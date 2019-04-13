Введение в изучение эфирных сил-2

Мы видели, что в настоящее время каждый из четырех эфиров доминирует в определённой сфере, и распределены они следующим образом.

Если в течение веков изменения формы Земли, распределения моря и суши, климата, атмосферного давления и даже химического состава воздуха действительно имели место, как учат геологи, то только Антропософия может дать нам знание тех сверхчувственных сил, которые обусловили эти изменения.

За время своего существования Земля прошла через состояния, сильно отличающиеся от того, в каком она находится теперь. Из геологии мы знаем, какие глубокие изменения претерпела наша планета, и как отличны от теперешних были некогда на ней условия жизни.

Но распределение эфиров не всегда было таковым, и изменения в их распределении и вызывали геологические катаклизмы. Антропософия, как и геология, разделяет жизнь Земли на периоды. Каждый из этих периодов отличается особым распределением эфиров.



Надо заметить, что периоды, на которые делит развитие Земли Антропософия, характеризуются изменениями сверхчувственными, и не совпадают о периодами геологическими. Так, глубокие пертурбации земной коры, поведшие к образованию основных горных хребтов – Альп, Пиренеи, Гималаев и Кавказа, согласно геологам, имели место в середине вторичной эпохи.



Для Духовной Науки эти пертурбации отвечают перемета в распределении эфирных сил, и, следовательно, в условиях жизни на Земле. Перемены эти лежат на границе двух периодов: согласно оккультным традициям, Антропософия называет их лемурийским и атлантическим периодами.

Антропософия насчитывает четыре периода, предшествовавших нашему времени, каждый из которых отличается своеобразным распределением эфирных сил.

Первоначально тепловой эфир один окутывает и пронизывает огромное небесное тело, состоящее не только из Земли, но и из Солнца и всех планет нашей системы. Сферы, где преобладают другие эфиры, образуются постепенно вокруг этого тела. Порядок распределения их был обратный ныне существующему.



Следовательно, после теплового эфира шёл световой, потом химический и, наконец, на периферии, жизненный эфир, который теперь преобладает в центре всей системы.

Период времени, когда имело место это распределение эфиров, Антропософия называет Полярным. По гипотезе Канта-Лапласа он соответствует первичной туманности.

В те отдаленные времена не только распределение эфиров было иным, но и их свойства были ИНЫМИ.

Так, в конце велярного периода, тепловой эфир, обнаружил центробежное стремление, то есть в периферии, в то время как световой эфир ехал схремихься к центру. Эти противоположные стремления вызвали космическую катастрофу, имевшую следствием раздробление общего ядра в отделение Солнца от внешних планет (Марс, Юпитер, Сатурн) и Земли.

Когда антагонизм теплового и светового эфиров начал утихать, то распределение эфиров представилось в следующем виде: в центре – световой эфир, вокруг него – химический, а потом – жизненный. Таким было распределение эфиров во время второго периода – "гиперборейского".

На протяжении третьего периода "лемурийского", химический эфир в свою очередь приобретает центростремительные свойства, Проникая к центру" он соединяется со световым эфиром. Равновесие этих двух эфиров характеризует лемурийский период, соответствующий первичной и началу вторичной эпох геологов.



Но стремление химического эфира в центру вое возрастает, и в конце концов он занимает центральное место, вытеснив световой эфир. Следствием этой пертурбации явилось отделение от Земли Луны, а также появление основных горных хребтов – Альп в Гималаев.

Следующий период – атлантический. Жизненный эфир в свою очередь проявляет центростремительные тенденции и начинает проникать в центральную сферу, пронизанную химическим эфиром.

Вначале создалось состояние равновесия эфиров жизни и химического, эпоха покоя и гармонии, соответствующая концу вторичной и третичной геологических эпох. Но усиление центростремительной тенденции жизненного эфира вызывает новую катастрофу. Результат её – исчезновение атлантического материка и потоп, описанный в Библии и других преданиях.

В начале нашего теперешнего периода мы находим эфиры распределёнными в порядке образном тому, который имел место в полярной периоде. Жизненный эфир тогда был на периферии – теперь он в центре, а тепловой эфир, вместо центрального положения, занимает внешнее. Их стремления также обратны, так как эфиры химический и жизненный центробежны, а световой и тепловой центростремительны.

В будущем, конечно, предстоят новые изменения и пертурбации в эфирных силах, которые, в свои очередь, вызовут геологические преобразования и изменения условий жизни. Земля – живое Существо и, как таковое, подвержена изменениям и метаморфозам, которые характеризуют вое живое.



