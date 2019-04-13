Введение в изучение эфирных сил

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Изучение эфирных сил Антропософией имеет целью проникновение в истинную сущность процесса хизни и ответ на вопрос: что такое жизнь? Современная наука признает, что она не может дать ответа на этот вопрос. Ученые XIХ-го века ещё надеялись, что счаcтливый или гениальный химик на дне своей пробирки в один прекрасный день обнаружит живую материю. Теперь физиологи сходятся на том, что жизненные явления нельзя свести к простым физико-химическим процессам.

Брошюра эта представляет весьма удачное резюме монографии Г. Ваксмута. Даже для владеющих немецким языком она может быть полезна, как подготовительная ступень к изучению капитальной работы Г. Ваксмута.

К сожалению, и большинство лекций Р. Штейнера, и книги Г. Bаксмутa, не переведенные на русский язык, являются недостуными для многих читателей нашего журнала. Поэтому нам кажется желательным дать перевод брошюры П. Короза, вышедшей весной 1931 года на французском языке.

В своих книгах и лекциях Р. Штейнер неоднократно охарактеризовывал эфирные силы; Г. Ваксмут, в своем капитальном, двухтомном труде, написанном под руководством Р. Штейнера, дал полное и живое изложение учения Антропософии об эфирном мире.

Эфирные силы – это силы, лежащие в основе всех жизненных процессов. Все, что вокруг нас растет, размножается, развивается и умирает – все это результат воздействий и взаимодействий эфирных сил. Только изучение и понимание этих сил может разрешить проблему жизни, перед которой остановилась современная наука, признав устами Дюбуа Раймона, одного из наиболее талантливых ярких её представителей, свое бессилие.



В каждом, даже самом простом живом существе, есть нечто, что ускользает от физического наблюдения. Это нечто Духовная Наука и называет эфирными силами. Но если силы эти являютcя элементами сверхчувственными, то как же мы сможем познать их?

Отправной точкой должно быть наблюдение явлений без предвзятой идеи; Антропософия, как Р. Штейнер неоднократно указывал, должна быть наукой без гипотез.

Рассмотрим, например, как происходит рост зародыша в первый период его развития. Вначале зародыш состоит всего из одной клетки. Потом он увеличивается и делитоя на две одинаковые клетки. Каждая из них в свою очередь увеличивается, опять делится на две и т.д. Через несколько дней зародыш превращается в гроздь совершенно одинаковых клеточек.

Тут происходит явление огромной важности. Клетки, которые размножились делением и оставались все время похожими одна на другую, внезапно начинают дифференцироваться. Одни становятся костными клетками, чтобы образовать скелет, другие – нервными- зачаток мозга и нервной системы, третьи клетками мускульных тканей и т.д. Между тем, ни в первичных клетках, совершенно одинаковых, ни в изменениях среды, в которой они развиваются нет ничего, что могло бы объяснить причину такой дифференциации.



Дифференцированные таким образом клетки потом размещаются так, что постепенно образуют различные органы. Нет никакой физической или химической причины, ничего осязаемого познаваемого чувствами и улавливаемого инструментами, что могло бы объяснить причину этих изменений и взаимодействий.



Все происходит так, как-будто клетки, дифференцируясь и образуя органы, повиновались какому-то сверхчувственному плану. Этот сверхчувственный план являетоя как бы проекцией на физическом плане определённой разумной силы; он формирует органы и отроит тело с мудростью, которая а обнаруживается в отроении живых существ; Духовная Наука называет этот сверхчувственный план эфирным телом.

Если превращения форм и отроение живых существ имеют место в виду действия сверхчувственного плана, то, наблюдая эти ме- метаморфовы, можно погнать и сверхчувотвенные силы, которые их вызывают. С наблюдения таких метаморфоз Антропософия и начинает изучение эфирных сил.

Гёте первый предвидел возможность путем наблюдения превращения форм прийти к познанию сверхчувственного плана, отановящегося доступным чувственному восприятию благодаря метаморфозе форм. Великий поэт был также и гениальным ученым, но его научные работы мало известны, и о них часто забывают.



На основании своих наблюдений, относящихся главным образом к растениям, Гёте пришёл к убеждению, что оуществует сверхчувственный элемент, обусловливающий метаморфозу растений; он называл его "пра-растением".

