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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 апреля 2019

10:22. 13 апреля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

«Военные РФ покидают фронт в Алеппо, а США атакуют главный порт Сирии у базы Хмеймим»: кто стоит за паническими слухами? (ФОТО)

«Военные РФ покидают фронт в Алеппо, а США атакуют главный порт Сирии у базы Хмеймим»: кто стоит за паническими слухами? (ФОТО) | Русская весна

В ряде СМИ и блогов появилась информация о том, что подразделения российской военной полиции Минобороны РФ якобы были выведены из курдского города Телль-Рифат в провинции Алеппо, где проходит линия соприкосновения сирийской армии и турецких сил, ранее захвативших кантон Африн.

Военный источник разъяснил «Русской Весне» реальное положение вещей.

«Данные сообщения появились после того, как пропагандисты антиправительственной оппозиции обратили внимание на какую-то запись в арабском сегменте соцсетей, где голословно утверждалось, что русские выезжают из Телль-Рифата», — рассказал военный.

«На самом деле в Телль-Рифате российские военные и не присутствуют, место дислокации военной полиции в окрестностях этого городка, который сам по себе не курдский, а со смешанным населением», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».

«В сам Телль-Рифат россияне временами приезжают по необходимости. А вся накрутка, которой занялось и союзное “Хезболле” ливанское издание “Аль-Масдар” — это, по всей вероятности, волна, идущая от иранцев (конкретней от КСИРа), когерентная в данном случае части медиа-ресурсов сирийской оппозиции», — добавил офицер.

«США атакуют Латакию»

Отсюда же вброс в британском «Ар-Араби» о том, что русские бьют сирийских рабочих на фосфатных рудниках, а также публикации про планы Ирана создать военно-морскую базу на побережье Латакии, на которых основана статья в «Новой газете», где прямо утверждается, что это и «признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией позволит Пентагону нанести ракетно-бомбовый удар по главному сирийскому порту в Латакии»​, расположенному недалеко от российских баз (ВКС Хмеймим и ВМФ в Тартусе).

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Заголовок Al-Masdar: «Российские военные уходят из ключевого города на севере Алеппо, сирийская армия предупреждает Турцию о необходимости держаться подальше».

На фото ниже Армия Сирии подняла государственный флаг САР над курдским городом Телль-Рифат, из которого якобы выведены подразделения военной полиции Минобороны РФ.

«Военные РФ покидают фронт в Алеппо, а США атакуют главный порт Сирии у базы Хмеймим»: кто стоит за паническими слухами? (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В ночь с 12 на 13 апреля по Сирии был нанёс ракетный удар.

Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник с места событий.

Атаке подвергся район Масьяф в провинции Хама, где иранские инструкторы готовят ополченцев, здесь проводятся учебные курсы и располагаются военные склады снабжения, созданные Тегераном.

По всей вероятности, ракетный удар нанесён авиацией Израиля, которая много лет атакует иранские силы и их военные объекты на территории САР.

Силы ПВО Сирии выпустили противоракеты, сбив часть вражеских авиационных управляемых ракет.

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МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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КТО в Тюмени



В Тюмени с вечера проходит контртеррористическая операция.
ФСБ выявила ячейку ИГИЛ, которая была блокирована в жилом районе.
2 боевика занимавшиеся подготовкой теракта ликвидированы в ходе операции проводимой Тюменским УФСБ в координации с местными органами МВД.








Подробности операции обещают представить утром.















 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Тюмени введен режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

По данным ведомства, 12 апреля получена информация о том, что в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные боевики ИГИЛ*, планировавшие теракт.

Спецперация проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

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* запрещенная в РФ террористическая организация

Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецоперация ФСБ: в Тюмени ловят боевиков ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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