Человечество, будучи связано с Землей, должно приспособляться к условиям жизни на ней Но для этого ему нужно не оставаться пассивным, а стать способным сознательно ощущать жизненные силы, которыми проникнута Земля и человек, чтобы суметь познать их.

Глава пятая

Эфирное тело человека

В необозримой, огромной эфирной оболочке Земли как бы плавают и вместе с тем пронизаны ею, мириады живых существ. В этом море жизни плавают эфирные тела живых существ: растений, животных и человека.

Животные и человек кроме эфирного тела имеют ещё другие сверхчувственные элементы. Животные наделены инстинктами, чувствительностью, желаниями и возможностью двигаться, чтобы их удовлетворить, тогда как всего этого у растений нет.

Те же свойства есть и у человека. Человек и животное имеют только одно общее с растением свойство: возможность расти и развиваться, что обусловливается эфирным телом. Все живые существа обладают эфирным телом.

То, что проявляется чувствительностью, желанием, инстинктом и движением называется астральным телом.

Таким образом, растение обладает физическим телом в телом эфирным; животное имеет физическое тело, эфирное и астральное.

У человека имеется ещё один элемент, отсутствующий у животного, который проявляется способностью сохранять вертикальное положение тела, способностью связно мыслить и выражать свои мысли словами. Наконец, человек может творить, изобретать, совершенствоваться и владеть своими животными инстинктами. Его внутренняя жизнь может развиваться, преобразовываться, следуя определённому закону или плану, особому для каждого индивидуума.

Этот, свойственный только человеку, сверхчувственный элемент, это – личность, его "а". Таким образом, человек состоит из физического тела, эфирного тала, астрального тела и "Я".

Надо отметить, что эфирное тело человека имеет особенности, которые отличают его от эфирных тел других живых существ. Особенности эти являются следствием того, что на него налагают свой отпечаток другие сверхчувственные элементы – астральное тело и Я.



У человека, как и у всех живых существ, эфирное тело заведует ростом, развитием, образованием органов и поддержанием правильного функционирования их. Как и эфирное тело Земли, эфирное тело человека постоянно ритмически движется Все ритмические процессы организма находятся в непосредственной зависимости ох эфирного тела. Самый важный из них – это кровообращение, в котором проявляется пульсация эфирного тела человека. С точки зрения Антропософии двигателем крови в сосудах является не сердце, работающее как насос, а эфирное тело, вызывающее приливы и отливы крови и приводящее в движение сердце.



С помощью кровообращения эфирное тело непрестанно поддерживает и обновляет физическое тело. Всякая усталость, физическая или умственная, всякие эмоции и даже каждое ощущение или движение вызывают некоторое разрушение физического тела.



Таким образом, деятельность эфирного тела должна обеспечить непрестанное восстановление этих разрушений. Но движения, ощущения, эмоции и т.п. вызваны ни физическим тедом, ни эфирным, но тем сверхчувственным элементом, который называется астральным телом.

Таким образом возникает полярность, противоположение эфирного тела и астрального. В то время как астральное тело своей деятельностью разрушает физическое тело, – эфирное его воссоздает, восстанавливает. То, что мы называем нашей жизнью, есть результат непрерывного взаимодействия между этими силами смерти и силами возрождения.



Чтобы удержать равновесие этих сил, необходимо, чтобы в определённые моменты созидающие силы эфирного тела могли действовать одни или по крайней мере доминировать. Если бы человек жил без отдыха, то есть беспрерывно двигался, ощущал, желал и чувствовал, то усталость, вызываемая разрушением физического тела телом астральным, очень скоро повлекла бы за собой смерть.



Поэтому необходимо, чтобы астральное тело и Я, которое с ним тесно связано, имели возможность отделяться от физического и эфирного тел, чтобы не мешать последнему восстанавливать разрушения физического тела.

Такое отделение "Я" и астрального тела от эфирного и физического происходит во время сна. Состояние бодрствования обусловлено деятельностью всех четырех элементов. В омене бодрствования и сна мы снова видим ритм взаимопроникновения и разобщения, подобный тому, который наблюдается в эфирной жизни Земли.



Но в то время как вдох и выдох Земли происходит только в эфирной среде, смена сна и бодрствования у человека захватывает все чувственные и сверхчувственные элементы. Пока длится жизнь, физическое и эфирное тела неразрывно связаны между собой, кроме исключительных редких случаев кажущейся смерти: летаргии, глубокий гипнотический сон и т.д.



