества. Разберём так ли это.

Статья о #Сколково : www.время-вперед.рус/glavnaya/успешные-компании-сколково

Текст выпуска и все ссылки: www.время-вперед.рус/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8B0QsPOBCcw

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