В карман залезли… добавить!

Этот пример ярко показывает, что НЕ РАБОТАЕТ линейная, плоская, одномерная логика процесса в человеческой жизни. Она не работает в агрикультуре, не работает и в культуре более абстрактного смысла. Ничто линейное не может само по себе радовать или печалить культурного человека: он против пустыни, но и против дебрей сорняков на своём поле.

​В линейной логике есть очевидное противоречие между улучшением почв и борьбой с сорняками. Борьба с сорняками уничтожает растения, а утучнение почвы, удобрение её – ведут к улучшению роста растений, в том числе и сорняков. В линейной логике лучшей формой борьбы с сорняками было бы опустынивание земель: нет плодородия, нет и сорняков. С другой стороны, в линейной (одномерной, плоской) логике земледельца, который удобряет грядки, должен радовать бурный рост растительности на них: не для того ли и старался-то?!



Что возникает?

- Синхронное и системное воздействие общества (которое – общество то – ещё должно быть!) на окружающие среды.

Человек рекомбинирует элементы природы по своему проекту, с которого и начинается Разум.

Такая работа называется «работой» в экономическом и культурном смысле. В отличие от работы в физическом смысле – любого движения, любого, сколь угодно хаотического метания, любых затрат энергии.

В физике нет энергии, потраченной впустую (закон сохранения энергии). В экономике и социальной сфере – есть. И потраченная впустую энергия не только ничего не даёт, но и многое отнимает: силы, средства, время и т.п.

Пусть лебедь, рак и щука не сдвинули воз: нет сомнений, что стараясь его сдвинуть в разные стороны они потратили много сил и очень устали.

Для того, чтобы воздействовать на внешний мир синхронно и системно, проектно – люди должны складывать свои усилия и мотивации в одном, строго определённом направлении.

С точки зрения узкой линейной логики деньги, потраченные на войну в Сирии или на помощь Венесуэле – потеряны для школ, больниц и дорог в Мухосранске. Просто по принципу арифметики: берём 100, вычитаем Х, и получаем сумму, меньше 100. Так?

Нет, не так.

В политике и экономике арифметика не работает. Из удобрения почв не следует, что обязательно вырастет больше сорняков. Равно как и из опустынивания земли вовсе не следует, что сорняки будут меньше мешать урожаю. То есть сорняки, может быть, и не мешают – да только и мешать-то им в пустыне нечему!

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Сегодня либералы системно давят на уши населению «невыносимыми расходами на оборону и внешнюю политику». Намекая, или открыто говоря: что не ушло бы в Сирию – досталось бы бабе Нюре, уборщице в районной поликлинике… Лично вот вам! Одной войной меньше – сразу вам прибавка к зарплате. Двумя войнами меньше – две прибавки к зарплате!

Это логика подобна полеводческой: если довести пашню до состояния Сахары – то ни одного сорняка не вырастет!

А кто вам сказал, что деньги, которые не потратят на войну в Сирии – пойдут именно в ваш карман? Что таки, в этом мире – таки только два кармана? Один у войны в Сирии, а другой таки у вас?!

А если деньги положат в третий карман – то какой-таки вам гешефт с экономии на войне в Сирии?

Деньги, которые я трачу на борьбу с теми, кто хочет отнять у меня все деньги – работают на меня.



Деньги, которые я НЕ трачу на борьбу с тем, кто хочет всё отнять – будут потеряны вместе со всем.

«Затратное» сопротивление оставляет возможность что-то иметь. А «экономное» с виду соглашательство – это гарантий конфискации всего, вплоть до последнего гроша.

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Как это работает? Дело в том, что мировой распределительный процесс сегодня (как и всегда) зависит не столько от выработки человека, не столько от его пользы и производительности, сколько от его места в системе, прав и статуса.

И это очень легко понять. Раб работает больше всех – а получает меньше всех. Его господин вообще не работает – но всё лучшее автоматически достаётся господину. Думать, что раб, говорящее орудие и двуногий скот, может улучшить своё положение увеличением производительности своего труда – верх наивности.

Самое главное в распределении благ – отстаивание своего социального статуса, своих прав в системе, от чего в максимальной степени зависит и личный заработок, доходы конкретного человека.

Понятно, что чего нет – того получить никто не может. Но совершенно не факт, что произведённое тобой – тебе и достанется. РФ полна бездомными строителями, которые выстроили по сотне квартир каждый, а самим себе квартиры так и не получили.

Мир глобальной экономики тоже полон нациями, которые делают все реальные блага – а сами их не имеют. У них есть производство – но нет права голоса в делах.

Оттого доход человека неразрывно связан с геополитическими реалиями, с положением и статусом его страны. Человек в глобализированной экономике не может начать жить лучше, лучше работая: всю выработку будет смывать, как в унитазе, снова и снова. Чем больше ты трудишься – тем больше смоет, и только.

В этом типе экономики человек может больше зарабатывать только если его страна с ним считается, и если с его страной в мире считаются. Это разные вещи, но они нужны обе! В Бразилии снимают до 5 урожаев в год, экваториальный климат, биопродуктивность высшая в мире; а огромная часть населения попросту голодает…

Почему? Да потому что ТНК имеют право собственности не только на выращенный урожай, но уже и на тот, который ещё даже не сажали! Они забрали себе урожаи за много лет вперёд, население же Бразилии получает милостыню по остаточному принципу. Мол, эти бананы подгнили – кушайте их сами…

Мировые деньги (статус мировой валюты у доллара США) создали небывалую прежде перераспределительную вакханалию, моментально переводя огромные объёмы труда от трудящихся к фаворитам доллара.

У человека нет шансов жить и зарабатывать достойно в мире господства мировой валюты – доллара. Произвол в оценке его труда и оценке плодов его труда связан с мировым разделением труда, и непреодолим в отдельно взятой Гане или Эквадоре. Сколько там получать рабочему или крестьянину – решают не в Гане и не в Эквадоре. И уж тем более не сам трудящийся решает – сколько ему получать.

Его труд оценивают иностранцы, сконцентрировавшие и произвольно распределяющие все деньги мира. Это же не натуральное хозяйство, в котором ты сколько вырастил – столько и съел. Это хозяйство обменное, в котором твоё дело бессмысленно, как бы трудоёмко не было, если его не оценил оценщик!

Именно поэтому расходы на войны, типа сирийской – не вычитают, а поднимают личные доходы дворника в Алапаевске. При учёте других факторов, конечно!

В мире много карманов, очень много – и только один из них ваш! Отстоять его одному, без солидарности с другими – невозможно. Или совместный бой, Победа – или рабство, нищета, роль «двуногого скота» и «говорящего орудия», расходного материала чужой жизни.

Третьего не дано.

А. Берберов



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