Возможно также частичное разобщение физического и эфирного тел, что происходит при отмораживании конечностей или при продолжительном сдавливании их. В этих случаях пострадавшие части отмирают и их приходится ампутировать.

Точное представление о взаимоотношениях физического, эфирного и астрального тел особенно важно для изучения ощущений и образных представлений.

Теории современной психофизиологии трактуют образные представления как отображение внешнего мира, переданное органами чувств.



Сами органы приравниваются к инструментам: глаз – фотографический аппарат, ухо – акустическая раковина с мембраной и т.д. Чисто механические перемены во внешнем мире, как то: колебания воздуха или эфира, приводят в действие эти чувствительные инструменты, … но нет ни одного психофизиолога, который не остановился бы здесь и не призвал бы, что не в состоянии объяснить, каким образом механическое движение будучи отмечено органами чувств, превращается далее в нечто совершенно отличное от этого движения – в ощущение или образы.

Антропософия рассматривает природу ощущения совершенно иначе. Она не видит в этих явлениях только отображение внешнего мира, зарегистрированное при помощи сложных, но совершенно пассивных органов.

Ощущение не может возникнуть бег внутренней деятельности, которая соединяется о внешним раздражением и как бы идет ему навстречу. Различные изменения внешней среды только вызывают внутреннюю деятельность.

Возьмем, например, возникновение зрительных ощущений. Световой луч падает на сетчатку глаза. Несколько клеток сетчатки (так называемых "палочек") оказываются поврежденными, следствием чего является ощущение света. Каким же образом такое повреждение нескольких клеток превращается в зрительное ощущение?



Ведь не один только луч света вызывает eго. Какое угодно раздражение, действующее на зрительный нерв, например, удар в глаз (выражение: "искры посыпались"), электрический ток или химическое действие какой-нибудь кислоты и т.д. вызывает ощущение света.

Ощущение света является результатом взаимодействия между астральным и эфирным телами. Повреждение палочек сетчатки требует восстановления, которое является работой эфирного тела; деятельность последнего, связанная с ритмом кровообращения, ведет к подаче необходимых для обновления элементов с током крови. Из этого следует, что некоторый, хотя и очень краткий, промежуток времени необходим, чтобы восстановить поврежденные клетки.



Вот почему, когда мы закрываем глаза после того как мы некоторое время фиксировали их на какой-нибудь источник света, изображение исчезает не сразу.



С того мгновения, когда клетка сетчатки были повреждены внешним раздражением, к этому месту сейчас же приливают эфирные силы для их восстановления. Но так как сетчатка является частью нервной системы, то эфирные силы врываются в нервную систему, в которой, при нормальных взаимоотношениях преобладает деятельность астрального тела, между эфирным и астральным телами получаются взаимоотношения не свойственные природе этих тел. Без внешнего воздействия такого взаимоотношения не было бы; из этого и рождается зрительное ощущение.

Если эфирное и астральное тела вступают в такое взаимоотношение очень часто, то ощущение слабеет от привычки и перестает быть сознательным. Пока восстановление палочек не закончено (на что нужно около 1/5 секунды) длится необходимое взаимоотношение астрального и эфирного тел, и зрительное ощущение не исчезает. На этом основана иллюзия непрерывности кинематографических картин.



На этом примере мы видим, как ощущение рождается из изменения деятельности эфирного и астрального тел, вызываемого внешними влияниями? эти влияния создают между астральным и эфирным телами взаимоотношения, которые без них не возникли бы.

Таким образом, ощущения ведут к обогащению внутренней жизни. Но если во стороны внешнего мира никакое раздражение не будет вызывать взаимоотношения между этими двумя телами, прекратится ли это взаимоотношение? Нет, конечно, Даже при отсутствии внешних возбудителей эфирное и астральное тела, в силу присущих их природе свойств, могут вступить в определённое взаимодействие, обусловливающее появление различных состояний сознания.

Чрезвычайно важно заметить, что познание духовного мира делается возможный лишь благодаря этой деятельности сверхчувственных элементов. Развитие мышления, ведущего к познанию духовных миров, и основано на том, чтобы сделать сознательной деятельность этих элементов, и, в первую голову, деятельность эфирных сил.