Рудольф Штейнер развил гётевскую теорию метаморфоз. Из гениальной интуиции он сделал метод познания. Гёте справедливо утверждал, что изучение метаморфоз, позволяющее уловить влияние сверхчувстзенных сил, вызывающих эти метаморфозы, составляет "чувственно-сверхчувственный опыт". Но когда приходится объяснить, в чем собственно заключается этот опыт, Гёте затрудняется ответить на этот вопрос.

Когда Гёте о своем открытии сообщил Шиллеру, последний сказал: – "Ваше первичное растение есть лишь идея; оно существует только в Вашей мысли". – "Нет", ответил Гёте, "раз я его вижу – это существо, имеющее свое собственное бытие".

Этот разговор и ответ Гете ясно доказывают, что его чувственно-сверхчувственный опыт есть восприятие духовного бытия, свойственное ему, лично им перелитый опыт, но не научный опыт.

В дополнении гетевской способности восприятия, возможной только для очень немногих, обладающих этик врожденным даром, Рудольф Штейнер дал метод духовного развития, делающий эту возможность доступной тем, кто стремится к познанию сверхчувственного. Благодаря методу Гёте и учению Рудольфа Штейнера данные такого, чувственно-сверхчувственного опыта могут быть проверяемы точный наблюдением.

Одно наблюдение при помощи органов чувств, которыми пользуются в экспериментальных науках, не может привести к чувственно-сверхчувственному опыту. Его нужно дополнить восприятием духовного мира, которое можно развить в каждом человеке, ибо в скрытом состоянии зачатки его имеются у всех. И только тогда, соединяя восприятие чувственное а восприятием духовным, можно познать, каковы взаимоотношения материи и духа, чувственного и сверхчувственного. Так достигается настоящее познание духовного мира.

Применение такого метода в Духовной Науке дает возможность постоянно контролировать данные сверхчувственного опыта путем чувственных наблюдений. То, что установлено с помощью органов внешних чувств, подтверждает духовное восприятие, так как оно показывает, что явления материального мира суть только выражение сверхчувственных реальностей. Возможно проследить проявление духовного на физическом плане. Возможно также показать единство двух миров и разрешить мучительные проблемы, на которые обычное знание не может дать ответа.

Познание эфирных сил представляет, таким образом, первую ступень Духовной Наука. Оно указывает на возможность новых способов изучения, позволяющих человеку при помощи развития своей мысли, достигнуть областей, которые до того казались ему запретными.

Глава вторая

Экспериментальное изучение эфирных сил и приложение их к жизни

Прежде чем изложить основные положения Антропософии, касающиеся эфирных сил, нужно описать некоторые лабораторные опыты, выявляющие влияние этих сил, и указать на их практические применения, которые были сделаны на основании знания о них.

При Высшей Школе Духовных Наук в Дорнахе, основанной Рудольфом Штейнером, имеется ряд лабораторий. Е. Пфейфер, заведующий химической лабораторией этой Высшей Школы, произвел по указаниям Рудольфа Штейнера ряд исследований над действием эфирных сил на явлении кристаллизации.

Экспериментальное изучение превращений форы на живых существах наталкивается на большие затруднения. Превращения следуют во законам, свойственным каждому виду; изменить их трудно, и такие процессы весьма продолжительны. Ори попытках изменить их быстро, часто результатом бывает смерть объекта опыта. В царстве же минералов формы не изменяются. Но есть я для них исключения. Одно из главных – кристаллизация. Когда кристалл появляется в растворе, это происходит внезапно. Вдруг появляется некая форма, мгновение до того не существовавшая.

Каждое химическое соединение кристаллизуется в определённой форме, всегда одной и той же; это то, что называется кристаллографической системой данной субстанции. Изменить её нельзя, но один и тот же раствор может дать кристаллы различной величины, расположенные по отношению друг в другу различным образом. Здесь на ходе кристаллизации сказывается наличность новых факторов.



Если все внешние условия (температура, влажность воздуха и т.д.) при ряде опытов остаются абсолютно одинаковы, то взаиморасположение кристаллов все же изменяется; можно с полным основанием предположить, что изменения эти являются следствием влияний сверхчувственного порядка".



Согласно Рудольфу Штейнеру различия эти являются результатом воздействия эфирных сил. Путем многочисленных, весьма тщательно обставленных опытов, Е. Пфейферу удалось получить экспериментальные доказательства этого положения.



