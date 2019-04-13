Женщина-обезьяна, поразившая самого Дарвина



Эта испанская танцовщица удивила меня граицозным танцем. Однако у нее густая мужская борода и лоб, покрытый волосами. Что еще более удивительно – так это ее зубы. Невероятно уродливая, однако обаятельная женщина-обезьяна обладает необычным строением рта: у нее на верхней и нижней челюсти растут двойные ряды зубов. Причем один ряд помещен в другой.



За что природа наказывает некоторых людей – совершенно непонятно. Примером такой несправедливости является Хулия Пастрана, уроженка Мексики (годы жизни – с 1834 по 1860). Она страдала от болезни, которая называется гипертрихоз. Данное нарушение предполагает наличие волос на тех местах, где обычно их не бывает и не должно быть. У Хулии же щетиной покрывалось практически все тело и лицо.Волосы у этой бедной женщины не росли только на руках и на подошвах ног. Также ее нос, уши и зубы были совершенно непропорциональными. Все это делало ее похожей на большую обезьяну. Но и этого злодейке-судьбе оказалось мало – Пастрана была ростом всего 140 см. Все ее стали называть "женщиной-обезьяной".На Хулию обратил внимание сам Чарльз Дарвин. Впечатлила ли она его? Мягко сказано. В своих записях исследователь описывал Пастрану следующим образом:В те времена Дарвин еще не был осведомлен, что данный недостаток называется гиперплазией десен. Из-за него возникает не только зубной дефект. Также намного более толстыми становятся десны и губы. Именно данное нарушение и делало Пастрану столь похожей на обезьяну.Родилась Хулия в индейском племени. Данных о том, каким было ее детство и юность, крайне мало. Есть информация, что до 1854 года она трудилась в качестве горничной у богачей.Согласно сообщению 1857 года в газете «Ливерпуль Меркьюри», Пастрана была найдена ребенком, в горах Мексики. Она жила с женщиной – по всей видимости, ее матерью – которая почти шесть лет блуждала по диким просторам. Их случайно нашел пастух, искавший свою скотину, затерявшуюся в горах. В пещере он услышал голос и обнаружил, что там женщина кормила ребенка – девочку приблизительно двух лет. Удивительного ребенка окрестили Хулией Пастраной.Потом ее заприметил выходец из США, некто мистер Райс. Он решил уговорить Пастрану отправиться в Штаты, чтобы там превратить свои физические недостатки в источник дохода. Райс предложил Хулии участие в шоу уродов. Та согласилась. Ну а в Нью-Йорке Пастрана была "перекуплена" дельцом Теодором Лентом, который специализировался на такого рода представлениях.Есть и другая версия произошедшего. Согласно ней, Лент приобрел девочку еще у матери, когда Пастране было всего 10 лет. Делец научил ее пению, танцам, чтению. Затем Хулия отправилась на гастроли по всему миру. Ее псевдоним был недвусмысленным – "Бородатая леди".Несмотря на поразительную внешность, Пастрана была весьма интересна кавалерам. Чтобы потанцевать с Хулией, мужчины выстраивались в очереди. Несмотря на грузную фигуру, женщина-обезьяна отлично танцевала. К тому же, она была крайне доброжелательной и интересной в общении. Поэтому недостатка в поклонниках она не испытывала. Многие мужчины предлагали ей руку и сердце. Возможно, потому, что всем хотелось обладать такой диковинкой. Но Пастрана не соглашалась – видимо, из-за запрета своего менеджера Теодора.Денег у Хулии со временем стало очень много. Поэтому Лент решил, что ее пора выдать замуж. Но только за обеспеченного человека. Немного подумав, он сам решил жениться на Пастране, что и сделал в 1857 г. Хулия продолжала выступления.В 1860 году она родила ребенка – мальчика. Младенец был похож на мать – он точно также был покрыт волосами. Прожил ребенок всего три дня. К сожалению, заболела и сама Хулия. У нее наступила родильная горячка. Женщина-обезьяна всего на два дня пережила своего сына.Лент, видимо, был крайне прагматичной личностью. Он не оставил все это просто так, и решил обогатиться на необычной жене (и ее ребенке) даже после ее гибели. Он отыскал специалистов по мумификации. Так можно было продолжить зарабатывать на Пастране и ребенке. Вскоре их превратили в мумий, которых могли лицезреть любопытные зеваки за деньги.Вот так рок судьбы предопределил жизненный путь этой необычной женщины. Да, на вид она была уродлива и безобразна. Но ведь многие люди, даже обладая небольшими внешними недостатками, теряют свой моральный облик. Они сокрушаются о том, что у них нет тех или иных возможностей. А ведь зачастую речь идет о мелких минусах, совершенно не сопоставимых с теми недостатками внешности, что были у женщины-обезьяны. А леди Пастрана не только не озлобилась, но еще и сохраняла добросердечие и жизнелюбие.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8657816.html