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Рассмотрим, как выявляется в психической жизни деятельность эфирного тела без внешнего воздействия. Роль эфирного тела по отношению к физическому телу заключается в формировании я развитии последнего, а впоследствии – в поддержании его путем непрерывного обновления. Обычно деятельность эфирного тела протекает бессознательно.



Она не ощущается и совершенно не зависит ох нашей воли. Особенно сильна эта деятельность в период роста. Период максимального влияния эфирного тела на физическое – это первые семь лет жизни; до трех лет оно составляет почти единственное проявление человеческого существа.

В течение этих первых трех лет ребёнок растет, развивается и формируется сравнительно гораздо больше, нежели за 17 или 18 лет последующего роста. В самом начале жизни эфирная деятельность целиком направлена на постройку организма, она как бы обращена вовнутрь; ощущения, приходящие извне, у новорожденных очень слабы.



По мере того, как функции физического тела достигают своего нормального развития, когда ребёнок начинает ходить и говорить, эфирное тело, освобожденное от своей конструктивной работы, может перенести часть своей деятельности на органы внешнего восприятия.



Описанный выше процесс возникновения ощущений усиливается, и деятельность эфирного тела все больше обращается во вне. В психической жизни ребёнок хочет все видеть и все трогать; он удовлетворен, когда назовут предмет, и он может видеть и трогать его, после чего его внимание переходит к другим предметам. Интерес к внешнему миру этим удовлетворяется.

Одновременно с уменьшением скорости pocтa, (что начинается с трех лет, но особенно заметно после 7 лет), эфирные силы становятся все менее и менее заняты конструктивной работой; их деятельность все более переносится в другую область, область психической жизни. И как они создавали формы в физической пире, так потом начинают творить формы в душевной мире, создавая образы.



Boт почему душевная деятельность ребёнка, в которой господствуют эфирные силы и которая питаема ощущениями, выражается, прежде всего, в создании образов. Фантазия его необычайна богата, и каждый предмет может легко в его воображении принимать какие угодно формы. Таким образом, творящая и формирующая деятельность эфирных сил в психической жизни человека проявляется в создании образных представлений, в способности воображения.

Чтобы лучше уяснить себе деятельность эфирных сил в душевной жизни человека, вернемся к примеру зрительного ощущения. Мы видели физиологическую сторону деятельности эфирных сил в процессе зрения. Ощущение возникает от вторжения эфирного тела в нервную систему – область астрального тела. Но этой физиологической стороной не исчерпывается роль эфирного тела.



Оно кроме этого принимает участие в психическом процессе, превращающем восприятие в ощущение. Если бы внешнее ощущение действовало только на астральное тело – мы могли бы только оказать, приятно ли это ощущение или эфирное же тело пользуется этим ощущением как базой, чтобы создать образное представление. Образы, рождающиеся в нашем сознании, не являются отражением внешнего мира, возникающим неведомо каким путем, но представляют собой результаты деятельности эфирного тела.



Нo эти образы не суть продукт свободного воображения; внешний мир не есть только "наше представление" согласно формуле Шопенгауэра, ибо, действуя соответственно этим образам, мы достигаем определённых результатов.



Мир, как мы его представляем, отнюдь не является какой-то бесконечной галлюцинацией. Наши представления построены нашим эфирным телом, но это последнее действует, следуя своим определённым законам – законам эфирного плана. Но все, что во внешнем мире имеет форму, все, что мы воспринимаем, имеет форму благодаря действию эфирных, формирующих сил.



Эфирные силы, создающие ваши представления, и эфирные силы, творящие мир, одни и те же. Наше эфирное тело не обособлено от внешнего мира, как тело физическое. Вещество последнего более индивидуализировано и более обособлено от подобных элементов внешнего мира, чем наше эфирное тело, которое как бы плавает в эфирной среде.



Его можно сравнить с медузой, тело которой наполнено водой и отделено от воды моря тонкой перепонкой, через которую морская вода свободно проходит. Медуза – это маленькая частица моря, заключающая самоотоятельное существование. Так и наше эфирное тело. Оно беспрестанно пронизывается эфирными течениями безмерного эфирного моря, в котором оно плавает. Эфирное тело формирует ваши представления, точно так же, как оно строит наше тело, согласно космическим законам, определяющим создание миров.

Принимая все это во внимание, не трудно понять, как наши представления могут быть плодом работы нашего эфирного тела и в то же время действительным охранением внешнего мира.



Но почему же эфирное тело, давая нам верные отображения внешнего мира, не передает нам также сознательных представлений о свойствах самой эфирной среды, в которой оно находится и течения которой непрерывно его пронизывают?