Первая серия опытов была организована для того, чтобы показать, что эфирные силы действуют не одинаково днем и ночью. Как будет изложено ниже. Земля окружена и пронизана эфирными силами, соотношение которых меняется с переменами дня и ночи. Если различия в форме кристаллизации обязаны эфирным силам, то формы, получающиеся в течение дня должны быть иными, чем формы, получающиеся ночью. Это действительно так к оказалось.

При этих опытах Е. Пфейфер пользовался насыщенным раствором сернокислого натрия, налитого в плоские чашечки. Сернокислый натр дает кристаллы в форме длинных ягод. Во время опытов, сделанных ночью, иглы эти разбросаны в беспорядке по всему дну чашечки. Днем же, наоборот, иглы группируются вокруг одного или нескольких центров, от которых они расходятся лучами. Это лучевое расположение проявляется с наибольшей ясностью около полудня, какова бы ни была сила света – даже в темной комнате.

Но иногда днем могут появиться препятствия действию Солнца, обусловливающего движение эфира. В таких случаях кристаллизация протекает опять иным образом. Так, большие грозовые тучи с градом, представляя из себя как бы заслон влиянию Солнца, мешают кристаллизации. Солнечное затмение дает кристаллизацию одинаковую с ночной.

Е. Пфейфер пошёл в своих изысканиях ещё дальше. Если развитие и сохранение форм живых существ является следствием действия эфирного тела, пронизывающего физическое тело, то прибавление небольшого количества живой материи, носительницы эфирных сил, к насыщенному раствору, должно изменить формы кристаллизации.

Во второй серии опытов Е. Пфейфер, в силу чисто технических причин, применил сернистую медь, которая в чистой виде дает кристаллы в виде звездочек. Если к раствору сернокислой меди добавить немного сока какого-нибудь растения или же капли крови человека или животного, то расположение кристаллов дает весьма разнообразные и сложные фигуры.. Получаемые таким образом фигуры всегда одинаковы, если к раствору прибавляется сок одного и того же вида растений или кровь одной породы животных.

Формирующее действие эфирного тела всегда одинаково у всех представителей данного вида животных. У человека, наоборот, кровь каждой личности дает фигуры гораздо более индивидуализированные. Действительно, у человека деятельность эфирного тела подчинена в известной степени влиянию его личности, его Я. При этом различные состояния сознания, бодрствование или сон, большая усталость, оказываются в изменении кристаллизации.

Эти опыты, приведенные как примеры из большого числа произведенных, позволяют установить существование эфирных сил и следить за изменениями их действия путем данных чувственного опыта.

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Знать – это мочь. Если Духовная Наука в состоянии познать эфирные силы, – она должна быть способной изменять их и пользоваться ими. Так как эфирные силы являются главным фактором развития организованных существ, составляя их жизненное тело, то познание их может научить нас направлять силы роста и развития.

Особенно важна наука об эфирных силах в земледелии. Настоящая агрономия в сущности ничто иное, как наука об эфирных силах. Рудольф Штейнер дал указания, позволившие создать эту новую агрономию. Он показал, что многие приемы, освященные традицией, применяемые крестьянами в земледелии, которыми так часто пренебрегают, имели свое основание в правильном интуитивном знании.

В области агрономии главные усилия были направлены на изучение удобрений. В странах, где преобладало, или даже царило употребление химических удобрений, было замечено, что большая часть этих препаратов могут иметь неудобства двух родов.



Во-первых, химические удобрения загромождают почву веществами мертвыми, что кончается тем, что Земля, вместо того, чтобы стать более плодородной, убивается ими. "Земля перегорает", как говорят крестьяне. Химическое удобрение "обогащает отца, но разоряет сына" – прибавляют они.



Во-вторых, растения, рост которых усиливается искусственно, дают обильные плоды, но весьма посредственные по своему качеству. Есть врачи, которые развитие некоторых болезней приписывают плохим качествам растительных продуктов питания.



Итак, систематическое употребление химического удобрения вредно как для почвы, так и для овощей и плодов.

Сельско-хозяйственные антропософские лаборатории выработали ряд удобрений, которые в очень малых, гомеопатических дозах примешиваются к обыкновенному навозу. Они увеличивают эфирную деятельность почвы, не перегружая её веществами, от которых растения болезненно набухают, а сама плодородность почвы, после обманчивого, временного повышения, окончательно понижается.

