А-100: секретный военный самолёт дозора и наведения для ВКС России (ФОТО)

В феврале к предварительным летным испытаниям приступил российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100, головным разработчиком которого является Концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»). «Летающий радар» нового поколения должен прийти на смену комплексам А-50 и А-50У, при этом значительно превзойти их возможности, сообщает Ростех.

На борту новейшего самолета порядка 20 тонн уникального радиоэлектронного оборудования. Как отмечают разработчики, подобную технику производят всего несколько стран в мире, а уровень российского комплекса А-100 можно считать непревзойденным.

Первый «гриб» над фюзеляжем

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения часто называют «летающим штабом». Электронная система разведки и управления, установленная на самолете, предназначена для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них средств поражения или перехвата, а также выдачи информации на командные пункты.

Первым проектом отечественной авиации дальнего радиолокационного обнаружения стал самолет Ту-126 с установленным на нем радиотехническим комплексом «Лиана». Этот комплекс был принят на вооружение в 1965 году. В те годы дальнее радиолокационное обнаружение воздушных целей с борта самолета стало отличным способом укрепления северных границ страны. Развертывание наземных средств ПВО в условиях Крайнего Севера требовало не только больших материальных затрат, но и времени. Выход был найден в создании мобильных систем, которые монтировались на самолетах. Авиационная система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) отличалась также легкостью применения, например, возможностью быстрого перелета на другие направления, и значительно большей дальностью обнаружения целей.

Система «Лиана» на Ту-126 позволяла обнаруживать воздушные объекты на дальностях от 100 до 350 км, а морские цели — до 400 км. При этом бортовая аппаратура могла передавать полученные сведения на командные пункты ПВО и ВМФ на расстоянии 2 тыс. км от самолета. Антенна «Лианы» монтировалась на пилоне над фюзеляжем, и это был первый отечественный самолет с вращающимся грибовидным радиолокатором.

В конце XX века появилась новая тактика преодоления радиолокационных зон ПВО — самолеты, летящие на малой высоте, выдают настолько малый сигнал по сравнению с отражениями от земной поверхности, что становятся трудноуловимыми. Стали необходимы новые самолеты ДРЛО со способностью обнаружения низколетящих целей. Так в 1978 году появился авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А-50У: усовершенствованный летающий радар

Базой для нового комплекса ДРЛОиУ стал один из самых надежных «транспортников» — Ил-76. Этот самолет легко отличить от обычного Ил-76 по характерному «грибу» на пилонах над верхней частью фюзеляжа.

Характеристики А-50 впечатляют и сегодня: дальность обнаружения воздушных целей может достигать 650 км, а количество сопровождаемых — может доходить до 300. Самолет способен находиться в воздухе до четырех часов, а дозаправка увеличивает этот показатель почти вдвое.

В 2011 году российская военная авиация получила очередной борт А-50, но — уже с литерой «У». В модернизации самолетов приняли участие специалисты Концерна «Вега», входящего в холдинг «Росэлектроника».

По сравнению с предшественником, А-50У может сопровождать большее количество целей, обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, может работать полностью в автономном режиме. То есть команды могут приходить на борт истребителя автоматизированно, а не выдаваться в эфир. Были модернизированы рабочие места членов экипажа. К примеру, все информация отображается на дисплеях и жидкокристаллических индикаторах, также на борту появился буфет с бытовым оборудованием и комнаты отдыха для экипажа.

В марте этого года Концерн «Вега» и ТАНТК им. Г. М. Бериева передали в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России шестой самолет А-50У. Параллельно с модернизацией А-50 ведутся работы по созданию нового авиационного комплекса ДРЛОиУ. Можно сказать, что А-50У является переходным вариантом к новому самолету А-100 «Премьер».

«Премьер» радиолокационного дозора и наведения

Новый авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер» получил полностью цифровой навигационный комплекс и цифровую систему управления со «стеклянной» кабиной, а также активную фазированную решетку производства Концерна «Вега».

Базой для комплекса стал самолет Ил-76 МД-90А с новыми малошумными и более мощными двигателями ПС-90А-76. В общей сложности на этом «Иле» установлено порядка 20 тонн уникального радиоэлектронного оборудования. Оно позволяет А-100 мгновенно обнаруживать, опознавать и классифицировать цели, моментально передавать информацию на пункты управления, для целеуказания корабельным и наземным зенитным средствам.

Как отметил генконструктор Концерна «Вега», член-корреспондент РАН Владимир Верба, в новом поколении летающих радаров удалось воплотить результаты самых передовых исследований в области радиолокации и информационных технологий. «Для А-100 использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов», — прокомментировал он.

Несмотря на то что технические характеристики А-100 все еще остаются секретной информацией, эксперты, учитывая возможности А-50У и полное обновление борта, считают, что уровень новейшего российского комплекса значительно превышает как отечественные, так и зарубежные аналоги.

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