Именно в силу своей однородности с окружающей его эфирной средой, эфирное тело, подобно зеркальному стеклу, не отражающему предметов, пока его не покроют, амальгамой.



При чувственном восприятии, как мы видели, происходит разрушение физического тела, требующее вмешательства тела эфирного" которое, вторгаясь в сферу действия астрального тела, вызывает нарушение -нормального равновесия и противоположение различных элементов человеческого существа; это последнее в свою очередь порождает сознательное ощущение, ибо сознание возникает всегда из противоположения.



Находясь в среде однородно окрашенной мы теряем ощущение цвета: звук однообразно продолжающийся перестает восприниматься. Мельник не слышит шума своей мельницы, но если она остановится, он "услышит тишину". Boт почему эфирное тело, плавая в эфирной же среде, не дает сознательного восприятия этой среды.

Как же развить способность сознательного восприятия эфирных сил? Дня этого надо сосредоточить внимание на наблюдении физических явлений, в которых особенно ярко выявляется созидающая деятельность эфирных сил: на превращении, на метаморфозе форм.



Этим облегчается и усиливается деятельность нашего эфирного тела, ведущая к созданию образных представлений. Представления и образы делаются живыми, формируясь по тем же законам, как и живые существа. Представления возникают не по отвлеченным схемам, хотя бы и согласным с законами логики, сухой и абстрактной; но соприкосновение с живой действительностью, воспринимаемой без предвзятых идей, без гипотез, придает нашим образам, и представлениям внутреннюю логическую силу, подобную той, которая проявляется во взаимоотношениях отдельных органов живого существа; эта логика органическая.

Но чтобы воспринимать эфирные силы, одного чувственного наблюдения недостаточно. Чувственным наблюдением мы усиливаем только проявление действий эфирных сил в физическом мире, но не самый ритм, свойственный эфирным силам. Наше эфирное тело может дать нам только представления об эфирных силах, внедрившихся в материи, связанных с нею, чтобы дать ей форму.



Нельзя познать духовное простым наблюдением форм; правда, духовные силы дают материи форму, но при эхом как бы умирают в ней. Законченная форма – могила духа. Живая форма, меняющаяся, несет в себе зародыш смерти; рано или поздно наступит смерть. Вы видели выше, что то, что мы называем жизнью – есть беспрерывная борьба между силами созидания (или обновления) и силами смерти.



Нельзя познать жизнь, наблюдая смерть. То, что несут в себе силы смерти, не может нам открыть тайну жизни.

Но часть наших эфирных сил, освобожденная от работы по формированию нашего физического тела, может проявляться в душевной деятельности. Эти эфирные силы, не будучи более связаны с материей, могут действовать, следуя своему ритму. Чтобы познать мировые жизненные силы, нужно сделать сознательной эту свободную деятельность эфирных сил. Но как это сделать? Тем же приемом, которым мы пользуемся, чтобы сделать возможным восприятие слабых и тонких ощущений – развитием внимания.

Долго развивая внимание, художник достигает того, что различает оттенки цветов, недоступные большинству людей; музыкант начинает чувствовать малейшие различия тона или тембра музыкальных звуков; дегустатор вин отличает не только происхождение вина, но и ого возраст; эксперт в парфюмерии определяет состав духов, понюхав их и т.д.

Такое внимание, будучи обращено как бы вовнутрь, может привести к образованию настоящих новых органов восприятия, способных воспринимать эфирные силы. Развитие и укрепление внимания достигается особыми упражнениями, которые рекомендованы всеми духовны- ми школами; это – так называемая медитация. Медитация – ничто иное как внимание, сосредоточенное на душевных процессах.

На что же направить медитацию чтобы воспринять деятельность эфирных сил? Раз эта деятельность в нормальном состоянии не постигается познанием, то может казаться, что, пытаясь фиксировать внимание на эфирных силах, внимание направляется на ничто, в пустоту



Этот спуск в пустоту, в бездну, является одним из переживаний, о котором говорят оккультные традиции. Падение в бездну, – одно из испытаний в древних посвящениях. Некоторые мистики, как Ст. Жан де ля Круа, называют это прохождением через"темную ночь", а Гёте – спуском в "Ничто", в "Царство Матерей" (Фауст").