Многие земледельческие хозяйства уже с большим успехом пользуются этими удобрениями.

Изучение эфирных сил привело и к другим важным открытиям. Укажем хотя бы на применения их в медицине.

Если эфирное тело является носителем жизни и управляет развитием живых организмов, то понятно, что только зная законы эго действия можно понять, что такое здоровье и что такое болезнь. Надо заметить, что современная медицина изучает болезни, но неспособна ответить на вопрос, что такое здоровье.



Только антропософия может дать на это ответ, потому что здоровье и большая часть болезней являются физическим выражением сложных состояний, в которых сверхчувственные элементы играют важную роль. Отсюда и вытекают неуверенность и перемены в медицине, основанной исключительно на наблюдениях физического порядка.

Благодаря указаниям Рудольфа Штейнера стало возможным выработать новые медицинские методы. Терапия Рудольфа Штейнера основана на том, что вызывает к деятельности излечивающие силы организма, носителем которых является эфирное тело. Терапия, считающаяся только с физическим действием лекарств, часто действует только на симптомы болезней, а не на их причины. Следствием её бывает перегружение организма неусваиваемыми и вредными веществами.

Терапия, основанная Рудольфом Штейнером, старается через физическое тело воздействовать на сверхчувственные элементы человеческого организма, нарушение деятельности которых и является причиной большинства болезней. Достичь этого возможно, используя силы аналогичных элементов, находящихся в минералах, растениях и животных. Понятно, что для этого необходимо знание эфирного тела человека и живых существ, также как и эфирных сил природы.

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Опыты и практические применения, изложенные здесь, доказывают, как нам кажется, с совершенной научной точностью существование эфирных сил и возможность следить за их проявлениями в физическом мире.

В настоящее время ряд ученых, число которых все увеличивается, пришли на основании своих наблюдений, к отрицания всех гипотез, выдвинутых современной биологией. Вопрос о том, "что такое жизнь", теперь ставится в такой форме, что многие ученые приведены к необходимости принять гипотезы близкие к учению Антропософии об эфирных силах. Развитие современной науки приводит её в соприкосновение в этой области с Антропософией. Читая заключения некоторых ученых, порой кажется, что осталась только тонкая перегородка, которая пока их отделяет от Духовной Науки.

Но если внимательнее присмотреться к тому, как подходят, официальные ученые и представители Антропософии к проблеме жизни, то становится ясно, что юс разделяет ещё целая пропасть. Чтобы приблизиться к разрешению этой проблемы, нужно не столько стремиться к накоплению новых фактов, остававшихся до сих пор неизвестными, сколько к тому, чтобы рассмотреть факты известные, но под новым углом зрения, мысля их по-новому.



Слишком часто забывают, о том, что наблюдение есть лишь половина научного опыта? Другая половина – это объяснение, то есть иначе – мыслительный подход к нему. Самый подход сказывается на наблюдении, заставляя обращать внимание на те, а не на иные-стороны данного явления.



Многочисленные научные теории, сменявшие одна другую" показывают, что каждое явление можно наблюдать с разных сторон и под различными углами зрения.

Антропософия дает новый образ мысли и ноше методы духовного развития. Отсюда вытекают как значение её вклада в современное духовное движение, так и те затруднения, которые возникают при переходе от положении современной науки к Антропософскому Миросозерцанию.



Пропасть между этими двумя мировоззрениями создается необходимостью работы над самой мыслью. Если задуматься над этими вопросами, надо признать, что не удивительно, что определённое развитие мысли необходимо, чтобы достичь познания духовного порядка. То же самое мы имеем при изучении математики. Она является одновременно дисциплиной мысли и наукой; оба эти образа её неразрывно связаны.



Изучать математику – это значит научиться думать и рассуждать определённым образом. Без математического мышления математика невозможна. Смешно и тщетно заучивать наизусть уравнения прямой, окружности и кривых, если не знать ни того, как выводятся эти уравнения, ни того, как ими пользуются при решении задач.



Это применимо и к Антропософии. Результаты, которых она достигла, приобретают ценность только тогда, когда изучающие её делают усилие мысли, необходимое для того, чтобы усвоить себе её методы. Отбросить методы Антропософии – это отказаться от понимания её сущности.



