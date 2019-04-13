Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 апреля 2019

В ряде СМИ и блогов появилась информация о том, что подразделения российской военной полиции Минобороны РФ якобы были выведены из курдского города Телль-Рифат в провинции Алеппо, где проходит линия соприкосновения сирийской армии и турецких сил, ранее захвативших кантон Африн.

Военный источник разъяснил «Русской Весне» реальное положение вещей.

«Данные сообщения появились после того, как пропагандисты антиправительственной оппозиции обратили внимание на какую-то запись в арабском сегменте соцсетей, где голословно утверждалось, что русские выезжают из Телль-Рифата», — рассказал военный.

«На самом деле в Телль-Рифате российские военные и не присутствуют, место дислокации военной полиции в окрестностях этого городка, который сам по себе не курдский, а со смешанным населением», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».

«В сам Телль-Рифат россияне временами приезжают по необходимости. А вся накрутка, которой занялось и союзное “Хезболле” ливанское издание “Аль-Масдар” — это, по всей вероятности, волна, идущая от иранцев (конкретней от КСИРа), когерентная в данном случае части медиа-ресурсов сирийской оппозиции», — добавил офицер.

«США атакуют Латакию»

Отсюда же вброс в британском «Ар-Араби» о том, что русские бьют сирийских рабочих на фосфатных рудниках, а также публикации про планы Ирана создать военно-морскую базу на побережье Латакии, на которых основана статья в «Новой газете», где прямо утверждается, что это и «признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией позволит Пентагону нанести ракетно-бомбовый удар по главному сирийскому порту в Латакии»​, расположенному недалеко от российских баз (ВКС Хмеймим и ВМФ в Тартусе).

Читайте также: Ликвидировать «ад» у базы США в Сирии: Армия России выпустила срочное заявление (ФОТО)

Заголовок Al-Masdar: «Российские военные уходят из ключевого города на севере Алеппо, сирийская армия предупреждает Турцию о необходимости держаться подальше».

На фото ниже Армия Сирии подняла государственный флаг САР над курдским городом Телль-Рифат, из которого якобы выведены подразделения военной полиции Минобороны РФ.