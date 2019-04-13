Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 апреля 2019
- 07:00 «Военные РФ покидают фронт в Алеппо, а США атакуют главный порт Сирии у базы Хмеймим»: кто стоит за паническими слухами? (ФОТО).
- 03:52 МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:27 КТО в Тюмени.
- Вчера 22:25 Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО).
«Военные РФ покидают фронт в Алеппо, а США атакуют главный порт Сирии у базы Хмеймим»: кто стоит за паническими слухами? (ФОТО)
В ряде СМИ и блогов появилась информация о том, что подразделения российской военной полиции Минобороны РФ якобы были выведены из курдского города Телль-Рифат в провинции Алеппо, где проходит линия соприкосновения сирийской армии и турецких сил, ранее захвативших кантон Африн.
Военный источник разъяснил «Русской Весне» реальное положение вещей.
«Данные сообщения появились после того, как пропагандисты антиправительственной оппозиции обратили внимание на какую-то запись в арабском сегменте соцсетей, где голословно утверждалось, что русские выезжают из Телль-Рифата», — рассказал военный.
«На самом деле в Телль-Рифате российские военные и не присутствуют, место дислокации военной полиции в окрестностях этого городка, который сам по себе не курдский, а со смешанным населением», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
«В сам Телль-Рифат россияне временами приезжают по необходимости. А вся накрутка, которой занялось и союзное “Хезболле” ливанское издание “Аль-Масдар” — это, по всей вероятности, волна, идущая от иранцев (конкретней от КСИРа), когерентная в данном случае части медиа-ресурсов сирийской оппозиции», — добавил офицер.
«США атакуют Латакию»
Отсюда же вброс в британском «Ар-Араби» о том, что русские бьют сирийских рабочих на фосфатных рудниках, а также публикации про планы Ирана создать военно-морскую базу на побережье Латакии, на которых основана статья в «Новой газете», где прямо утверждается, что это и «признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией позволит Пентагону нанести ракетно-бомбовый удар по главному сирийскому порту в Латакии», расположенному недалеко от российских баз (ВКС Хмеймим и ВМФ в Тартусе).
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Заголовок Al-Masdar: «Российские военные уходят из ключевого города на севере Алеппо, сирийская армия предупреждает Турцию о необходимости держаться подальше».
На фото ниже Армия Сирии подняла государственный флаг САР над курдским городом Телль-Рифат, из которого якобы выведены подразделения военной полиции Минобороны РФ.
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МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО)
В ночь с 12 на 13 апреля по Сирии был нанёс ракетный удар.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник с места событий.
Атаке подвергся район Масьяф в провинции Хама, где иранские инструкторы готовят ополченцев, здесь проводятся учебные курсы и располагаются военные склады снабжения, созданные Тегераном.
По всей вероятности, ракетный удар нанесён авиацией Израиля, которая много лет атакует иранские силы и их военные объекты на территории САР.
Силы ПВО Сирии выпустили противоракеты, сбив часть вражеских авиационных управляемых ракет.
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КТО в Тюмени
В Тюмени с вечера проходит контртеррористическая операция.
ФСБ выявила ячейку ИГИЛ, которая была блокирована в жилом районе.
2 боевика занимавшиеся подготовкой теракта ликвидированы в ходе операции проводимой Тюменским УФСБ в координации с местными органами МВД.
Подробности операции обещают представить утром.
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Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
В Тюмени введен режим контртеррористической операции.
Об этом сообщает региональное управление ФСБ России по Тюменской области.
По данным ведомства, 12 апреля получена информация о том, что в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные боевики ИГИЛ*, планировавшие теракт.
Спецперация проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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