Без сомнения, гораздо труднее приобрести новый образ мышления, чем узнать новые факты. Это особенно трудно в области познания эфирных сил, ибо в современной науке мы находим теории, представляющие известные аналогии, а поверхностное знакомство ведет только к смешению понятий.

Чтобы разобраться в той, что есть общего между нарами официальными и наукой духовной, и в чей она разнятся, необходимо изложить учение Антропософии об эфирных силах. Это к будет предметом следующих глав. Возможно будет дать лишь краткий обзор заключений и выводов, к которым пришла Антропософия, без описания применяемых ею методов, что не входит в рамки настоящей работы.



Ознакомиться о методами Антропософии читатель может по трудам Рудольфа Штейнера и особенно по его двум сочинениям: "Как достигнуть познания высших миров" и "Очерк Тайноведения".

Глава третья.

Эфирное тело Земли

Эфирный мир не есть однообразное проявление некоей энергии, действующей всегда одинаково. Это – комплекс сил то противодействующих, то взаимно дополняющих и проникающих друг друга. Они подчиняются определённым ритмам, совокупность которых и составляет жизнь Вселенной.

Антропософия различает четыре основных разновидности эфирных сил или четыре эфира:

 Тепловой эфир

 Световой эфир

 Химический или звуковой эфир

 Жизненный эфир

Эти четыре эфира соответствуют четырем элементам древних, для которых весь видимый мир возник из сочетания этих элементов. Часто думают, что древние представляли себе эти элементы, как современные химики представляет себе элементы химические (простые тела). На самом же деле древние видели в них чувственно- сверхчувственное проявление эфирных сил.

Тепловой эфир соответствует "огню" древних. Он проявляется во всех тепловых явлениях, каковы бы ни были их природа и происхождение.

Световой эфир соответствует "воздуху". Он проявляется не только в световых явлениях, но и во всех телах в газообразном состоянии. Газ – физическое тело, анализируемое химически; но тело это проникнуто световым эфиром, который и дает ему свойства газа, основной особенностью которого является стремление распространяться во все стороны. Газ, заключенный в бутыль, оказывает на стенки её давление одинаковое во все стороны.

Химический или звуковой эфир соответствует "воде"; в нем лежит конечная причина гармонии и дисгармонии как химических веществ, так и звуков. Он называется химическим потому, что он обусловливает те молекулярные изменения, которые изучает химик. Он – причина химического сродства тел. Звуковым же его называют потому, что он придает вибрации воздуха свойства тембра.

Тембр – это то, что позволяет отличать один звук от другого, и музыкальный звук от шума.

Тембр – свойство звука, которое официальная наука не может объяснить.

Химический эфир господствует также во всех жидких телах. Главное свойство жидких тел, с точки зрения физики, это – способность распространяться таким образом, что уровень их всегда параллелен земной поверхности.

Жизненный эфир господствует во всех твердых телах. Это – "земля". Он – причина сцепления материи, её связи. Твердые тепа отличаются тем, что имеют центр тяжести в них самих

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К этому краткому описанию свойств четырех эфиров необходимо сделать несколько замечаний.

Во-первых, при описании эфирных сил приходится прибегать к понятию "качества". Действительно, Антропософия – наука, изучающая качественные различия, в отличив от официальной науки, признающей только количества, то есть только то, что может быть измерено. Качественные же различия от измерений ускользают; для их оценки необходимы другие методы, те, которые и дает Антропософия.

Второе замечание касается разницы, которая обнаруживается между действиям различных эфиров на центр тяжести тел. Исходя из этого, можно разбить эфиры на две группы: с одной стороны, эфиры жизненный и химический, отличающиеся тем, что подверженные их действию тела имеют центр тяжести на земле; о другой стороны, эфиры световой и тепловой, дающие газам их способность; распространяться во вое стороны. Свету и теплу, как известно, присуще также это свойство распространяться по всем направлениям.

Эти особенности позволяют определить области, в которых доминирует каждый из четырех эфиров.

Жизненный эфир доминирует внутри 3емли до её поверхности.

Химический эфир – на поверхности земли и в нижних слоях атмосферы.

Эфиры света и тепла преобладают в высших слоях атмосферы.

