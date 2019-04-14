«Бессмертный полк» — нравственный стержень России в гибридной войне

Информационно и идеологически окруженная, осажденная, одновременно оккупированная Россия долгое время не могла поверить в моральное людоедство, в немилосердное душегубство Запада (ведь он такой красивый и благородный), ждала, что вот-вот этот кошмар закончится, и будут принесены извинения. Не дождалась.

Напротив, безвыходное положение облюбованной жертвы, недопонимающей степени своего унижения, только распаляло вожделение агрессора.

Пока процесс государственного управления деградировал согласно всем законам гибридной войны и приносил регулярную богатую дань (в том числе, в виде неприкосновенной легальности нахождения во власти пятой колонны) в оплату отсроченного штурма, враг, хозяин положения, не форсировал события.

Ждал, когда подготовленные полит-экономические, информационно-идеологические и культурно-исторические внутренние оккупанты (предатели и изменники) доведут население до полного расчеловечивания и одичавший народ сам откроет ворота цитадели, в надежде на «спасение». Не дождался.

Вопреки законам природы процесс разложения двинулся вспять. Миллионы телевизоров, радиоприемников, интернет-ресурсов, кинотеатров, театров и других «приватизированных» инструментов гибридного зла не смогли подавить интеллект большинства граждан, их здравый смысл, сломить самостоятельность мышления России.

Более того, все эти артисты, сценаристы, журналисты, редакторы, режиссеры, продюсеры, рекламодатели… (за некоторым исключением), все эти добросовестно заблуждающиеся агенты влияния вызвали обратную задачам гибридных заказчиков реакцию.

Своей артельной модой на отрицание права Великой России на оригинальность, самобытность, красоту и своим самозабвенным восторгом перед раскрепощенным потребительским обжорством западных миссионеров-колонизаторов они с отрезвляющей наглядностью явили народу мошенническую комбинированность экспортных «ценностей» «цивилизованных» захватчиков.

Эти аристократичные мессианские рейдеры «тридцать лет и три года» (с учетом горбачевского плюрализма) терзают наши души, инспектируют карманы и дразнят характер, подстрекая нарушить ими же навязанные условия попыткой насильственного снятия осады/оккупации.

Это могло бы послужить предлогом для пуска притравленной специально под это событие мясопушечной своры восточно-европейских питомцев. Ведь не зря же англо-американцы уже лет 30 старым кирзовым голенищем вздразнивают их морды (стращают мнимой российской угрозой).

Озлобленность великая заждалась употребления, да медведь нейдет на рандеву. Осажденная крепость не поддается на провокации, продолжая терпеть и навязанных внутренних врагов.

Российский народ, в конце концов, прозрел фальшивые ценности незваных и назойливых «благодетелей», предназначенных только для замещения/искоренения исконной культуры, как пролога к уничтожению государства и цивилизации, — хранителей несметных духовных и материальных богатств.

Оставшись без поддержки власти (укреплявшей другие, не взятые во внимание англо-американским нашествием приоритеты управления) наедине с идеологической агрессией (осадой) Запада, понеся большие потери, но почувствовав преданность и надежность Верховного, народ воспрял и сам бросил вызов превосходящим силам врага.

Народ утвердил беспримерность величия подвига Красной Армии в победе над фашизмом могучим шествием благодарной и нерушимой памяти.

Имя этому эпическому шествию — «Бессмертный полк»!

Нация поднялась в священную атаку на фронте гибридной войны!

Под градом информационно-идеологических снарядов, бьющих из всех орудий оккупированной «культуры», под тотальными бомбардировками западной пропагандистской машины, наследники победы ринулись отстаивать независимость, правду, справедливость, собственную историю, право на традицию преемственности чести и достоинства — составляющих самоидентификации России.

Как-будто сама правда и сама справедливость, гонимые обезумевшим Западом, стали в строй современных героев России, чтобы осеняя их шаг защитить главную жемчужину своего предназначения — Великую Победу СССР над фашизмом — добра над злом.

Сама истина вдохновила гордых людей восстать против мировой лжи и двинуться миллионно умножающимся народным шествием по всей земле.

Двинуться неодолимым мирным сопротивлением тотальной клевете и фальши Запада, психо-историческому мракобесию его «ельцинцентров», «музеев гулагов и оккупаций», лжекинематографу (тенденциозно игнорирующему нашего народа неколебимую честь, одухотворенное мужество, позитивный ум, спонтанную доброту и обаятельную красоту, отраженные в лицах «Бессмертного полка») и всякой прочей либеральной псевдо-культуре.

«Бессмертный полк» заявил о несгибаемой воле народа, достойного наследника Великой Победы, великих героев и продолжателя их славной борьбы за мир.

Как боец Красной Армии со связанными руками и следами страшных пыток на теле гордо восставал расправленной грудью перед строем целящихся в него фашистов, с безмятежной непреклонностью во взоре, с сияющей убежденностью защитника справедливости, во всей своей исполинской стати спасителя мира! И побеждал саму смерть: Величием своего бесстрашия! Благородством своего побуждения! Приверженностью идеям гуманизма! Преданностью идеалам добра! Вечностью!

Так и достойные потомки своих героев бросили вызов гибридным агрессорам, заявив о тщете их притязаний на исключительность и преступных замыслов по насильственному распространению беспамятства, забвения, превратного мышления и деструктивного поведения.

И этот народный вызов поразил врага своей стихийной суверенностью, мощью и величием. Наследственный ген силы духа и стойкости благоразумия, подновленный шоком плохого опыта недавних опасных прельщений, заблуждений и тяжких расплат, поднял народ в ответную атаку на наступающую информационно-идеологическую рать гибридной военщины.

«Бессмертный полк» произвел на Соединенные Штаты Ада и все зло, стоящее за ними, подобное научному открытию, ошеломляющее нематериальной бесконечностью впечатление — как будто перед ними: «…Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне —дна».

Героям России нет числа, их мужеству нет пределов!

Враг был поражен, но не сражен. Он бросает все новые и новые силы на штурм нашей самодостаточности и самоценности. И он достигает определенных результатов — мы продолжаем нести потери.

Страдают самые неподготовленные и незрелые, в первую очередь, молодежь. Это — война…

Мировое зло клокочет и кипит от неумолимого возрождения правды и справедливости, в их, казалось, навсегда разрушенном пристанище, в их осажденной крепости.

Мы вступили в священную битву! Нас не остановить.

Идет «Бессмертный полк», как подлинное воплощение неподдающегося западной злонаучной пагубе инстинкта нравственного самосохранения народа.

И, значит, крепнет Россия! Значит, есть цель на возрождение — и даже, если угодно, на воскрешение — содружества всеобщего блага и справедливости!

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Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»