Но внимание, развитое упражнением медитации, дает возможность различать постепенно в этом "небытии" то, что Гёте называет "Царством Матерей". Этим символом Гёте обозначает творческий принцип человека, тex, кто живут, и тex, которые будут жить, так же как и то, что как принцип, основа, осталась ох тех, кто исчез… Таким образом, все возвращается к Матерям.



Их окружают зачатки живых существ, и движутся, подобные легким туманностям, безжизненные образы тex, кого уж нет. Они сохраняют эти образы, чтобы, когда найдут нужным, выпустить их из царства ночи в новых формах, дать им новое будущее, снова воплотить их… Порождать, развивать, растворять и метаморфизировать – таково вечное и непрерывное занятие Матерей" (Разговор Гёте с Эккерманом, январь 1830 года).

Эти фразы Гёте представляют прекрасное определение эфирных сил. Но эта бездна, это небытие не так уж абсолютны, как это утверждает Гёте; в темноте ночи Ст. Жану де ля Круа светится путеводный огонек.

Мы сравнили эфирное тело человека, погруженное в мировой эфир, с плавающей в море медузой, состоящей почти целиком из воды и отграниченной от окружающей среды лишь тонкой перепонкой.

Если из медузы выдавить воду, тo останется очень немного материи, но кое-что все же останется; останется её остов. Таково же и эфирное тело человека. Человек обладает организующим принципом, который придает эфирному телу каждого из вас индивидуальный оттенок. Принцип, налагающий индивидуальный отпечаток на эфирное тело человека – это наше Я.

Мы уже рассмотрели взаимоотношения эфирного тела человека с физическим и астральным; теперь вам остается рассмотреть, каково взаимоотношение эфирного тела и Я.

Каждый человек наделен индивидуальностью, налагающей отпечаток на всю его организацию, до форм физического тела, до построения его лица. Органическая жизнь не одинакова у всех людей. Жизненная деятельность развивается, организуется и реагирует на внешние влияния и возбуждения у разных людей различным образом.



Создание физических форм и функционирование органов зависят от эфирного тела, но различия в форме тесно связаны с характером и с интеллектуальной деятельностью и являются отпечатком личности вашего Я. Поскольку эти проявления вашего Я связаны с физической и физиологической деятельностью эфирного тела, а также с его влиянием на душевные процессы, они составляют то, что называется темпераментом.



Таким образом, – темперамент является следствием влияния Я на эфирное тело.

Как объяснить различия темпераментов? Нам известны четыре эфира: тепловой, световой, химический (или звуковой) и жизненный. В каждом существе действуют все четыре эфира. Но один из них может доминировать и быть более связанным с Я. Отсюда четыре основных темперамента, различавшиеся уже древними: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический.



Их соотношение к четырем эфирам таково:

Холерический темперамент – преобладание теплового эфира.

Сангвинический темперамент – преобладание светового эфира.

Флегматический темперамент – преобладание химического эфира.

Меланхолический темперамент – преобладание жизненного эфира.

Темперамент – это отблеск Я в эфирной теле, отблеск, придающий эфирному телу его личную своеобразную окраску, благодаря чему эфирное тело человека приобретает индивидуальный оттенок и отличается от окружающей эфирной среды.

Следовательно, когда мы стараемся постичь действующие в нас эфирные силы и сделать сознательной их деятельность, то в наблюдении наших тенденций, стремлений, проявляющиеся в темпераменте, мы можем получить путеводную нить. Этот отпечаток нашей личности в эфирном теле дает нам возможность ориентироваться в "небытии"; это символический ключ, который Мефистофель дает Фаусту, чтобы открыть ему путь в "Царство Матерей".



Старинное изречение "Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную" – приобретает таким образом глубокое значение. Только познав самого себя, можно познать духовный мир.

Здесь мы принуждены отметить глубокое расхождение Духовной Науки с наукой официальной. Последняя считает необходимым для сохранения объективности игнорировать самого человека, изучающего внешний мир. Она хотела бы во время экспериментов совершенно выключить всякую деятельность человеческой личности. Но несмотря на это, присутствие человека при всяком опыте все же необходимо.



Всякое знание – это звание о человеке, познание самого себя, приобретенное с помощью изучения внешнего мира. Мы реагируем на внешние возбуждения, и мы можем познавать лишь наши восприятия. Познание Вселенной может быть основано только на познании человека.



Вот почему Рудольф Штейнер назвал Духовную Науку Антропософией, то есть человековедением.

П. Короз. Введение в изучение эфирных сил bdn-steiner.ru

П. Короз



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