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Характерное свойство эфиров – ритмическое движение. Каждый эфир отличается своим, ему присущим, ритмом. Проявления ритмических движений эфиров в физическом мире дредставляюх интра-атомные движения, которые современные физики и химики начинаю! открывать, и броуновские движения жидкостей и газов.

Стремление к движению, характерное для эфиров, создает постоянное их взаимопроникновение.

Концентрические сферы их действия, описанные выше, представляют лишъ сферы их преобладания, а не сферы исключительного действия. Их взаимопроникновение происходит, главным образом, ох противоположных действий двух групп эфиров: о одной стороны, химический и жизненный эфиры, доминирующие в Земле и на её поверхности, стремятся подняться из их сферы действия к верхним слоям атмосферы; другая группа эфиров светового и теплового старается проникнуть к центру Земли.



Таким образом, между этими двумя группами существует известного рода полярность: нижележащие эфиры имеют центробежное стремление, а находящиеся вверху – центростремительное.

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Стремление эфиров, центробежное и центростремительное, то усиливаются, то уменьшаются, следуя двойному ритму: ритму дня и ночи и ритму времен года.

Ночью и зимой две группы эфиров разобщаются. Химический эфир проникает в почву, где он соединяется о жизненным эфиром. Тепловой и световой эфиры поднимаются в самые высокие слои атмосферы. Утром же химический эфир как бы выступает из Земли и устремляется вверх в атмосферу. Эфиры световой и тепла, наоборот, опускаются, сливаются о химическим эфиром, опускаясь до земли и даже частично проникая в неё. Вечером эфиры вновь разобщаются.

Весной устремление химического эфира в верхние слои атмосферы выражено наиболее резко, соответственно чему опускание находящихся вверху эфиров тоже сильнее.

Максимум разобщения двух групп бывает во время самых длинных зимних ночей, перед Рождеством, а максимум взаимопроникновения – во время самых длинных летних дней около дня Ивана Купалы.

Когда на одной половине Земли день, другая погружена во тьму, а лето в одном полушарии совпадает по времени с зимой в другом. Таким образом, перемещение эфиров можно себе представить как движение волны вокруг Земли, обходящей её каждые сутки о годовыми приливами и отливами с юга на север и обратно.

Антропософия учит, что эти эфирные волны не являются следствием суточного вращения Земли и наклона её оси к плоскости орбиты, а что, наоборот, движение эфиров есть причина вращения Земли и её наклона.

Перемещения максимума эфирных сил на поверхности Земли является причиной сезонных перелетов птиц, чему до сих пор не было дано удовлетворительного объяснения. Если некоторые виды улетают в теплые края потому, что не находят зимой пищи, то есть породы, (например, утки), которые могли бы и выдержать холода и найти пропитание. Среди пород, одинаково питающихся, одни перелетают, другие остаются на зиму.

Не дано также удовлетворительного объяснения способности птиц ориентироваться при перелетах. В действительности они следуют в своем пути эфирным течениям.

Законы движения эфиров были хорошо известны древним народам, но они были постепенно утеряны наукой. Древние излагали их в форме мифов и легенд; наиболее известный из них – миф о Церере и Персефоне, который был представлен в Мистериях Элевзина. Черные богини, который служили в подземельях, но статуи которых в течение части года или, по крайней мере, по известный праздникам, выносили в верхние храмы, представляют также символ перемещений химического эфира.



Познание эфирного мира было главной целью алхимиков, и их труды содержат много глубоких истин, касающихся природы эфирных сил. Наконец, в символике церквей и особенно оккультных школ мы находим немало образом, представляющих движение эфиров и полярность двух групп их.



Среди наиболее известных можно назвать Соломонову звезду, состоящую из двух треугольников, наложенных друг на друга. Один смотрит вершиной вверх, указывая направление одной группы эфиров, а второй направлен вершиной вниз, знаменуя собой стремление другой группы эфиров.

Таким образом, движение эфиров было известно более или менее точно во все эпохи. Оно является дыханием Земли; приливы и отливы эфиров – это вдох и выдох (аспир эт респир), биение жизненного пульса нашей планеты.

В нашу эпоху необходимо, чтобы познание эфирных сил, облеченное в форму мифов или передаваемое путем оккультных традиций, часто плохо понимаемых, ехало бы, наконец, достоянием точной науки…

П. Короз



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